Perfumes: lanzamientos de 2022 que recomendamos

HUGO BOSS - BOSS THE SCENT FOR HIM & HER

Boss The Scent for Her te invita a reavivar los sentidos y volver a descubrir la seducci贸n. La fragancia abre con una nota afrutada que incita a querer saber m谩s: Melocot贸n con miel y p茅talos de fresias. La verdadera seducci贸n llega con el coraz贸n y su embriagadora nota de Flor de Osmanthus. Mientras que la oscura calidez de su fondo de cacao tostado consume plenamente el efecto adictivo de esta fragancia.

Perfumes lanzados en 2022

Boss The Scent for Him libera notas sensuales de jengibre, lavanda, fruta maninka y cuero, oriental amaderado. El juego de la seducci贸n es una experiencia sensorial. Un poderoso juego entre iguales. Boss The Scent se desvela con el tiempo; cuanto m谩s cerca, mayor es la adicci贸n que produce.

Perfumes lanzados en 2022

Hugo Boss The Scent for Her 100 ml: $15.500

Hugo Boss The Scent for Him 100 ml: $16.500

TIFFANY & CO - TIFFANY & CO ROSE GOLD

Perfumes lanzados en 2022

Tiffany & Co. presenta la 煤ltima novedad de su colecci贸n de fragancias: Tiffany & Co. Rose Gold Eau de Parfum. La nueva fragancia captura el esp铆ritu optimista de la firma con una composici贸n olfativa vibrante, luminosa y cautivadora. Inspirando a todos a ver el mundo a trav茅s del Oro Rosa, la m谩s reciente incorporaci贸n al portafolio de aromas del joyero rinde homenaje a los cortes de diamantes y metales preciosos ic贸nicos de Tiffany & Co.

Tiffany Rose Gold EDP 75 ml: $17.100

CALVIN KLEIN - CK ETERNITY FOR WOMAN EDP

Perfumes lanzados en 2022 17031

Una fragancia rom谩ntica que captura el ideal de amor eterno y la intimidad. Se abre con una frescura c铆trica, ligeramente fresca, que evoluciona hacia un coraz贸n tierno de violeta rosada y de muguete. El car谩cter especiado del clavel le otorga un matiz pimentado. El fondo aterciopelado termina con la suavidad del heliotropo y la calidez amaderada del s谩ndalo, dejando un rastro persistente de almizcle.

CK Eternity Eau de Parfum 100 ml: $16.000

BURBERRY- BURBERRY HER

Perfumes lanzados en 2022

Her Eau de Parfum es una fragancia vibrante, frutal y floral que se abre con un estallido de bayas rojas y negras, con notas florales de jazm铆n y violeta en el coraz贸n, y con una base de 谩mbar seco y almizcle. Her Eau de Parfum de Burberry es 煤nica porque es una firma memorable. Para lograrlo, necesitas una armon铆a fuerte, una historia olfativa que traduzca tu visi贸n. La combinaci贸n de bayas y el esp铆ritu brit谩nico mezclado con el acorde almizclado, brinda este sello 煤nico.

Burberry Her Eau de Parfum 100 ml: $ 15.990

MARY KAY 鈥 ILLUMINEA

Perfumes lanzados en 2022

Mary Kay presenta una nueva fragancia, Illuminea, inspirada en Mary Kay Ash, fundadora de la marca. Este es un perfume distintivo que emana confianza, calidez y resplandor creado para mujeres empoderadas que deslumbran a su paso, que inspiran.

Las notas de salida son mandarina, membrillo, pimienta rosada y roc铆o matutino. Las notas de este perfume son: notas de coraz贸n: albaricoque rojo, flor de naranjo, peon铆a escarlata, loto de agua y madreselva. Notas de fondo: absoluto de iris de florentino, hojas de violeta, maderas de cachemira, vainilla intensa y musgo blanco.