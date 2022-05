¿Cuál es el reclamo de la mamá de Chano sobre la actual Ley de Salud Mental y Adicciones?

“ La próxima pandemia será alrededor de la salud mental ”, una idea aterradora que escuchamos cada vez con más frecuencia. Es que -más allá del impacto de los últimos dos años- todavía existe un enorme desconocimiento y destrato a una temática de vital importancia. Desde cómo hablamos sobre salud mental, cómo tratamos el tema, qué importancia y valor le damos a esta problemática y hasta cuánto vanalizamos temas como depresión, ansiedad y estrés. Tenemos frente a nosotros un arduo trabajo de repensar qué sabemos y qué debemos aprender.

En este contexto es que en Argentina se volvió a debatir la Ley de Salud Mental y Adicciones , jornada en donde la figura de Marina Charpentier -la mamá de Chano- tomó gran importancia ya que se posicionó como la cara visible de las cientos de familias de personas con problemáticas de salud mental que reclaman un cambio urgente en la ley hoy vigente.

Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier en el Senado de La Nación en la segunda Jornada de reflexión y debate a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones Gerardo Viercovich

¿Qué dijo la mamá de Chano durante el debate de la ley de salud mental?

Durante la jornada de reflexión y debate a 11 años de la Ley de Salud Mental y Adicciones en el Senado la Nación , muchos estaban esperando escuchar a Marina Charpentier. Conocida por ser la mamá del cantante argentino Chano, la licenciada en trabajo social y especialista en adicciones, en los últimos años se convirtió en la vocera de las familias que luchan por crear conciencia alrededor de la salud mental y reclaman los necesarios cambios de Ley de Salud Mental y Adicciones.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien enfermo con la enfermedad de la adicción. Hablo por cientos de madres que me piden que hable por ellas”, relató Marina durante su discurso y agregó: “ Mi hijo tiene 40 años y hace 20 que sabemos que es adicto y damos esta batalla . Hace 20 años que yo no tengo un sábado en paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo”.

“¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo enfermo, con la enfermedad de la adicción ¿Por qué nos tenemos que avergonzar?” - Marina Charpentier

“¿Por qué nos tenemos que avergonzar de tener hijos con la enfermedad de la adicción? Tiene el síntoma del consumo, pero detrás hay una depresión . La ley no me ayudó. Tengo facilidades económicas que me permitieron pagar internaciones carísimas, pero esa no es la realidad del común de las madres. ¿En qué cabeza entra que una persona que consumió marihuana, paco o cocaína va a ir libremente a internarse?”, reclamó durante su discurso en referencia al artículo 20 de la ley de salud mental actual.

¿Cuál es el reclamo?

Hoy el capítulo VII de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 habla sobre la internación , tanto voluntaria como involuntaria. En caso de la última, la norma estipula que se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto para quien atraviesa un padecimiento de salud mental o para terceros. Además aclara que es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento y que la internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano de Revisión de Salud Mental. Por último, quien es internado en contra de su voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado , privado o provisto por el Estado.