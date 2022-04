Playas de México: toda la data para que viajes a Holbox, Cancún, Isla Mujeres y Tulum

Cuando era chica, la mayoría de mis vacaciones familiares eran en la playa. La costa argentina y el sur de Brasil eran nuestros destinos preferidos; y cuando me mudé a Europa, en 2007, pude agregar a mi lista varias playas más. Pero después de recorrer más de 47 países en los últimos 15 años, me di cuenta de que siempre me había quedado un destino pendiente: las playas de México. Por eso, cuando un grupo de amigos me invitó a Cancún, no lo dudé ni un segundo.

Mi playa ideal tiene que tener arenas blancas, un sol dorado, un mar azul profundo, olas transparentes y, obviamente, ¡mucha diversión! Todo eso es, justamente, lo que ofrecen las playas de México, un destino ideal para que puedas disfrutar de unas inolvidables vacaciones con un buen margarita en mano.

Por su ubicación geográfica, las playas de México son únicas; algunas están rodeadas por ruinas arqueológicas o exuberantes selvas y la energía maya se siente en cada rincón. Además, su clima es excepcional.

Por eso, si es tu primera vez en México, lo mejor es visitar las playas en la zona de Quintana Roo, ya que la mayoría de sus playas están muy cerca una de la otra y esto permite recorrer varias playas a la vez en un mismo viaje.

HOLBOX

Holbox tiene toda la onda y está en pleno auge... ¡Y no es para menos! En esta isla paradisíaca de 36 km de playa virgen, agua cristalina, arena blanca y aves exóticas, vas a ver los mejores atardeceres: de esos que te dejan con la boca abierta. Lo bueno de esta isla es que, al estar prácticamente vacía, es el destino ideal para descansar y relajarse en un entorno ecológico en total contacto con la naturaleza.

Al estar prácticamente vacía, Holbox es ideal para relajarte con pocos estímulos y mucha naturaleza MARIANELA GETTE

Vamos a decirlo todo: llegar a Holbox puede llegar a ser una odisea, sobre todo si sos de viajar con valijas, pero te prometo que valdrá la pena. El acceso a la isla es solamente por vía marítima y la forma más sencilla de llegar es combinando bus + ferry. Los buses salen desde la estación principal del centro de Cancún a Chiquilá con la compañía ADO (cuesta unos 316 MXN), son unas 3 horas de viaje (podés consultar en www.ado.com.mx). Desde Chiquilá se toma el ferry a Holbox (210 MXN) y el tiempo es de solo 1/2 hora (más info en www.9hermanos.com/es).

Y si tenés la posibilidad de quedarte más días en la península de Yucatán, podés recorrer otros destinos de playa que también son un must, como Cancún, Isla Mujeres y Tulum.

Top 3 de Playas

Playa Holbox. Es la principal y la mejor forma de disfrutarla es aprovechando las instalaciones de algún bar o restaurante a cambio de una consumición. Te recomiendo Mandarina Restaurant & Beach Club, del hotel Casa Las Tortugas, un hermoso espacio en la playa, elegante pero relajado, o bien Hotel Zomay Holbox. Como no hay consumo mínimo, no hace falta gastar mucho.

Muchas playas están equipadas para quedarte a ver los mejores atardeceres MARIANELA GETTE

Mis imperdibles

Atardeceres. El Chiringuito Bar Zomay es el mejor lugar para ver el atardecer. Andá temprano para poder conseguir una mesa. O, si te gusta la tranquilidad, Playa Punta Cocos es el lugar indicado.

Deportes acuáticos. Holbox es la cuna de muchos deportes acuáticos como el snorkeling o paddle board.

Tiburones ballenas. Si te animás, no te podés ir de la isla sin nadar con los tiburones. Dicen que es una experiencia única y de mucha adrenalina.

Arte urbano. La plaza principal es el corazón del pueblo y a su alrededor hay mucho arte callejero. Perdete en sus calles y dejate sorprender por el arte, te va a emocionar.

