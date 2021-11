¿Qué es el “Efecto Scully” y cuál fue su impacto en el mundo de la ciencia?

Hemos hablado muchísimo sobre la importancia de la representación y por qué es fundamental tener -en todo producto cultural- personajes que desafíen los estereotipos y que funcionen como modelos para la sociedad. Desde elencos diversos hasta mujeres en posiciones líderes, existe una gran cantidad de ejemplos que demuestran el valor incalculable de esta gran revolución que se dio en la industria del entretenimiento.

En este contexto, Dana Scully sigue siendo uno de los personajes de la televisión que no solo conquistó a millones de fanáticos de la serie, sino que también tuvo un gran impacto en el mundo real y en cómo las jóvenes empezaban a ver el universo de las ciencias duras.

Gillian Anderson como Dana Scully

Efecto Scully: más presente que nunca

Interpretada por Gillian Anderson, Dana Scully fue la dupla de Fox Mulder en la popular serie The X-Files. Ella -al contrario de su compañero- fue quien vino a traer la mirada científica, ordenada, procedimental y escéptica a una narrativa que, aunque adelantada, estuvo lejos de ser perfecta (como la propia actriz remarcó en diferentes oportunidades, Dana ni siquiera tenía su propio escritorio en las oficina del FBI). Posicionándose en la vereda opuesta de la clásica ‘damisela en apuros’, este personaje rompió tanto los estereotipos de las protagonistas femeninas de la pantalla chica así como también de la figura clásica del científico en la ficción.

Desde cosplayers hasta conferencias fans, el impacto sociocultural de este personaje fue gigante y se convirtió en un fenómeno mundial. Tanto que en 2018 21st Century Fox, The Geena Davis Institute on Gender in Media y J. Walter Thompson Intelligence, publicaron un estudio que tuvo como objetivo tener una fotografía realista sobre la influencia de este personaje. Para esta investigación se encuestaron 2.021 mujeres norteamericanas de 25 años en adelante, que estudiaban o trabajaban en áreas relacionadas con la ciencia.

Los resultados son impactantes:

Aquellas mujeres que habían visto The X-Files durante los 90 (época en que la serie empezó a emitirse) , confirmaban haber crecido con una perspectiva mucho más positiva sobre las ciencias duras .

(época en que la serie empezó a emitirse) . Entre las mujeres encuestadas, quienes se definían como seguidoras fieles del show, mostraban una mayor sensibilización hacia la igualdad en la orientación vocacional y consideraban fundamental el incentivo a niñas y adolescentes para estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología.

y consideraban fundamental el incentivo a niñas y adolescentes para estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Alrededor del 50% de las mujeres que veían The X-Files confirmaron que Scully fue una de las razones por las cuales su interés en las ciencias incrementó .

. Además, debido al tipo de personaje que es Scully, muchas de las encuestadas contaron que las ayudó a incrementar su confianza y apostar a carreras que parecían tradicionalmente masculinas .

. 91% de las mujeres que participaron del estudio ven a Dana Scully como un modelo a seguir por niñas y adolescentes.

Nueva docuserie: Not The Science Type

Todavía con un largo camino por recorrer, la conexión entre “ciencias” y “ámbito masculino” sigue estando muy presente. Una afirmación que se confirma en el último estudio global realizado por 3M (3M State of Science Index) en donde 59% de las personas encuestadas sostiene que las mujeres y las niñas se desaniman a la hora de seguir una educación STEM (science, technology, engineering and mathematics) más que los hombres y los niños.

“Cuando las cuatro científicas involucradas vieron el producto final, su reacción fue llorar. Nos dijeron ‘Es la primera vez que me siento de verdad representada. Que siento que mi personalidad está plasmada en un documental’” - Julio Palacios. Director de Not The Science Type

Conociendo esta situación, es imposible no revalorizar proyectos como “Not The Science Type”. Dirigida por Julio Palacios, se trata de una docuserie de cuatro episodios que -en cada uno- cuenta la historia de una mujer científica: dónde nació su interés, a qué se dedican, cuáles fueron sus mayores desafíos y cuál es su mirada sobre el mundo de las ciencias.

Sus protagonistas

Gitanjali Rao. Es una inventora de 15 años que busca inspirar y crear una comunidad global joven innovadora para resolver problemas en todo el mundo.

“Gitanjali es una niña genio. Conocerla fue impresionante. Cuando fuimos a su casa estaba dándole una clase a unos niños en Afganistán y, junto a nuestro director de fotografía, fue inevitable preguntarnos “¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 15 años?” Definitivamente nada parecido a eso” - Julio Palacios. Director de Not The Science Type

Dra. Ciara Sivels. Ingeniera nuclear del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins. Es la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado en Ingeniería Nuclear de la Universidad de Michigan.

“Entre todas las historias, la de Ciara es para mí la más interesante. Durante las pre-entrevistas hablaba mucho de un profesor suyo y ahí nos dimos cuenta de que su narrativa era sobre la importancia de los mentores. De tener personas que te guían en el camino” - Julio Palacios. Director de Not The Science Type

Dra. Jessica Taaffe. Científica de salud global y microbióloga.

“Con Jessica es con quien más me sentí identificado porque, al igual que yo, es latina. De las cuatro es la que más relación tiene con el tema COVID, así que también nos dio su mirada acerca de eso y por eso decidimos llevar su historia por el lado de la situación actual” - Julio Palacios. Director de Not The Science Type

Dra. Jayshree Seth. Ingeniera química y Abogada Científica Principal de 3M. Posee 72 patentes a su nombre.