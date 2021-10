Planeá tu escapada: qué tenés que saber antes de visitar Puerto Madryn

“No entra un alfiler”, eso te dicen en los entretelones hoteleros de Puerto Madryn, que arranca uno de los mejores fines de semana largos de su historia. Incluso con récord de ballenas, cuya población viene creciendo un 7% anual y en el último censo se registraron aproximadamente 1100 de estos mamíferos que todos los años visitan las costas de Península de Valdés para aparearse y tener a sus crías. Y ahora ya están en sus últimos meses de cuenta regresiva, porque en diciembre ya migran para la Antártida o las costas brasileras en busca de alimento hasta regresar por estas playas en mayo del próximo año.

Durante el verano, Madryn se convierte en una ciudad balnearia y suma algunas nuevas aventuras, avistaje de delfines y orcas, y siguen los pingüinos se quedan hasta abril. Sin embargo, el snorkeling o buceo con lobos marinos se mantiene todo el año. Ahora, ¿Qué hay que saber para aprovechar mejor el destino en temporada altísima? Algunas recomendaciones que pueden serte útiles para este fin de semana largo.

ALOJAMIENTO

Este no es el fin de semana para llegar a Madryn y elegir alojamiento in situ, la hotelería está casi al 100% de su capacidad. El municipio cuenta con un sitio que reúne todas las propuestas (con variedad de presupuestos) que se rigen bajo los protocolos vigentes. Aunque si no hay disponibilidad –off de récord– siempre están las propuestas de Airbnb, que igualmente no abundan.

AVISTAJE DE BALLENAS

Es clave no dejar el avistaje de ballenas para el ultimo día, para no arriesgar el espectáculo natural por el clima. Se hace en Puerto Pirámides, a 94 km de Madryn, por eso muchos hacen base en la ciudad y se trasladan para el avistaje. Sin embargo, Pirámides tiene muy buena propuesta hotelera y es recomendable pasar al menos una noche en este pueblito de pescadores de 500 habitantes.

El mejor horario es a la mañana o al mediodía, porque la luz favorece el avistaje. Las tarifas están estandarizadas, adultos, $7875; y niños, $3950. Entre las propuestas hay una embarcación que se distingue, Yellow Submarine, que permite verlas debajo del agua simulando la experiencia de un submarino. Esta opción cuesta el doble, $15750 y $7875, respectivamente. ¿Vale la pena? Depende, el avistaje tradicional te permite disfrutar de la interacción con las ballenas al ras del agua, mientras que la otra propuesta te invita a verlas sumergidas (algo único) y, a la vez, desde la superficie, pero con una distancia mayor del agua.

EL DORADILLO

Madryn tiene playas extensas tanto para el norte como para el sur, hay mucho espacio para disfrutar un picnic al aire libre (¡y no requiere reserva previa!) y hacer largas caminatas frente al mar. La zona del Doradillo es abierta y te permite divisarlas desde la costa, porque también es conocida como la nursery de las ballenas, por tener el efecto pileta del Golfo permite la serenidad del agua para que las ballenas y sus crías puedan estar tranquilas, por eso están prohibidas las embarcaciones.

MADRYN COMESTIBLE

Madryn tiene una oferta cada vez más gourmet y variada, desde cervecerías, hasta bistrós de mar, incluso creciendo en propuestas vegetarianas. Es difícil comer mal, pero si querés una degustación de su menú, lo ideal es visitar este fin de semana largo “Madryn comestible”, una feria de productores locales (podés conocer el aceite oliva de la zona, o las alcaparras, como así también los dulces de frutos típicos, o platos galeses que dejó la inmigración) y también una propuesta de foodtrucks junto a mesitas al aire libre para aprovechar la comida local. Acompaña la música en vivo y la vista al mar.

ECOCENTRO

Si está ventoso, o llueve, el Ecocentro es una buena opción para que sus visitantes se relacionen con el propósito del mar y la interpretación de la vida marina. Es un museo dinámico ideal para ir con chicos, que volvió a abrir sus puertas hace pocas semanas después de las medidas por COVID. Las puertas están abiertas de 14 a 22 horas. El valor de la entrada es de $500, para adultos; y $300, menores entre 6 y 12 años y jubilados; o $1200 (Grupo familiar).

Precaución al volante: los caminos internos de Península Valdés son de ripio y este fin de semana habrá mucho tráfico por el fin de semana largo; por eso no sólo hay que mantener la velocidad permitida por precaución, sino también porque es ruta de guanacos y puede cruzarse alguno.

CUPONES DE DESCUENTO

En “Me emociona Madryn”, luego de cargar tus datos se puede acceder a beneficios y descuentos para disfrutar en la ciudad hasta el 15 de diciembre.

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Cualquier duda, hay atención personalizada. El municipio cuenta con dos puestos de información turística: Av. Roca 223 y Terminal de Cruceros (Frente al muelle Luis Piedra Buena) ambos con atención de 8 a 20 horas.