Alquiler de bicicleta. La mejor forma de recorrer la isla es en bicicleta. Los precios rondan entre los 200-250 MXN por 24 horas.

Hacer ejercicio. Si amás correr o caminar, la playa de Holbox es el mejor lugar. Arrancá temprano, ya que la temperatura empieza a subir después de las 9 a. m.

Los chiringuitos son una postal fija en Holbox; en el medio de la nada ofrecen bebidas y algunas cositas para comer MARIANELA GETTE

CANCÚN

Es un clásico de clásicos y es cuna de los famosos resorts all Inclusive. Pero ojo, porque no todo es lujo en Cancún: la ciudad también ofrece lugares auténticos y experiencias únicas con los locales.

Top 3 de playas

Playa Delfines. Ubicada en el kilómetro 14 de la zona hotelera, entre los hoteles de lujo, esta playa es ideal para practicar surf y contratar tours para nadar con delfines. Como no hay mucha oferta de restaurantes, para estar varias horas disfrutando del mar, te aconsejo que lleves tu propia comida y bebidas. Esta playa no tiene costo de acceso ni de estacionamiento.

Datazo: si no alquilaste un auto, te podés subir al bus número R1, que te lleva por toda la zona hotelera por menos de 1 dólar.

Playas de México recomendadas MARIANELA GETTE

Mis imperdibles

Perdete en el Mercado 28. Es un enorme flea market donde vas a encontrar lugarcitos para comer y muchos puestitos para comprar artesanías y recuerdos de Cancún a precios accesibles. El bus R2 te deja en la puerta.

¡It’s show time! La discoteca CocoBongo es una experiencia única y sale de lo tradicional. Los shows cuentan con juegos de iluminación, un increíble vestuario y actuaciones. ¿Sabías que fue escenario de la película The Mask, protagonizada por Jim Carrey? Las entradas se reservan desde la web (www.cocobongo.com). Te vas a divertir muchísimo.

Alojate en un all inclusive. Si tu presupuesto te lo permite, no lo dudes, ¡es una experiencia increíble! No tenés que hacer nada, solo relajarte y disfrutar del mar y de las instalaciones del hotel. Es una buena dosis de relax que a todos nos viene bien de vez en cuando.

Sacate una foto en el cartel de Cancún. En Playa Delfines se encuentra el famoso cartel de colores. Si no querés hacer cola, ¡llegá temprano!

Playas de México recomendadas MARIANELA GETTE

TULUM

Está en boca de todos desde hace ya varios años y es el destino de vacaciones favorito para turistas de todo el mundo. ¿Qué lo hace único? Sus impresionantes ruinas mayas situadas frente al Mar Caribe y sus playas de color turquesa hacen que este destino sea una parada obligatoria.

Si bien es cierto que hay zonas en Tulum donde se ve mucho lujo extremo, también cuenta con opciones para todos los bolsillos. Si aterrizás en Cancún, que es lo más probable, desde el aeropuerto salen buses de la empresa ADO, que tardan aproximadamente unas dos horas (cuestan aprox. 210 MXN).

Top 3 de playas

Playa Paraíso. Es, sin dudas, una de las más lindas del mundo y una de las más mencionadas por muchas revistas de viaje. También es una de las pocas playas públicas que quedan en Tulum. Vas a encontrar varios restaurantes para almorzar o también podés optar por llevar tu propia vianda de comida si estás en plan gasolero.

Es, sin dudas, una de las más lindas del mundo y una de las más mencionadas por muchas revistas de viaje. También es una de las pocas playas públicas que quedan en Tulum. Vas a encontrar varios restaurantes para almorzar o también podés optar por llevar tu propia vianda de comida si estás en plan gasolero. Playa Ruinas. Esta pequeña playa se encuentra justo debajo de la zona arqueológica de Tulum. Se baja por unas escaleritas de madera que están justo al lado del Castillo. Tiene solo un pedacito de playa con arena, pero se puede disfrutar del mar y del fuerte oleaje. Las vistas del Castillo desde la playa son increíbles y –atenti– vas a ver muchísimas iguanas sueltas por ahí.

