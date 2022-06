¿Por qué amar es cosa de valientes?

“Amar es ir a ciegas / el corazón despega, mientras todo arde”. Eso es lo que canta nuestro hombre de tapa, Jorge Drexler, en su canción “La guerrilla de la concordia”. Unos versos más adelante, dice que “odiar es mucho más sencillo / el odio es el lazarillo de los cobardes”. Y por eso elegimos este título de tapa para que lo acompañara. Porque para amar, hay que armarse de valor.

Pero muchas veces, la figura con la que solemos asociar la valentía es un superhéroe, o la Mujer Maravilla. Parecería ser que los que son valientes son los que no temen salir heridos. Y en realidad, al pensar en nuestros actos de valentía cotidiana, lo que solemos sentir un segundo antes de efectivamente actuar no es nada más ni nada menos que miedo, vértigo, confianza, adrenalina, incertidumbre. Y muchas veces, ¡todo eso mezclado y al mismo tiempo!

Emociones asociadas a la vulnerabilidad, a esa instancia en la que nos desnudamos frente a un universo infinito de posibilidades, pero sin garantías de cuál será el resultado. Y nos sentimos al borde de un abismo, de un trampolín altísimo, de un precipicio. Esto nos pasa en muchas situaciones de la vida: cuando mostramos una creación propia, cuando empezamos un trabajo o proyecto nuevo, cuando le decimos a una amiga que nos duele lo que está haciendo, cuando intentamos una vez más quedar embarazadas, cuando le decimos a alguien que nos gusta de verdad, cuando buscamos hacer algo distinto para que el mundo sea un lugar mejor para habitar. Y aun así, sabemos que sufrir será parte del trato, pero, incluso a sabiendas de que no va a ser fácil, decidimos amar igual. Y entregarnos a esa energía que está presente al momento de soltar el control y aventurarnos a lo desconocido en pos de vibrar en ese espacio calentito, y también vertiginoso. Amor por lo que hacemos, amor por un otro, amor por una misma, amor por un lugar. ¿Qué estás amando hoy? ¿Y qué valentía te propone?

Amar es energía

Hoy ya no hace falta recurrir a bibliografía para sustentar la idea de que somos energía. Sabemos que el universo es energía. La física cuántica ha demostrado que la materia es energía vibrando más lentamente, de manera que nuestros sentidos pueden percibirla: materia y energía son variaciones de lo mismo.

Según numerosas tradiciones espirituales, el amor es la energía que crea, construye y sostiene el universo. Algunos sostienen que esa, la del amor, es la fuerza que mantiene la cohesión de átomos, moléculas, y así hasta constituir a los seres vivos. ¿Y qué es el amor? Hay muchas interpretaciones. Y lo podemos pensar desde el punto de vista humano, social, espiritual, incluso biológico.

Un gran pensador contemporáneo Humberto Maturana sostiene que el amor ha sido la condición esencial para que los seres humanos pudiéramos sobrevivir y evolucionar desde tiempos prehistóricos. Maturana sostiene que, desde nuestra biología misma, seguimos siendo animales dependientes del amor: sin amor, nuestros organismos se alteran, perdemos defensas, nos enfermamos. Las caricias y los abrazos mitigan el dolor. El maltrato, la violencia, los golpes, la humillación, la indiferencia, nos enferman. El 99% de nuestro sufrimiento proviene de fallas en el amor.

El amor no es solo un sentir, como nos cuenta el mito del amor romántico. El amor implica el cuerpo y conjuga creencias, ideas, emociones y acciones. Sabemos hoy que los pensamientos y las emociones también son energía. Energía que puede revitalizarnos o debilitarnos si falta o es inarmónica, si está más del lado del miedo o el odio que del amor.

También es accionar de determinada manera, siempre sobre la base de que el ser amado esté mejor y sea más feliz. Sin perder dignidad ni integridad, sin perdernos. Sin dejar de ser. El amor siempre desea el bienestar del otro y actúa en consecuencia. Un amor sin acciones no es amor. Entonces requiere energía para hacer por el otro además de hacer por una misma, y sin dejar de hacer por una misma. Energía y tiempo. Y se trata de una energía muy especial, ya que generalmente aumenta a medida que se usa.

Amar es bajar la guardia

¿Qué es de la vida cuando elegimos por comodidad, seguridad, certeza y lo que ya conocemos? ¿De qué nos perdemos cuando no estamos dispuestas a fallar? ¿Cómo son nuestras “rutinas protectoras”? ¿Cómo hablamos cuando nos queremos convencer de que es mejor elegir con la cabeza que con el cuore? Vamos a ilustrarlo con un ejemplo de coaching: hace un tiempo, Valeria (este nombre es ficticio) buscaba encontrarle la vuelta a un tema que venía doliéndole en los últimos años: “Odio mi trabajo, mi rutina. Suena el despertador y no puedo creer que sigo en un lugar que me deprime. Y no puedo renunciar”.

