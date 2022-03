¿Qué es el biorritmo, cómo calcularlo y qué puede decirte sobre el momento en el año que te encontrás?

Con conceptos que lo conectan al conocimiento fundado en el antiguo Egipto, la idea fundacional de los biorritmos está determinada por considerar que nuestra vida varía a través de ciclos biológicos rítmos. Diferentes momentos que impactan en nuestra capacidad individual mental, física y emocional.

Conectada con nuestro día de nacimiento (momento en que inicia el primer ciclo), el año está dividido en siete momentos y -cada uno de ellos- está conectado a un planeta.

¿Cómo calcular tu ritmo?

Es muy sencillo:

Tomamos en cuenta el año personal que comienza el día de nuestro nacimiento y hasta el próximo cumpleaños . Es importante tener en cuenta que son en total 364 días ya que el 365 (nuestra fecha de cumpleaños) es considerado día neutro.

. Es importante tener en cuenta que son en total 364 días ya que el 365 (nuestra fecha de cumpleaños) es considerado día neutro. Ese período está dividido en 7 ciclos de 52 días cada uno . Por ejemplo, quién haya nacido el 15 de julio tiene que contar 52 días a partir del 16 de ese mes y su primer ciclo finalizaría el 5 de septiembre, iniciando el segundo a partir del día siguiente (el 6).

. Por ejemplo, quién haya nacido el 15 de julio tiene que contar 52 días a partir del 16 de ese mes y su primer ciclo finalizaría el 5 de septiembre, iniciando el segundo a partir del día siguiente (el 6). Cada uno de estos 7 ciclos son campos energéticos que se hacen sentir en la vida de la persona, la favorecen para algunas actividades y actitudes personales pero, ¡no son favorables para otras!

Cada ciclo esta influenciado por un planeta. Tener este conocimiento, nos permite reconocer, aprovechar y caminar con esta determinada energía.

Los siete ciclos

Primero y séptimo ciclo

Quienes todavía no hayan cumplido años (y estén prontos a hacerlo)) se encuentran transitando el séptimo período regido por Saturno. Esta es una etapa de reflexión, donde por 52 días no se recomienda empezar nada; es una etapa en la cual podemos sentirnos cansados, estresados, agotados, y hasta malhumorados con mucho agotamiento físico y mental . Es un período de limpieza em donde eliminamos lo negativo, nos deshacemos generalmente de personas tóxicas y damos fin a todo lo que no nos sirve. Después de este está etapa entramos en el primer período que es el Sol, donde se nos abren todos los caminos, el éxito y las posibilidades, generando que nuestra voluntad esté a flor de piel, estimulada, activa, brillante y muy bien aspectada .

Segundo ciclo

Regido por la Luna, es el momento ideal para conectar con nuestros sentimientos y emociones, registrar al otro, aceptarlo y reconocerlo . Durante esta etapa no se recomienda ser impulsivos o garantes en determinados créditos. Es propicia para crear sociedades, iniciar planes y darle mucha bola al estado de ánimo.

Tercer ciclo

Regido por Marte, es una etapa ideal para irse de vacaciones, planificar viajes, proyectar, estar en familia, operarse, hacerse chequeos médicos o hasta sacarse sangre, ya que Marte es la sangre y cualquier cosa relacionada a ella durante este momento siempre dará buenos resultados. Es un tiempo en el que todo fluye.

Cuarto ciclo

Regido por Mercurio, a diferencia del tercer período durante esta etapa no es recomendable operarse, divorciarse o realizar demandas judiciales . Es un momento para hablar, comunicar, y expresar, generalmente hay una gran expansión y evolución económica en este periodo.

Quinto ciclo

Regido por Júpiter, es el momento ideal para expandirse, crear, tener la mente clara, tomar decisiones, profundizar, dar y recibir .

Sexto ciclo

Regido por Venus, es una buena etapa para estar en armonía, con afectos, familia, pareja, compromisos y amor . Un ciclo ideal para reciclar, renovar, armonizar y sembrar.

En resumen