¿Qué habilidades necesito para tener éxito en un contexto cambiante?

Fabiana Renault es Licenciada en Publicidad con una maestría en innovación y economía solidaria (nos aclara que pendiente de entrega de tesis), y una experta en innovación educativa, con 30 años de experiencia en ámbitos docentes y un fuerte foco en métodos que generan transformación e impacto. También integra el equipo de innovación educativa de la Universidad Siglo XXI, al mismo tiempo que es líder de varios proyectos. De cara al relanzamiento de nuestro certificado universitario para emprendedoras (que lleva adelante OHLALÁ! Makers junto a Universidad Siglo XXI), Fabi está cumpliendo un rol de consultora pedagógica, diseñando la experiencia alucinante que van a vivir las alumnas durante todo el cuatrimestre. Escuchar a Fabiana hablar es un placer: básicamente porque es un océano de conocimiento y porque tiene una capacidad admirable a la hora de motivar a la acción. Hicimos un ping pong de preguntas con ella para que nos ayudara a entender cuáles son las habilidades clave para el futuro y qué es necesario tener siempre presente para ser una persona creativa.

- ¿Cuál es para vos la clave hoy para ser una persona ÁGIL, que se adapta a las circunstancias cambiantes?

- Según mi modo de verlo, para ser una persona ágil lo que hay que hacer es permitirse la agilidad. Permitirse que pueda haber maneras diferentes de pensar, de concebir, de hacer, de sentir, y que podamos migrar de una punta a la otra sabiendo que eso no está mal. Entender que no necesariamente encorsetados funcionamos mejor y de manera más ordenada. También hay que entender que ágil no quiere decir rápido. Yo puedo tener mi tiempo, porque no se trata de acelere. Ágil se trata de cintura, plasticidad, elasticidad, capacidad de resetear el mindset. Entender que hay otras cosas que también vale la pena mirar y que quizás no estamos viendo. Una mente ágil es la que se permite hacer las cosas de una manera diferente, porque entiende que a la manera en que está haciendo las cosas le puede estar faltando ritmo, impacto, visión. Entonces, una mente ágil siempre es un trampolín o un camino de acceso directo hacia la creatividad, porque yo desde lo ágil no me detengo ante el cambio, el desafío, o el miedo. Sino que como soy ágil, puedo ir moviéndome. Es como el jugador de futbol que “toca, toca, toca”, versus el que siempre creímos de manera idealizada que era el buen jugador: el que mete goles. En este mundo hoy, con entornos vica (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos), con la cuarta revolución industrial en curso y esta pandemia que no se termina de acabar, la agilidad es fundamental, porque el escenario es dinámico y cambiante, y a su vez absolutamente incierto.

Fabiana Renault, nueva facilitadora de nuestro certificado MAKER.

- ¿Cuáles son para las nuevas habilidades que tienen que desarrollar los líderes en este contexto de arenas movedizas?

- La empatía. La empatía creativa. Es la que nos mueve al cambio, por la que no solamente te entiendo, me pongo en tu lugar y miro desde tu punto de vista, sino que, como es una empatía creativa, me empuja a considerar al otro, al medioambiente y a mi emprendimiento de una manera creativa. Entonces yo, desde la empatía puedo tener mucha conciencia social, puedo tener mucho entendimiento, pero cuando es creativa es porque proceso esa información en beneficio de mi emprendimiento y de mi propósito.

- ¿Cuál es la mejor forma de aportarle creatividad a una organización o a un grupo de trabajo?

- La mejor forma es mantenerse curioso. Curiosear y buscar saliendo de la caja también. No es que uno piensa ideas cuando sale de la caja, salir de la caja también es buscar en otras culturas, en otras industrias, en otros contextos. Entonces, mantenerse inspirado es siempre tener a mano algún libro por leer, alguna nueva experiencia para experimentar y permitirnos estar en ámbitos diferentes, con personas diferentes, conociendo culturas diferentes. Conocer un país estando en la casa de una persona oriunda de ese país nos va a dar más inspiración e impulso que estar en un hotel neutral y arbitrario. Eso sucede porque estamos dejando que la cultura de ese lugar nos toque y nos impresione.

- Sos docente hace muchos años... ¿qué hace para vos que un alumno se destaque?

- A mí como educadora no me importa tanto el alumno que tiene 10, sino el que tiene ganas. El alumno gánico, porque ese es el alumno que va a trascender, que va a transformarse y al que vamos a impactar con el conocimiento que le vamos a compartir. Parto de la base de que como docentes no somos impartidores de conocimiento, que hoy está en todos lados, sino que somos facilitadores de la internalización de ese conocimiento.

- ¿Qué es lo que a vos más te gustó de tu propia formación como profesional?

- A mí me gusto lo que podría haber sido lo peor, lo menos interesante, que es el derrotero. Yo estudie 6 carreras, termine solo una. Además cursé una maestría y no presente la tesis todavía. Yo me presento ante la educación con la irreverencia de quien quiere estar todo el tiempo sintiendo que está estudiando y que está en formación. Tengo esta sensación de work in progress, de que nunca termine de aprender ni de formarme. Siempre estoy buscando nuevas cosas que podría legar a hacer, incluso cosas absurdas como stand up, cocina naturista, cosas que no necesariamente las voy a aplicar en mi día a día.

