Los mejores memes sobre Verano sin ti, el nuevo álbum de Bad Bunny

Desde su participación en la serie Narcos hasta su rol en la película de Brad Pitt, Bullet Train, para llegar a su futuro protagónico dentro del universo de Marvel y su increíble look en la MET Gala 2022. Bad Bunny no deja de sorprendernos y conquistar los titulares de los medios de comunicación más importantes del mundo... y hoy no es la excepción. Es que el cantante puertorriqueño publicó su esperadísimo sexto disco, Un verano sin ti, que llega con 23 canciones y un mix de artistas invitados y sonidos que no tiene precedente .

Ya disponible en todas las plataformas de streaming , la lista de artistas que se sumaron a este lanzamiento es increíble: Rauw Alejandro y Jhay Cortez, así como Tony Dize y Chencho Corleone y el grupo The Marías. En tanto la reacción de los fanáticos -y aunque existen opiniones diversas- parece que el consenso general sostiene que la canción favorita de este lanzamiento es el track #7: Tarot.

Una divertida estrategia de marketing

Hace unas semanas Bad Bunny había adelantado este lanzamiento, ¿Cómo? Puso ‘a la venta’ su Bugatti por unos 3,5 millones de dólares y quienes estaban interesados en compraron, llamaron al número de teléfono publicado y, al hacerlo, escuchaban una de sus nuevas canciones.

Los mejores memes

