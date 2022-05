¿Qué hacer y cómo reaccionar cuando una ex-pareja reaparece en tu vida?

Pasaron aniversarios, pasaron fechas importantes, pasaron chongas, chongos y relaciones formales, pasó incluso una pandemia y no sabemos cuántas devaluaciones ya y ustedes, tu ex y vos, se las arreglaron para mantener caminos separados . Sin embargo, cuando creías estar a salvo de los replanteos existenciales y las conmociones internas, vino el sacudón. Un like, un fueguito, un saludo casual o un simple “¿cómo estás?” y el cuerpo se te llenó de preguntas que no pudiste ni formular.

¿Te pasa algo con tu ex? ¿Le pasa algo a él o ella con vos? ¿Podría esto volver a comenzar o sus gestos son, simplemente, como decía Cerati, “espasmos después del adiós”? Intentemos averiguarlo.

1. ¿Qué onda? ¿Qué quiere?

La vida no viene con un catálogo de deseos y probablemente te tome un tiempo de observación terminar de entender qué mueve a otra persona a volver a gravitar hacia vos. Sin embargo, no está de más que contemples algunas posibilidades. Un ex que vuelve a aparecer puede querer:

Saber que todavía estás ahí. Algunas personas jamás pueden cerrar historias del todo , ¡incluso cuando ellas mismos decidieron terminarla! Necesitan tocar a tu puerta alguna que otra vez para ver si respondés, para ver que estás, para comprobar si, tal vez, podrían lograr que todo vuelva a empezar. Si realmente lo desean o no es un verdadero misterio. Pero atenti: si nunca nada pasa más allá del “toque”, es probable que esté todo dicho.

2. ¿Qué te pasa a vos con esto?

Existen muchas formas de decodificar la movida de piso que puede producirte el retorno de un ex . Para no flashear demasiado, mejor entender por qué te afecta tanto. Estas podrían ser algunas de las posibles razones:

La historia quedó trunca. Había mucho por dar, había muchos planes, había pasión y afinidad . Las historias reviven cuando ambos sienten que quedó mucha tinta en el tintero. Y, como en la vida es horrible quedarse con las ganas, es lógico querer agarrar viaje.

3. ¿Podría algo ser distinto?

Esta pregunta suele ser clave para definir si abrirte o no hacia un nuevo acercamiento . Como comentamos, si el vínculo fue tóxico y vos saliste desplumada, jamás puede ser buena idea volver a intentar construir algo sobre un terreno tan inestable. Si ya no sentís nada, pero entendés perfectamente qué es lo que querés rescatar (en estos casos, muchas veces lo que puede volver a engancharte suele ser el sexo), podés avanzar sin grandes riesgos . Ahora bien, si te parece que acá hay un potencial real que podría volver a embarcarte en un proyecto de pareja, no te estanques en likes e indirectas. Tomá el toro por las astas, encará esa conversación o acercamiento que anhelás y descubrí el potencial oculto detrás de tanto emoticón.

4. ¿Y si vuelven a intentar?