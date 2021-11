¿Qué es la diabetes gestacional y cuál es su impacto en el embarazo?

Dentro de la condición que conocemos como diabetes (es decir, el trastorno metabólico que tiene como principal característica la alteración de la tolerancia a los hidratos de carbono), la Organización Mundial de la Salud identificó diferentes tipos de acuerdo a sus causas así como sus incidencias. Además de “Tipo 1″ y “Tipo 2″, encontramos la diabetes gestacional la cual, en Argentina, tiene una prevalencia de entre 6% y 7% en Argentina. Número que sube al 13% en las comunidades nativas.

Sumándonos a las campañas de comunicación del Día Mundial de la Diabetes, identificamos cuáles eran las consultas más buscadas en Interent y nos sentamos a charlar sobre ellas con Daniela Faretta, médica clínica (MN 149.262) y endocrinóloga (MP 82.277) para que nos ayude a responderlas.

¿Cómo se define la “diabetes durante el embarazo”?

“Definimos a la diabetes durante el embarazo como la intolerancia a los hidratos de carbono. Es de severidad variable y comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo en curso”, nos explica Daniela Faretta y suma: “La importancia de identificar la patología es porque va a representar un mayor riesgo en el embarazo y puede tener complicaciones desde el inicio hasta el final de la gestación”.

Entonces Daniela nos detalla: “Los cambios hormonales y fisiológicos durante el embarazo intentan satisfacer las necesidades de glocosa tanto de la madre como del feto. En algunas mujeres esta desregulación en el mecanismo termina desencadenando la diabetes gestacional. Es por esto que siempre remarcamos la importancia de que el embarazo pueda ser programado, para tratar de reducir estos riesgos, que pueda tener un seguimiento y un control más riguroso durante todos los meses de gestación”.

¿Existen síntomas a los cuales tenemos que estar atentas?

“No existen síntomas específicos que podramos enumerar para decir ‘Bueno, tengo que estar atenta a esto para hacerla consulta rápido’. Sino que lo que es fundamental -en cualquier embarazo- es hacer la consula programada, tener los controles en todos los trimestres y, en particular, vamos a tener en cuenta los factores de riesgo que puedan desencadenar la diabetes gestacional” nos explica y agrega: “Es fundamental remarcar que -aquella mujer que se sabe diabética o que tuvo diabetes gestacional en un embarazo previo- tiene que hacerse todos los controles porque no va a haber un síntoma característico que nos lleve a hacer la consulta”.

¿Hay una predisposición a esta condición o le puede suceder a cualquier mujer gestante?

“¿De qué va a depender que una mujer desarroller diabetes gestacional?” nos repregunta Daniela y responde: “Va a estar relacionado con factores genéticos, factores ambientales, que haya una predisposición por una disfunción de la célula Beta, que estemos en presencia de una mujer con cierto grado de obesidad, que ya tenga resistencia a la insulita y, por último, las hormonas placentarias que generan cierto grado de hiperglucemia durante el embarazo”.

En este punto, nos enumara lo siguiente: “Las mujeres a las cuales vamos a estudiar para determinar si tienen diabetes gestacional son aquellas que:

hayan tenido diabetes gestacional en el embarazo anterior,

que hayan utilizado insulina previamente

que tengan antecedes de mortalidad perinatal,

que tengan atecedentes de macrosomia -es decir- que alguno de sus hijos previos hayan pesado más de 4 kilos al nacer,

que hayan tenido malformaciones congénitas,

que tengan antecedentes familiares de primer grado (o sea: mamá, papá o hermanos de la mujer gestante que ya tengan diabetes diagnosticada),

mujeres que tengan más de 30 años que tengan un índice de masa corporal mayor a 27,

que tengan una paridad mayor a 1, con un intervalo menor a 24 meses (es decir, que en los dos años previos hayan tenido ya un embarazo),

que tengan algún antecedente de ovario poliquístico,

que la glucemia en ayunas, en el primer trimestre, le haya dado más de 85,

que ella tenga antecedente de bajo o alto peso al nacer,

que haya tenido hipertención en un embarazo previo y

el crecimiento fetal disarmónicos que tenga un presetilo mayor a 70 entre la semana 28 y 30 de embarazo”.

¿Cómo es el tratamiento y en qué afecta al embarazo?

En este punto Daniela nos remarca dos escenarios posibles: “Por un lado puede que se trate de una diabetes preexistente -ya sea “Tipo 1″ o “Tipo 2″- en una madre que ya se conoce diabética y que viene con un tratamiento. Acá es fundamental destacar que los tratamientos de la diabetes gestacional varían porque hay medicación que está contraindicada durante el embarazo y por eso es clave remarcarle a esa mujer que es diabética que haga su consulta con su médico porque su medicación va a cambiar” y suma: “Por otro lado tenemos la diabetes gestacional, que nos va a definir el trimestre en el cuál se hace el diagnóstico. Si hacemos el diagnóstico durante el primer trimestre del embarazo, probablemente estemos frente a una diabetes preexistente que la mamá ya tenía factores de riesgo o una intolerancia a los hidratos de carbono o algún grado de diabetes que desconocía. O que sea una diabetes gestacional ‘verdadera’ que es la que vamos a diagnosticar durante el segundo o tercer trimestre de gestación”.

“En tanto tratamiento, vamos a hacer muchísimo hincapié en la educación de la paciente”, nos explica y suma: “Es fundamental que sepa hacerse bien los automonitoreos de glucemia y en qué momento se los va a realizar. Así como hincapié importante en el plan alimentario y en la realización de actividad física. Estos son los pilares claves del tratamiento porque -dependiente los valores que tenga- nos da chances a que solo con estos cambios no necesitemos ningún tratamiento farmacológico. Éste se va a plantear cuando, después de los 7 días de los controles con plan alimentario y actividad física no se alcance la meta en los valores”

En cuanto al impacto en el embarazo, nos aclara: “Como dijimos, si la mujer gestante es diabética o desarrolló diabetes gestacional, ese embarazo es considerado de riesgo. Por esto es fundamental seguir remarcando la importancia de que se hagan los controles y que se siga el plan definido junto al médico, para minimizar así los riesgos y se pueda cursar el embarazo de la manera más beneficiosa posible”.

Al tenerla ¿significa que es algo con lo cual vamos a continuar como condición crónica?

“Si bien se trata de una condición crónica, va a depender si nos encontramos frente a una paciente diabética (preexistente o que se diagnosticó durante el embarazo) o si se trata de una diabetes gestacional propiamente dicha”, y agrega: “Para esto se va a reevaluar a la mujer entre las 48 y 72 horas después del parto, se va a hacer un control de la glucemia y dependiento de los valores se analizará si el diagnóstico de diabetes persiste o si se trataba de una diabetes gestacional propiamente dicha”.

¿Cuáles son sus recomendaciones?