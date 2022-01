¿Por qué el rosa se considera un color femenino?

Aunque para muchos impregnar a los colores de género parece una locura, también es verdad que existen ciertas tradiciones que tenemos totalmente naturalizadas. Por ejemplo, ante el nacimiento de un bebé tendemos a regalar indumentaria rosa si es mujer y azul si es varón. Si buscáramos, ¿encontraríamos otras opciones en el mercado?, ¿cuál sería la reacción de los nuevos padres frente a un body rosa para su hijo?, ¿qué tipo de comentarios tendriamos que refutar si, por ejemplo, decidiéramos vestir a nuestra hija de azul?.

Un debate que parece pequeño pero que es súper importante en el proceso de deconstrucción y que toma todavía más relevancia frente a hechos como el de la policía italiana rechazando los barbijos entregados por el Gobierno por el único motivo de que son color rosa y lo consideraron “indecorosas”. Más curioso aún cuando pensamos que la relación de “rosa=femenino” es relativamente nueva y que se empezó a dar a partir de la década del 50.

El rosa, en realidad, un color masculino

Cuenta la historia que el ‘rosa’ saltó a la popularidad porque Madame de Pompadour, una de las amantes Luis XV, lo eligió como su color favorito. Fue así que la empresa de porcelana de Sèvres (quienes creaban objetos de muchísimo valor y eran símbolos de estatus dentro de la corte), creó un tono específico del color y le asignó su nombre.

El siguiente salto en la historia de este tono es realmente sorprendente: en una de sus ediciones publicadas en 1927, la Revista Time compartió una encuesta que realizó a varias tiendas de ropa sobre qué colores eran apropiados para cada género. 60% sostuvieron que el rosa era un color masculino ya que lo describían como un tono dentro de los rojos. Además -sostenían- el azul (recueden que, en la religión cristiana, el celeste está íntimamente conectado a la Virgen María) era un tono suave y símbolo de la virginidad y, por ende, más adecuado para las niñas.

De acuerdo a diferentes historiadores, fue alrededor de la década del 50 que esta concepción empezó a cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, existió una fuerte campaña que buscó incentivar a que las mujeres volvieran a sus hogares y ocupar así un rol más tradicional dentro de la sociedad. Por esto es que -en las publicidades de la época- empezamos a ver a figuras femeninas realizando tareas de la casa, súper felices y vestidas con colores alegres (entre ellos, el rosa). En contraparte, la tendencia dentro de la vestimenta de los hombres se caracterizó por su simpleza y los colores neutrales (conectándolos con sus uniformes milatares y reciente servicio militar). Bastante interesante es notar que esta tendencia recién llegó a la indumentaria de bebé en la década del 80 ¿La explicación? Fue en esos años que las ecografías se popularizaron y ahora los futuros padres sabían de antemano el género de su bebé.

Brad Pitt usó un traje color rosa en el Festival de Cine de Cannes

A lo largo de los últimos 40 años, como es de esperar, las connotaciones alrededor del color rosa han variado. Tomado más y menos fuerza. Ejemplo claro de esto es cuando, a finales de los 90 y principios de los 2000, el sector de juguetes para niñas era practicamente todo rosa. Pero también se dio un proceso de transformación: desde la década del 70 los activistas por los derechos de la comunidad LGTBIQ han apropiado el color como un símbolo de fuerza y lucha, es el color con el que se identifica la lucha del cáncer de mamas y, en 2017, las mujeres norteamericanas lo eligieron para sus “pussyhats”, ícono del feminismo. Junto a todo esto también muchos hombres empezaron a normalizar el uso de color rosa en sus vestimentas: desde David Bowie hasta Harry Styles, para pasar por actores como Jason Momoa, Jared Leto o Brad Pitt.

¿Cuál es el significado del color rosa?

Mientras que en general no es elegido entre los colores favoritos (solo el 2% de las personas encuestadas lo nombran como preferido), en general se relaciona al rosa con el encanto, la cortesía, la sensibilidad, la ternura, la dulzura, la ternura, la infancia, lo femenino y lo romántico. El dato -que no sorprende- es el siguiente: mientras que el 3% de las mujeres encuestadas eligió el rosa como color predilecto, menos del 1% de los hombres lo eligieron. Tanto que algunos ni suiqera pudieron identificar el rosa correctamente, confundiéndolo con el malva (Datos tomados de:”Eva Heller, Psychologie de la couleur - effets et symboliques”).