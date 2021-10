¿Qué libros de Mariana Enriquez no deberías dejar de leer?

Tanto en redes como en la vida off-line, todos tenemos ese momento de “¡Es argentina! ¡Es argentina! ¡Es argentina!”. Es que, aunque nos de un poquito de vergüenza admitirlo, es difícil controlar el impulso que ese patriotismo y orgullo nacional que nos invade al ver que alguien de nuestro país triunfa, es reconocido y se convierte en noticia en el resto del mundo.

Esto se potencia aún más cuando hablamos de Mariana Enriquez. Con una narrativa de absoluta excelencia, sus historias juegan con los géneros literarios y sus narrativas tienen una impronta de la cultura local con la cual es difícil no sentirse interpelado.

Con una escritura que se inspira en su fanatismo por Stephen King y H.P. Lovecraft, las historias y supersticiones de su abuela correntina y su amor por el punk, Mariana publicó su primera novela cuando tenía 19 años. Un libro que -en su momento- no recibió buenas críticas pero que los lectores apropiaron y convirtieron en un éxito de ventas.

A partir de ahí, su carrera nunca dejó de crecer: editora del suplemento Radar de Página12, en 2014 publicó su segunda novela “Cómo desaparecer completamente” y en 2015 su antología de cuentos “La joven guardia”. En 2017 fue reconocida por Premio Ciutat de Barcelona por su libro “Las cosas que perdimos en el fuego” (2016) y en 2019 la rompió con “Nuestra parte de la noche” siendo la ganadora del Premio Herralde de Novela, del Premio Kelvin, del Premio Celsius y del Premio de la Crítica en Narrativa.

Con cuatro novelas publicadas, otros ocho cuentos y textos de no ficción, la bibliografía de Enríquez es un camino sin vuelta atrás. Empezás, te enganchás y te atrapa para siempre. Pero no solo eso, sino que también querés conocerla más y empezás a seguirla en Twitter o Instagram, en donde la autora es muy activa. O sea, te volvés fan. Pero si nunca leíste sus textos y no sabés por dónde arrancar, acá nuestros recomendados:

Cómo desaparecer completamente

Foto: "Como Desaparecer Completamente" de Mariana Enriquez

Año de publicación : 2004

: 2004 Precio : $ 2.700

: $ 2.700 215 páginas

Una historia morbosa que en algunos momentos hasta resulta ‘difícil de leer’, es solo gracias al enorme dinamismo de la narrativa de Mariana que, como lectores, logramos avanzar en lo que nos cuenta. El protagonista es Matías, un chico de 16 años que vive en el conurbano bonaerense y está rodeado de la desidia y la violencia: su papá abandonó el hogar, su mamá solo toma pastillas para dormir, su hermana intentó suicidarse y su hermano migró a Barcelona. Él, pero también toda su familia, busca la manera de desaparecer (de escapar) de esa realidad en la que vive.

Las cosas que perdimos en el fuego

"Las cosas que perdimos en el fuego" de Mariana Enriquez

Año de publicación : 2016

: 2016 Precio : $ 2.000

: $ 2.000 208 páginas

Quizá uno de los títulos con más fanáticos de la bibliografía de Mariana, “Las cosas que perdimos en el fuego” son textos que te envuelven, apelan e involucran en todos los sentidos posibles, así como una antología que funciona de manera increíble para conocer a la autora. Enmarcada en el género del horror y compuesta por 10 cuentos cortos, se trata de historias que exploran problemáticas sociales así como la depresión, la pobreza, los desórdenes alimenticios, la desigualdad y la violencia de género.

Nuestra parte de noche

"Nuestra parte de noche" de Mariana Enriquez

Año de publicación : 2019

: 2019 Precio : $ 2.300

: $ 2.300 672 páginas

Cuarta y última (por ahora) novela de Mariana Enriquez, esta es la sinopsis oficial de la historia: “Durante la última dictadura argentina, Juan y su hijo Gaspar emprenden un viaje en auto hacia las Cataratas del Iguazú después de la inesperada muerte de su madre con el único objetivo de escapar del destino que -aparentemente- le depara a Gaspar”. Volviendo a brillar por el dinamismo de su pluma, la autora sigue explorando temas que ya son clásicos en su literatura (como la muerte, la sexualidad y el deseo, la espiritualidad, el poder y la impunidad) así como otros más novedosos (la relación de padre e hijo, el concepto de herencia y lazos de sangre).

Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios

"Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios" de Mariana Enriquez

Año de publicación : 2013

: 2013 Precio : $ 3.000

: $ 3.000 672 páginas

Parte de su trabajo de no ficción y llevándonos al género de la crónica, en este libro acompañamos a Mariana en sus viajes que hizo alrededor del mundo. Lo curioso es qué nos cuenta: en los diferentes países a los que llega, su destino son los cementerios. Desde los conocidos y populares, hasta otros casi abandonados y que nadie parece tener en su hoja de ruta. Con una mirada súper afilada y todas las herramientas de la gran periodista que es, es un lujo poder leer sus descripciones en un género en el que Argentina tiene grandes exponentes.

Su diario de cuarentena par el CCK

Foto: cck.gob.ar

Primera publicación : abril 2020

: abril 2020 Disponibles en el sitio oficial del Centro Cultural Kirchner

Dividida en episodios y jugando con el concepto del “diario de cuarentena”, Mariana publicó cuatro textos en donde realiza diferentes reflexiones y análisis sobre lo que le fue sucediendo durante la pandemia y el confinamiento obligatorio, así como compartir qué le sucedía a ella durante todo este contexto. A veces eclécticos, son textos ricos, afilados y sumamente humanos.