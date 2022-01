¿Qué deberías leer después de ver The Lost Daughter, el último éxito de Netflix?

Si pensamos en los hechos de la vida cotidiana que siguen siendo fuertemente romantizados, hay dos que sin dudas se destacan. El primero es el momento en que conocés a tu pareja y, mediante ese flechazo hollywoodense que te mueve el piso, la felicidad pareciera depender casi exclusivamente de tu (nueva) media naranja. El segundo es la maternidad: instintiva, biológica, conectada al ‘deber ser’ y natural, toda la experiencia quiere estar teñida de una magia en donde no hay márgenes de error.

Pero -como sucede en tantas otras cosas- aquel ideal alrededor de ‘ser padres’ está bastante alejado de la realidad. Para muchos la mejor decisión que tomaron (y fuente de la felicidad más absoluta), también están quienes eligen no tener hijos o aquellos que, la experiencia de tenerlos, no resulta ni instintiva, ni natural, ni fácil.

En este contexto es que, cada vez más, madres y padres se animan a hablar sobre dicha situación y sobre cómo, tener hijos, está alejado de la idea romántica que se perpetúo durante generaciones enteras. Es en este punto que “The Lost Daughter” hace un trabajo grandioso y explora una historia -sí, difícil de mirar- clave para seguir abriendo distintos debates.

Si ya la miraste y querés seguir explorando esta temática, te recomendamos cinco libros que exploran otros tipos de maternidades.

“La hija oscura” de Elena Ferrante

Precio : $1.900

: $1.900 Cantidad de páginas: 152

¿Estamos recomendando el libro en que está basado la película? Sí, así es. Ya sea porque no sabías de su existencia, porque no conocías a Elena Ferrante o porque -sencillamente- como viste la película no te dan ganas de leer el libro; sea la situación que sea: animate y buscalo.

Una de las plumas más importantes de la literatura italiana actual, las novelas de Ferrante se caracterizan por una fuerte mirada de género, una narrativa muy poética y atrapante, así como por su cierta brutalidad (o hasta crueldad) a la hora de describir determinados sucesos. Con algunos cambios en relación a la película, “La hija oscura” sigue siendo un libro fundamental, que te va a enganchar y movilizar en cientos de sentidos.

“Distancia de rescate” de Samanta Schweblin

Precio : $2.300

: $2.300 Cantidad de páginas: 128

Llevado a la pantalla grande por Netflix, “Distancia de rescate” de Samanta Schweblin es otro de esos libros que se convierten en una lectura obligada sobre el retrato de otras maternidades. La historia inicia cuando, una chica llamanda Amanda, está agonizando en un hospital y un niño -David- se sienta a su lado y la acompaña. La autora deja en claro que su relación no es de madre e hijo pero que hay algo entre ellos que está regido por sus propias reglas.

Descripta como una novela vertiginosa, fatal, urgente e hipnótica; la pluma exploratoria de Samanta Schweblin crea un universo como solo ella es capaz de hacer. Es que, te cueste más o menos, en el momento en que empezás a leerla no vas a poder soltar el libro.

“Las madres no” de Katixa Agirre

Precio : $2.900

: $2.900 Cantidad de páginas: 208

De origen vasco, Katixa Agirre se convirtió en todo un fenómeno literario gracias a su última novela. Publicada en 2019, “Las madres que no” es un mix de ficción y ensayo que se destaca por su mirada brutal y afilada de la vida. El libro se estructura a partir de dos historias: por un lado tenemos a una mujer que mata a sus hijos gemelos y, por el otro, una mujer que está a punto de dar a luz, se obsesiona con este crimen y busca entender cómo una madre es capaz de semejante crimen.

Poniendo en duda muchos aspectos de la maternidad, hablando abiertamente de ciertos tabús y con una clara mirada de género, Katixa Agirre construye este libro brutal, veraz, incómodo y necesario. Una combinación difícil de lograr pero que en su pluma se siente muy natural.

“Quién quiere ser madre” de Silvia Nanclares

Precio : $2.900

: $2.900 Cantidad de páginas: 240

La pregunta disparadora detrás de este libro lo dice todo: “¿Vale la pena ser madre?”. Esto es lo que Silvia Nanclares toma como puntapié inicial para esta novela autobiográfica en donde explora su propia historia: la de una mujer que decide iniciar con el procedimiento de la reproducción asistida después de que el médico le confirma que no podrá ser madre ‘por vías naturales’.

Sin dejar nada afuera (la urgencia biológica, la incertidumbre, el fantasma de la infertilidad, las reacciones de los seres queridos, el sexo mecánico, el desgaste de la pareja, los miedos), es un texto repleto de valentía que inicia una conversación importante de tener.

“Una suerte pequeña” de Claudia Piñeiro

Precio : $3.300

: $3.300 Cantidad de páginas: 240

Publicado originalmente en 2015, esta novela de Claudia Piñeiro es una combinación de historia sobre maternidad, sanación personal, trauma y el miedo. La protagonista es una mujer argentina que se fue del país escapando de una desgracia y que debe regresar luego de 20 años. Esta vuelta está rodeada de misterio: no se ve igual, cambió su nombre y hasta su voz suena diferente. Chocándose con el pasado, todo ese ‘nuevo ser’ se derrumba cuando se reencuentra con su hijo, aquel que dejó atrás al huir ¿Puede reclamar su amor de madre? ¿Es capaz de ser ‘madre’ frente al abandono? ¿Quién es ese extraño que tiene en frente y que es, al mismo tiempo, parte de ella?

Dolorosa, intrincada y con mucho misterio, “Una suerte pequeña” es un texto tanto para los fanáticos de Claudia Piñeiro como para los lectores que quieren empezar a descubrir su bibliografía.