¿Por qué no deberías hacer pis mientras te duchás?

El sonido del agua corriendo tiene un impacto directo en nosotros. Ya sea mientras llenamos un vaso con agua para tomar, estamos frente a una catarata o abrimos la ducha para bañarnos, ese particular sonido puede estimular nuestras ganas de ir a hacer pis . Y mientras la mayoría de las personas intentan hacerlo antes de entrar a la bañera, no es raro que en medio de la ducha vuelvan a darte ganas.

Charlamos con las licenciadas Marcela Polonsky (M.N.9471) y Juliana Saccoccia (M.N.14935), las especialistas detrás de la cuenta de Instagram @kinesiologiamujer, y ellas nos explicaron p or qué es importante evitarlo y cuál podría ser el impacto de acostumbrarte a hacerlo.

¿Es verdad que hacer pis en la ducha debilita el suelo pélvico? ¿Por qué se cree que sí?

“ La realidad es que hacer pis en la ducha no debilita el suelo pélvico ”, nos dicen las especialistas y agregan: “Muchas personas creen que el problema es hacer pis parada -es decir- por la posición, pero la verdad es que va a depender mucho de cuántas ganas de hacer pis y qué nos genera eso. Si nosotras antes de entrar a la ducha ya hacemos pis porque teníamos la vejiga llena y teníamos el deseo, durante el baño no deberíamos volver a tener ganas. El tema es que -cuando pasa- es probablemente porque el deseo lo desencadenó el agua corriendo y no el deseo. Entonces, ¿cómo evitás después hacer pis cuando estás en la ducha si tu cuerpo se acostumbró a responder a ese estímulo? El problema es hacer pis sin la vejiga llena ”.

“La vejiga es como un globo”, nos explican las especialistas y suman: “Cuando al globo lo soplamos por primera vez, es muy duro. Pero si lo estiramos y lo estiramos, nos va permitiendo inflarlo con más facilidad. La vejiga funciona igual. Si nosotros acostumbramos a que nuestra vejiga no se llene con frecuencia o no se llene lo suficiente, vamos a tener ganas de hacer pis con mucha menos cantidad de orina. Lo ideal sería aguantar a tener la vejiga llena y, recién ahí, generar el vaciado ”.

Entonces... ¿por qué no conviene hacer pis en la ducha?

“Si nosotros nos acostumbramos a vaciar la vejiga sin ganas o ir a hacer pis solo porque vamos a estar en la calle -como para dar algunos ejemplos-, lo que va a pasar es que vamos a tener ganas de hacer pis con mucha menos cantidad de orina y que tengamos que ir corriendo al baño frente a ese deseo. E ntonces aumentamos la frecuencia con que vamos al baño, aumentamos la urgencia y disminuimos la capacidad de nuestra vejiga ”, nos detallan Marcela y Juliana.

¿Cuales son los riesgos o consecuencias de debilitar el suelo pélvico?