Esta pequeña playa se encuentra justo debajo de la zona arqueológica de Tulum. Se baja por unas escaleritas de madera que están justo al lado del Castillo. Tiene solo un pedacito de playa con arena, pero se puede disfrutar del mar y del fuerte oleaje. Las vistas del Castillo desde la playa son increíbles y –atenti– vas a ver muchísimas iguanas sueltas por ahí. Playa Pescadores. Desde esta playa salen lanchas para visitar un precioso arrecife donde podés hacer snorkel y nadar con las tortugas marinas que frecuentan el lugar. Doy fe: nadar con las tortugas es realmente soñado.

Tulum es ideal si te copa sumarle algo de historia y cultura maya a tu viaje de descanso MARIANELA GETTE

Mis imperdibles

Visitar las ruinas de Tulum. Son las únicas ruinas mayas que están al borde del mar. Es súper clave ir temprano, no solo porque se llena, sino también por el calor. La entrada cuesta 80 MXN.

Visitar cenotes. Hay diferentes tipos de cenotes en Tulum: cerrados, semiabiertos o a cielo abierto. Casa Tortugas ofrece un paquete Básico de 4 cenotes (650 MNX), súper recomendado (www.cenotescasatortuga.com).

Visitar Chichén Itzá. A solo 2 horas de Tulum se encuentra una de las siete maravillas del mundo y uno de los lugares más famosos, no solo de México, sino del mundo. ¡No puedo describir la energía que hay en este lugar, tenés que vivirlo! La entrada cuesta 533 MXN.

Playas de México recomendadas MARIANELA GETTE

ISLA MUJERES

Esta isla de 5 kilómetros de largo con lindísimas playas y acantilados se encuentra a unos 20 minutos en ferry desde Cancún. Es ideal para hacer snorkel y ofrece mucha vida nocturna: si preferís la tranquilidad, no sería el mejor lugar ya que es muy turístico. Lo que me gusta de esta isla es que, al ser tan pequeña, te podés mover en taxi, bicicleta, carrito de golf o bien a pie.

Top 3 de playas

Playa Norte. Es la más linda de todas y la más concurrida. Es también el mejor lugar para ver el atardecer

Playa Lancheros. Es una playa bastante grande, vas a encontrar varios clubs con restaurantes y bares. El acceso es gratuito.

Playa Garrafón. Se encuentra justo al lado del parque nacional Parque Garrafón. Esta playa es bastante pequeña y la arena no es de esas finas, pero es ideal para hacer snorkel por su agua súper cristalina.

Si vas en plan de amigas y quieren divertirse, esta isla es un hotspot: llegás en 20 minutos en ferry desde Cancún MARIANELA GETTE

Mis imperdibles

Hacer snorkel. Tiene la segunda barrera de coral más grande del mundo, así que no te podés perder esta experiencia. Los mejores lugares son Arrecife El Meco, Arrecife El Farito y Parque Garrafón.

Salir de fiesta. La isla tiene mucha vida nocturna. Sobre la peatonal Avenida Hidalgo, vas a encontrar miles de barcitos. Muchos ofrecen 2x1 en margaritas.

Alquilar una bicicleta. Animate a recorrer la isla de punta a punta en bici porque es una experiencia increíble y lo súper recomiendo. Eso sí, salí temprano porque el sol pega fuerte.

Pasar un día entero en Parque Garrafón. Las aguas del arrecife son poco profundas, así que es ideal para practicar snorkel. Si te animás, tenés la opción de tirarte de la tirolesa por encima del mar, hacer kayak o nadar con delfines (más info en www.garrafon.com.mx).

Visitar el Mirador Isla Mujeres. Al sur de la isla vas a encontrar este mirador que te va a dejar con la boca abierta. Es ideal para descansar después de unas horas de bicicleta y admirar las vistas, que son imponentes. ¡Me sorprendió la cantidad de iguanas que estaban sueltas por la zona!

Playas de México recomendadas MARIANELA GETTE

Texto y fotos gentileza de Marianela Gette Gil (@flylikebuttterfly)