¿Qué fue lo que pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

La lista de juicios escandalosos que tienen como protagonistas a diferentes figuras del espectáculo norteamericano es, sin lugar a dudas, súper extensa . Desde demandas multimillonarias hasta divorcios en donde se ponen todos sus trapitos al sol para que la audiencia mundial pueda conocer los detalles más escabroso de su intimidad; hay un mix de casos que perfectamente podrían ser parte de una película o serie de televisión.

En este contexto, hoy los medios de comunicación internacionales tienen un solo foco: la demanda judicial encabezada por Johnny Deep en donde le reclama a su expareja Amber Heard una compensación por 50.000 millones de dólares . Fotografías, audios, registros médicos y financieros, las estrellas no escatimaron en nada a la hora de probar su punto.

Actor Amber Heard arrives in the courtroom at the Fairfax County Circuit Court in Fairfax, Va (Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP) AP

Una relación tóxica

Johnny Depp (58) y Amber Heard (36) se conocieron mientras filmaban la película The Rum Diary (2011) en la cual él daba vida a Paul Kemp, un periodista independiente que se encuentra en un punto crítico de su vida mientras escribe para un pequeño diario en el Caribe. En el film ella interpretó a Chenault, el personaje con el cual el protagonista se enamora perdidamente.

Pasión que excedió la pantalla y que tuvo como primer resultado en 2015 cuando la pareja decidió casarse . Ese matrimonio duró solo un año y tres meses ya que en 2016 Amber pidió el divorcio alegando que era víctima de constantes maltratos por parte de Depp ¿El plot twist en esta situación? La pareja llegó a un acuerdo millonario que incluía retirar la demanda y -después de firmar la separación de manera amistosa en enero de 2017- el comunicado aclaraba lo siguiente: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”.

El actor Johnny Depp testifica durante el juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el miércoles 20 de abril de 2022 Evelyn Hockstein - Reuters Pool

El disparador del conflicto

Todo parecía parte del pasado hasta que, casi tres años más tarde, Amber Heard -como embajadora de los derechos de la mujer en la American Civil Liberties Union en favor del movimiento Me Too- publicó en Washington Post una nota en donde hablaba de los maltratos físicos y emocionales que sufrió durante su relación . A lo largo de este artículo la actriz no solo detalla sobre los abuso doméstico, sino también las consecuencias que su denuncia había tenido en su carrera: “Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan” y agregaba: “Amigos y asesores me dijeron que nunca más volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Acababa de rodar una campaña de dos años como el rostro de una marca de moda global y la empresa me despidió. Surgieron dudas sobre si podría mantener mi papel de Mera en las películas Justice League y Aquaman”.

Sin mencionar el nombre de Johnny Depp, no se necesitó más que leer entre líneas para entender que la Heard hablaba sobre su breve pero turbulenta relación con el protagonista de Pirates of the Caribbean: “Escribo esto como una mujer que tenía que cambiar mi número de teléfono semanalmente porque recibía amenazas de muerte. Durante meses, rara vez salía de mi apartamento y, cuando lo hacía, me perseguían drones con cámaras y fotógrafos a pie, en motocicletas y en automóviles. Los medios sensacionalistas que publicaron fotos mías las hicieron girar en sentido negativo. Me sentí como si estuviera en un juicio en el tribunal de la opinión pública, y mi vida y mi sustento dependían de una miríada de juicios que escapaban a mi control”.

La actriz Amber Heard, derecha, y la abogada Elaine Bredehoft, miran el testimonio por video de la antigua asistente personal de Heard. (Shawn Thew/Pool Photo via AP)

No se trata de un juicio por violencia de género

Una de las particularidades más importantes para entender qué está pasando en este momento es saber que el juicio que está sucediendo no es por violencia de género , sino que Johnny Depp demanda a la actriz por 50 millones de dólares sosteniendo que su artículo en el Washington Post es difamatorio y tuvo un impacto negativo en su carrera como actor ya que perdió trabajos debido a él. La respuesta de Amber fue contundente: el 2 de septiembre la actriz hizo una contrademanda por 100 millones de dólares en la que afirma que el Depp está detrás de una campaña de desprestigio contra ella con la única intención de arruinar su vida y su carrera por haberlo denunciado.

Las declaraciones más impactantes

Convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos y siendo transmitido en vivo, ninguno de los actores escatimó en recursos en la búsqueda de probar sus puntos:

La declaración de Johnny Deep

Relatando con lujo de detalles el tipo de relación que mantuvo con Amber , quizá uno de los momentos más fuertes es cuando Johnny Deep habla sobre el incidente en donde la actriz le tira dos botellas de vodka . Ataque de ira que terminó con la hospitalización de Deep ya que, como consecuencia de uno de esos impactos, casi pierde la falange de uno de sus dedos. Además de sostener que nunca golpeó a Heard y que -aquellos mensajes en donde le desea la muerte- fueron una ‘lamentable elección de palabras’, respondió ante la acusación de la actriz que sostiene que mucho de los maltratos eran producto de su adicción a las drogas: “He consumido sustancias de vez en cuando, para escapar de los fantasmas, anestesiarme de los espectros que me acompañan desde mi juventud. En práctica era como auto medicarme. No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”.

Testigos de su relación

La hermana de Johnny Depp dio su testimonio

Christi Dembrowski es la hermana mayor de Johnny Depp, su mánager y administradora . Mientras que ella y su equipo son quienes se encargan de las tareas administrativas del actor, durante el juicio no solo contó sobre el tipo de relación que su hermano tenía con la actriz, sino también cómo familiares y amigos de Heard vivían gratis en departamentos y casas del actor. Junto con esto además detalló cómo -cada vez que organizaba un viaje para la pareja- reservaba una habitación extra para que Johnny pudiese escapar de los ataque de ira de Amber .

Habló el guardia de seguridad de Johnny Depp

Creando claros bandos en donde -cada uno- encuentra testigos que hablan sobre las reacciones violentas del otro, Sean Bett fue el guardia de seguridad de Deep por varios años. Durante el juicio dijo: “Hubo una ocasión en la que tuvieron una discusión en su dirección de West Hollywood. Johnny me dijo, ‘Solo llévala al centro de la ciudad al penthouse para que pueda relajarse y refrescarse’. Mientras conducíamos al centro, ella estaba llorando. Esto fue en el momento en que las discusiones ocurrían con bastante frecuencia. Y yo le decía ‘esto no puede seguir, o se van a matar o van a terminar en la cárcel ’”