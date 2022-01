Princesas “curvy”: una ilustradora desafía los cuerpos de los dibujos de Disney

Crystal Walker es una artista estadounidense que se define como alguien que reivindica los cuerpos gordos. Ultimamente en sus redes sociales, donde la siguen miles de personas, empezó a subir versiones “curvy” de princesas y príncipes de Disney. Están Blancanieves, la Sirenita, Moana, Mérida, la Cenicienta, entre muchos otros que no tienen delgadas figuras o cinturas mínimas. Son, más bien, “cuerpos reales”.

A estas imágenes de cuerpos no hegemónicos, casi inexistentes en los personajes que se instalan desde los dibujos animados, la ilustradora y retratista las acompaña con reflexiones sobre la aceptación, sobre la importancia de romper estereotipos de belleza que no son inclusivos.

“Mereces ser visto, reconocido y respetado en todos los tamaños”, dice. “Mensaje importante: ´Lo que tienes para ofrecer a este mundo no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuerpo’”, apunta en el posteo de Moana. “Porque los individuos vienen en todos los tamaños, formas, alturas”, también postea. “Porque los grandes amigos y las parejas románticas vienen en todas las combinaciones. Porque todos merecemos sentirnos vistos”, también escribió. “Siempre me fascinaron los vestidos dorados de las diversas princesas, y me encantan las imágenes en las que están todas juntas en una masa de oro brillante... hay algo visualmente muy satisfactorio para mí. Así que pretendo recrear esa imagen pieza por pieza, en Size Fat por supuesto”.

Un recorrido por algunas de sus creaciones en Instagram: