Por qué leer a Camila Sosa Villada, la autora argentina que hoy revoluciona a la industria de la literatura

“Mi papa decía que una persona feliz si era una persona de bien, para ser una persona de bien esa persona tenía que tener una familia y tenía que trabajar. Cuando yo comencé a travestirme, en la adolescencia, mi papá puso una maldición sobre mi: dijo que un día iban a llegar a mi casa, iban a tocar la puerta y le iban a dar la noticia de que me habían encontrado muerta. Y que me iba a morir sola.” Así comienza a contar su historia Camila Sosa Villada en una charla Ted de 2014. Se trata de un relato real: la historia de una travesti que se da cuenta de que la sociedad no tenía lugar para la forma en la que ella pretendía vivir su vida. La sociedad no, pero ella sí.

Hoy, Camila es reconocida en todo el mundo como una de las escritoras argentinas del momento . Es, además, actriz, cantante, artista multifacética. Y aunque quizá todavía no la leíste, es probable que hayas escuchado la polémica que se generó en os medios cuando en 20020, su novela “Las Malas”, fue galardonada con el premio Sor Juan Inés de la Cruz: una escritora travesti de La Falda, Córdoba, levantando el premio de la excelencia en el trabajo literario.

Porqué está en boca de todo el mundo

“ Nosotras, las olvidadas, ya no tenemos nombre . Es como si nunca hubiéramos estado allí”. Esa es la frase con la que Camila da cierre a “Las Malas”, y es la que también abre el debate sobre una realidad en la que vive gran parte del colectivo LGTBQ+: ser invisibles. Camila las hizo protagonistas en sus relatos . Protagonistas de historias de amor, de dolor, de maternidad, de escapes. Les dio lo que el mundo no les da: un lugar. La voz de un colectivo que vive en constante lucha por sus derechos, por ser aceptadas.

En el Mes del Orgullo LGTBIQ+ si tuviéramos que arriesgar por qué es que Camila Sosa Villada permanece siempre en boca de todos, no es por su último lanzamiento literario ni por su maravillosa pluma: es porque decidió irreverentemente y con fuerza mostrarle al mundo realidades que muchas veces, el mundo prefiere no ve r. Y eso es un acto heroico: animarse a pisotear las palabras de su padre, quien auguraba su muerte como opción.

Camila Sosa Villada Alejandro Guyot

Motivos para leerla

Razones para acercarse a la literatura no faltan nunca porque un buen libro puede ser el compañero perfecto. En el caso de esta escritora argentina, vas a encontrarte con una forma de escritura que a pesar de lo crudo, no deja de ser amorosa y concisa . Llamar a las cosas por su nombre, ponerle voz a quienes no suelen tenerla en los libros y sobre todo abrirnos un panorama de temas y problemáticas nuevas.

Sus libros y por qué deberías leerlos

Portada de "La novia de Sandro"

La novia de Sandro

Es un poemario que nace de un blog que Camila escribía mientras cursaba Comunicación Social en Córdoba . Poemas de amor de sus primeras épocas como travesti, de sus inicios como trabajadora sexual y que ponen el dedo en la llaga desde el dolor y la alegría.

Portada de "Las Malas"

Las Malas

Es una novela increíble que relata la vida de una comunidad de travestis que trabajan en un parque cordobés. Un relato de denuncia en el que se borran los límites de la fantasía y lo real. En palabras de la autora, fue su forma de pedirle perdón a este grupo de chicas que la cobijaron y la ayudaron y a las que nunca volvió a buscar luego de convertirse en la artista que es hoy.

Soy una tonta por quererte Camila Sosa Villada Tusquets

Soy una tonta por quererte