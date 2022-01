Qué se sabe del juicio a Juan Darthés, acusado de abuso sexual por Thelma Fardin

Se reanudó este jueves el juicio oral por abuso sexual contra Juan Darthés, que había empezado el 30 de noviembre pasado en Brasil, a poco menos de tres años de la denuncia pública de la actriz Thelma Fardin. Del juicio participan tres países: la Argentina, Brasil y Nicaragua, y tendrá once testigos que declararán remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Quiénes testificaron? ¿Qué se puede esperar de la sentencia? Algunas preguntas y respuestas del caso.

El inicio del juicio

El juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin se lleva a cabo en Brasil. Se inició el 30 de noviembre pasado y se reanudó este jueves 27 de enero luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos el 1 de diciembre.

En diciembre, el juez Mazloum, del fuero criminal federal de San Pablo, había postergado las audiencias con rondas de declaración de testigos, porque el sistema judicial paulista ingresó en receso el 17 de diciembre hasta el 6 de enero. El caso está bajo secreto de sumario estricto y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias que comenzarán este jueves.

Lo que viene en este reinicio del juicio

La actriz Thelma Fardin, que acusó de violación a Darthés, expresó ahora a la agencia Télam tras retomarse el debate: “Lo que más deseo es que esto se cierre y que se respete el sigilo como pide la justicia brasileña”. La actriz dijo que también espera que “las dos jornadas sean como están planeadas para que pronto podamos tener una respuesta de la Justicia”.

Martín Arias Duval, abogado de Thelma, informó que está prevista la declaración de “siete testigos de forma virtual” y estimó que también brindará testimonio Darthés “porque nunca declaró”.

En relación a la sentencia, Duval explicó que “el juez tendrá que resolver cuándo las partes presentarán los alegatos y cómo, si es por escrito o de manera oral”. Añadió que el juez del caso Ali Mazloum, “puede dar un plazo” para la presentación de los alegatos. “Creo la defensa lo va a dilatar todo lo que pueda; no creo que se resuelva este mes”, consideró.

Duval recordó que “los testigos ya declararon acá en la Argentina cuando Thelma realizó la denuncia” y estimó que si testifican lo mismo “la situación de Darthés es complicada”. El abogado afirmó que calificaría una condena al actor “como una vuelta de página, como un fallo moralmente reparador”, aunque “ninguna sentencia condenatoria te va a borrar los efectos del delito”. Y también observó que sería “un mensaje a la sociedad de que determinadas conductas no se pueden permitir”.

¿Quiénes declaran el primer día del reinicio del juicio?

Raquel Hermida Leyenda, abogada de las testigos Anita Co y Calu Rivero, sostuvo en diálogo con Télam que “el primer día [por hoy] declaran amigas de Thelma”, una de ellas a la que le “contó en ese momento lo que había sufrido con Darthés”. En tanto, mañana viernes declarará “Anita Co a las 14 horas”, confirmó la letrada. Anita Co había sido citada para declarar el 1 de diciembre, pero su testimonio fue reprogramado. La cantante y actriz relató en 2018 en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando grababan la tira “Gasoleros” en 1999.

Las declaraciones de Thelma Fardin y Calu Rivero

En la primera audiencia, que se llevó a cabo el 30 de noviembre, Thelma Fardin declaró de manera virtual por más de cuatro horas en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en Juan Domingo Perón 667 del centro porteño.

Recordemos que la actriz había denunciado junto al colectivo Actrices Argentinas el 11 de diciembre de 2018 a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira “Patito Feo”. Tras salir de la UFEM en la primera audiencia del juicio, Fardin dijo: “Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia”. “Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice”, afirmó y añadió que se sacó “esta mochila que se la dejo a la Justicia, quiero tener confianza en la Justicia”.

Por su parte, ese día de la primera audiencia Calu Dignity Rivero brindó testimonio de forma virtual durante cuatro horas desde el Consulado argentino en Roma. En 2018, el actor le inició a Rivero una causa por “daños y perjuicios” luego de que ella lo acusara por acoso. Según Hermida, tras su declaración, Rivero dijo que “fue sanador poder dirigirse a Darthés, su abusador”.

La histórica conferencia de prensa de Fardin con Actrices Argentinas

El 11 de diciembre de 2018, rodeada por el colectivo Actrices Argentinas, Fardin se presentó en el escenario del Multiteatro para informar sobre la denuncia. “El motivo de esta conferencia es dar a conocer una denuncia penal radicada en Nicaragua realizada por nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthés”, compartía Griselda Siciliani.

A través de un video, la actriz contó que, en 2009, cuando tenía 16 años y estaba de gira con la obra teatral del programa de televisión Patito feo en Nicaragua, fue abusada sexualmente por Darthés. “Durante nueve años, anulé lo que me pasó para poder seguir adelante. Hasta que el testimonio de una chica me hizo revivir todo”, contó Fardin.

Thelma Fardín denuncia a Juan Darthes- 'Me besó el cuello y le dije que no'

“Estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena”, prosiguió. “El único actor adulto tenía 45 años”, agregó y luego describió el hecho en detalle. “En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación [del hotel, tras el abuso]”, indicó. “Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme y darme mucho amor”, amplió, en referencia a Actrices Argentinas.

¿Dónde está Juan Darthés?

Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés-, nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol. Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de ese país eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

“Por eso es un caso complejo, no es un delito federal más, hay situaciones que dependen de testigos y de otros países”, había dicho una fuente judicial a Télam. Si es condenado, Darthés cumplirá la pena en Brasil y no será extraditado.

Con información de agencia Télam