Quizás alguna vez hayas estado ahí; y quizá, si no fue un trabajo, fuera una relación, una situación personal, un modo de habitar el mundo. A partir de ahí, el proceso con Valeria empezó como suelen empezar todos los procesos de cambio: el primer paso para ir a cualquier lugar es darte cuenta de que ahí donde estás, no querés estar más. El desafío comienza cuando le pedimos a nuestro cuerpo que deje de conectarse con lo que no quiere y se conecte con lo que sí quiere.

Ahí te estás dando la posibilidad de empezar a crear. Y de animarte a despertar el amor por algo o alguien. Y que ya no haya vuelta atrás. Una vez que te diste cuenta de qué es (o quién es) lo que te vibra amor, que ya lo viste, empezó el riesgo. Ya estás al borde, solo queda la valentía de dar el primer paso. Y volviendo a la metáfora de Drexler y su canción, cuando “soltamos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia”, tenemos nuevos poderes. Algunos “cobardes” dirán que, más que poderes, son peligros, pero, en efecto, el amor en nuestra especie humana, hace que bajemos la guardia y cuando bajamos la guardia..., cosas mágicas pueden pasar. Nos entregamos al objeto amado con la misión de mantenerlo con vida. Es inherente al ser humano amar para sobrevivir.

Cuando nos reina la energía del amor, nuestro cuerpo está más relajado; nuestras posturas, más abiertas. Sentimos confianza, alegría, optimismo. Es la energía del amor. Getty Images

Valeria descubrió en sus sesiones de coaching cuán asustada estaba de fracasar en lo que verdaderamente amaba hacer. Redefinió las palabras “fracaso” y “éxito” y se dio cuenta de que prefería fracasar mil veces haciendo lo que amaba hacer que conseguir una versión ajena de éxito trabajando de lo que no le gustaba. Todas somos Valeria en algún plano de nuestra vida.

Elegir desde el amor vs. elegir desde el miedo

Cuando nos reina la energía del amor, nuestro cuerpo está más relajado; nuestras posturas, más abiertas. Sentimos confianza, alegría, optimismo. Estamos dispuestas a probar situaciones nuevas, somos más curiosas. En cambio, cuando nos lidera la vibración del miedo, sentimos desconfianza, estamos en alerta, con tensión, nos cerramos. Tendemos a enojarnos o escondernos. Y ahora pensá: ¿cómo impacta nuestro estado emocional a la hora de tomar decisiones? Es transversalmente distinto elegir cuando sentimos amor que cuando sentimos miedo. Pensalo. La última decisión que tomaste: ¿la tomaste desde el miedo o desde el amor? Solo la valentía es capaz de conectar con el amor a la hora de elegir.

El amor va a hacer que elijamos lo que nos hace sentir plenas, aunque nos dé miedo alguna parte del proceso. Cuando decidimos desde el miedo, lo hacemos pensando en lo que NO queremos que pase. Lo hacemos evitando y no invitando. Por eso, esta nota también es una invitación a que, en tu próxima encrucijada de vida, elijas el cartel que señale “amor” y veas qué pasa...

El acuerdo del amor valiente

Esta es la letra chica del contrato. Si vas a elegir saltar y entregarte vulnerablemente al amor, también vas a tener que aceptar que:

Todo cambia. Somos una especie en constante evolución. La experiencia nos enseña y al aprender abrazamos nuevos estados de conciencia. Somos capaces de cambiar de opinión, transformarnos, vivir mil vidas en una sola. Y si bien esto suena motivante, es preciso que aceptes que vas a tener que bailar con los cambios.

No hay control sobre procesos que sean ajenos a los nuestros. Solo podemos gestionar lo que está dentro de nuestro campo de acción. Amar es también soltar el control. Vas a sufrir. Leelo otra vez. Vas a sufrir. No estamos diciendo que quizá sufras. Vas a sufrir. Porque cuando algo o alguien te importa –dado que no tenés control sobre sus procesos–, eso garantiza que vas a sentir miedo, incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Y si podés aceptar que de eso también se trata amar, porque sin eso no tendría valor, entonces:

Lo genuino, lo que vale. Vas emocionarte de todos los colores. Te vas a sentir viva. ¿Te bancás aceptar la plenitud? ¿Incluso atravesando tus propios tabúes? No todo es a tu ritmo. Cuando amamos, respetamos la melodía de aquello que amamos. Esto no significa que bailaremos al ritmo del otro, sino que existe un proceso que tendremos que atravesar de encontrar una música compartida, una velocidad que sea acompasar el ritmo que propone el otro y dejarnos acompasar con el propio. Cuando andamos de a dos, hay tres formas de caminar: la propia, la del otro y la que diseñamos juntos.

Expertas consultadas

Lic. Inés Dates. Nuestra psicóloga. @ines.dates.viviendo.

Silvia Lerner. Psicoterapeuta y coach ontológica. @silviajuditlerner.

Den Muchnik en IG: @denmuchnik