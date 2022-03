¿Qué personaje de Bridgerton serías de acuerdo a tu signo del zodíaco?

El 25 de marzo en Netflix estrena la segunda temporada de Bridgerton , la ficción creada por Shonda Rhimes que subió la temperatura de la pantalla con una historia que mixeó romance, escenas hot y el drama de época. Mientras esperamos unos días más hasta su llegada, analizamos las características de algunos de sus personajes principales y los asociamos a los signos del zodíaco que mejor los representan . ¿Quién serías en esta extravagante sociedad?

Tauro: Daphne Bridgerton

Daphne es paciente, dulce y un poco testaruda . Si sos de Tauro, compartís con ella su fiel compromiso con todo lo que se propone, su amabilidad y su gran apreciación por la belleza. También, sos simple y te gusta estar en relaciones estables y duraderas. Sentís orgullo en seguir las tradiciones y sos reservada con tus emociones, ¡salvo que te hagan enojar!

Bridgerton Netflix

Escorpio: Simon, el Duque de Hastings

Intrigante, intenso y hermético, Simon tilda todos los casilleros necesarios para encarnar al típico escorpiano que atrae y se muestra inaccesible por igual . Si sos de Escorpio, compartís con Simon su mirada fulminante, su pasión y su necesidad de tener todo bajo control. También, ese halo de sufrimiento por alguna herida del pasado que aún necesita sanarse. Comprometido, capaz y fiel, sus mayores enemigos son su orgullo y su desconfianza.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_207_LD_Unit_00066

Acuario: Eloise Bridgerton

Si sos de Acuario, este va a ser sin dudas tu personaje favorito por su actitud rebelde, su sinceridad y su independencia . También, por su gran valoración de la amistad y su corazón altruista. Eloise es la que no encaja, ni quiere encajar en la tradición familiar. Es inteligente, perseverante y se obsesiona por descubrir la verdad detrás de las publicaciones de Lady Whistledown para hacer justicia. Al igual que toda acuariana, resuelve los desafíos de forma creativa y valiente.

Lady Whistledown

Géminis: Lady Whistledown

Nadie mejor que Géminis para escribir y publicar lo que va sucediendo a su alrededor . Atenta a todo, registra, investiga y comunica de forma lúdica y desapegada los chismes y secretos de la temporada del verano londinense. Además, al igual que Géminis, ella sabe todo de todos pero ¡nadie sabe realmente quien es ella! Aunque su labor parece superficial a primera vista, sus palabras son una herramienta de gran impacto, capaz de cambiar el destino de los mencionados. ¡Quien mejor que Géminis para encarnar a la periodista escurridiza!

Polly Walker como Lady Portia. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_208_LD_Unit_04327

Cáncer: Lady Violet Bridgerton

Lady Violet es la madre del clan Bridgerton. Ella tiene el foco puesto en su familia, es amorosa y protectora de los suyos . Por estos motivos es que si sos de Cáncer podés ver en ella un espejo de algunas de tus características. Es empática y percibe la emocionalidad de los demás sin que hagan falta palabras. Le gusta ayudar a los suyos y le da mucho valor a la crianza ya que tiene 8 hijos! A diferencia de su entorno, ella quiere que sus hijos se casen por amor y no por conveniencia. Claro que al ser tan sensible puede caer en la sobreprotección.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_205_LD_Unit_01963

Capricornio: Anthony Brigerton

Anthony es el mayor de los hermanos y hereda el título de Visconte a muy temprana edad luego de la muerte de su padre. Queda a cargo de su clan familiar y debe ser duro, poner límites y mostrarse perfecto para sacar a su familia adelante. Como buen Capricorniano, además de tener un título que le da status social, se ocupa de que sus seres queridos no caigan en sus mismos errores sin darse cuenta de que pone la vara de la exigencia más alta aún de lo que él mismo puede sostener . Será un gran protagonista de esta segunda temporada haciendo alarde de su coraza capricorniana auto impuesta donde el deber ser y lo “correcto” deben primar por sobre las emociones. Si sos de Capricornio, sabrás que debajo de esa fría armadura hay un corazón deseoso y temeroso de entregarse al amor.

Golda Rosheuvel como Queen Charlotte. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_206_LD_Unit_01593

Leo: la Reina Charlotte

Si sos de Leo el personaje de la Reina te calza tan perfecta como la Corona en su cabeza . Su brillo opaca a quien se cruza en su camino. Es llamativa y su pelo es tan protagonista como la melena del león. Es una gran admiradora de Lady Whistleton pero también la que más desea desenmascarla. Lider innata, le hace falta solo una mirada para intimidar. Sin embargo, siempre hay personas que desean pertenecer a su círculo de confianza y que hacen valer sus órdenes por ella. Como toda leonina, odia la mediocridad.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_204_LD_Unit_03790

Virgo: Penélope Featherington

Penélope es inteligente, práctica y lógica. No tolera el engaño y la desprolijidad, sea de índole física o emocional . Sus comentarios son siempre precisos y con cierta chispa de humor ingenioso muy característico de este signo. Si sos de Virgo, te vas a sentir reconocido en su humildad, sus ganas de ayudar a otros y su cuota de distancia para con sus pares. Virgo disfruta mucho de su tiempo consigo mismo y no pierde el tiempo con personas que no le caen bien. También, al igual que Virgo, quiere ser valorada por su inteligencia.

Ruby Barker como Marina Thompson. Foto: Cr. LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 LIAM DANIEL/NETFLIX - BRIDGERTON_103_LD_unit_00933

Piscis: Marina Thompson