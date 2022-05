¿Qué pasó con Sebastián Villa, el futbolista de Boca Juniors acusado de abuso sexual?

Hoy es un día clave en el caso contra Sebastián Villa, el futbolista colombiano y goleador de Boca Juniors que fue acusado de abuso sexual con acceso carnal . Mientras la fiscalía y la defensa del jugador reúnen pruebas y llaman a testigos, todos se encuentran a la espera de la reacción del club y cómo actuará frente a este hecho.

Lo que sabemos sobre el caso

La denuncia contra Sebastián Villa se presentó el viernes de la semana pasada en la UFI 3 de Esteban Echeverría y ahora la causa está a cargo de la fiscal Vanesa González. El lunes siguiente la denunciante ratificó su acusación y presentó más pruebas ante la Justicia , y se llamaron a declarar a cuatro testigos; con esto se ordenaron una serie de medidas entre las que estaba la notificación formal al futbolista para que se active el protocolo sobre violencia de género del club.

Con esto además se libró un oficio a la Policía para que informe sobre los llamados al 911 realizados la noche del 26 de junio de 2021 y se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe el resultado del GPS en el que quedó registrado el trayecto realizado por un patrullero que, aparentemente, llegó al country tras un llamado al 911 de un vecino, así como la historia clínica de la víctima al porteño Hospital Penna (lugar en donde la joven fue atendida el día siguiente).

Recordemos que esta se trata de la segunda denuncia que recibe el futbolista colombiano: en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que fue elevado a juicio y en el que la fiscalía pidió una pena de dos años de prisión.

La polémica publicación en Instagram

El jueves pasado Villa fue formalmente notificado y, ese mismo día, como respuesta publicó en su cuenta de Instagram una foto con su mamá. Foto a la que acompañó con el mensaje: “Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños de apoyo Dios me los bendiga”.

