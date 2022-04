¿Qué es el duelo perinatal y cuáles son las herramientas que pueden ayudarte a atravesarlo?

A días de dar a la luz, la noticia sobre el fallecimiento uno de los dos hijos de Georgina Rodríguez y su pareja, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, nos dejó en shock . Es que, inevitablemente, este tipo de anuncios nos hacen pensar en aquellos casos similares que conocemos de nuestro círculo íntimo (o que hemos vivido en carne propia) y que plantean una pregunta difícil de enfrentar: ¿cómo atravesar semejante dolor?

Para ayudarnos a responderla, convocamos a la la Lic. María Agustina Capurro (MN 69748) , Psicóloga con Orientación Perinatal y Reproductiva , quien nos compartió herramientas para atravesar lo que se conoce como duelo perinata l. La principal característica de este tipo de duelo es que se sale de cualquier guion imaginable: “ La muerte de un hijo es inexplicable. Y, encontrarse con la muerte cuando se espera la vida, es una experiencia intransferible y única en cada caso, donde se requieren de diversos soportes para darle sentido al dolor y curso al proceso de duelo. El sufrimiento, las preguntas, las incógnitas, incluso la culpa, pueden estar presentes en relación con lo sucedido ”.

El duelo perinatal a diferencia de otro tipo de duelos, involucra un factor determinante. “En los duelos perinatales, la “puesta de cuerpo” también requerirá de una elaboración que se suma, cuando debe atravesarse un parto, el puerperio y la lactancia”.

Transitando el duelo perinatal

Cada proceso de duelo es único y personal . No hay dos duelos iguales. No existen duelos más o menos graves, más o menos importantes es algo que nos enfatiza la Lic. Capurro. “En general, son procesos espiralados, que no siguen un curso lineal en donde puede haber momentos de aceptación que tropiecen con el enojo y la pena”, explica.

Algunas de las claves para elaborarlo son:

Es importante validar las emociones que vayan apareciendo

Validar los tiempos de elaboración de cada uno, sin presionar ni juzgar.

, sin presionar ni juzgar. Apoyarse en el acompañamiento profesional

Apoyarse en todos aquellos espacios, vínculos, actividades que operen terapéuticamente son necesarios

Apoyarse en los grupos o intercambios con otras personas que hayan transitado experiencias similares.

Es importante acompañar a la madre, padre, hermanos a sentirse reconocidos como tales, en la despedida, así como en la construcción del recuerdo.

, hermanos a sentirse reconocidos como tales, en la despedida, así como en la construcción del recuerdo. Mencionar al bebé por su nombre . Hablar de él y dar lugar al dolor que es inherente al duelo.

La familia y el entorno en el duelo perinatal

El dolor de la pérdida está relacionado con el nivel de vinculación que se tenía con el ser querido fallecido . “En el caso de las muertes perinatales el impacto es profundo y expansivo, porque en un momento de enorme conexión con lo vital, con los proyectos e ilusiones (como lo suele ser un embarazo y la espera de la llegada de una vida) y encontrarse con la muerte impacta y moviliza a los más cercanos”, comenta.

La muerte perinatal, como toda muerte de un hijo, señala de manera muy dolorosa el corte de la trascendencia . “El fin de ese proyecto de vida. La ilusión y expectativas puestas en la llegada de una nueva dinámica familiar. Tantos para las madres y padres, como también para los hermanos y hermanas si los hubieran, abuelos y amigos”, agrega.

Lo cierto es que, muchas veces, quienes rodean a personas que están transitando un duelo perinatal, evitan hablar porque nadie es capaz de imaginar que la llegada de la vida y la muerte pueden convivir. “Éste es un momento para la honestidad y la amorosidad. El peso de las palabras y las frases que se dicen y escuchan también hacen al proceso. Frases como:

Mejor ahora que después

No tenía que ser

Sé fuerte

No solo obturan el dolor, sino que no ayudan ni acompañan. En cambio, frases como:

¿Querés hablar sobre lo que pasó?

No puedo imaginar tu dolor y quiero acompañarte

Pueden ser formas de habilitar, reconocer y compartir la pérdida.

Cabe destacar que a estos procesos de pérdida se les suman otros duelos como el de la fertilidad y las técnicas de reproducción asistida; el último intento reproductivo en la historia de esta familia, las maternidades y paternidades “no estrenadas”, entre otras.

Herramientas que ayudan sobrellevar el duelo perinatal

Si bien cada proceso es particular, hay algunas prácticas que ayudan y permiten ubicar el sufrimiento. Según la especialista, algunas son:

Poder ver y despedirse del cuerpo del bebé, fotografiarlo y/o pedir que sea fotografiado.

Conservar recuerdos y otorgarle un lugar en la casa, en el día, en el año.

Validar la importancia de las fechas aniversarios y el ritual que sea acorde a la historia y creencias de cada familia.

Verbalizar las necesidades.

Acudir a acompañamiento profesional.

Buscar entornos que acompañen desde el afecto y el cuidado pueden ser herramientas para encontrarse con la posibilidad de poder recordar esta situación con aceptación.

Ante nuestra inquietud sobre cuán recomendable es buscar un nuevo bebé luego de este suceso, la Lic. Capurro nos explica: “Esto es caso a caso. Lo importante es poder hacer visible el duelo perinatal, elaborar lo sucedido y habilitarse la pregunta en relación a un nuevo proyecto y deseo de hijo”, señala. “Aprender a vincularse con la aceptación y hacer lugar a la construcción del recuerdo de este o esta bebé que se esperaba, fantaseaba y relacionaba prenatalmente, será un camino donde se irá encontrando la forma de darle un lugar en la historia familiar”, concluye.