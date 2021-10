¿Qué son exactamente los cosméticos veganos?

En 2019 The Economist declaraba a ese año como “El año de los veganos”. Es que, además de muchísimas celebridades, una cuarta parte de los millennials norteamericanos se identificaban como veganos o vegetarianos. Fenómeno que también tuvo su impacto en el mundo de los negocios: en 2018 la industria de alimentos veganos registró un crecimiento del 20%, con picos de venta de 3.3 mil millones de dólares.

En este contexto y con un consumidor mucho más activo y crítico sobre los productos que utiliza, los componentes de todos los productos son puestos a prueba. Práctica en la cual ninguna industria tiene comodín. Ya sean de consumo masivo, maquillaje o cosmética, hoy los usuarios quieren saber qué hay detrás de aquel bien que compran y consumen.

Belleza vegana ¿Qué significa realmente?

Es muy simple: la belleza vegana significa la ausencia de ingredientes animales. Es decir, los productos de belleza veganos no contienen materiales convencionales de origen animal como son la miel, la cera de abeja, lanolina, colágeno o elastin. Estos ingredientes son reemplazados por derivados de plantas o minerales.

Pero ojo, que el producto esté etiquetado como vegano no significa que sea “orgánico” o “100% natural”. Y por eso sigue siendo fundamental leer con detenimiento las etiquetas y consultar con un dermatólogo para evitar posibles alergias (una práctica que debemos aplicar con todo tipo de productos cosméticos).

El impacto del movimiento vegano

Seas parte de esta filosofía de vida o no, es indudable que uno de los efectos positivos de este movimiento es la importancia de evaluar los ingredientes de todos los productos que compramos. Como Dominika Piasecka -responsable de relaciones públicas de Vegan Society- explicó a The New York Time en 2019: “Las personas está empezando a cuestionar e investigar lo que están comprando, y creo que eso les da poder. Todas las señales apuntan a una industria que está trabajando para ser no solo más limpia, sino también vegana y libre de crueldad animal”.

Vegetariano versus vegano

Así como en la gastronomía, la diferencia entre los productos veganos y vegetarianos es la misma: mientras que los productos vegetarianos no contienen ingredientes animales, sí pueden contener aquellos que son elaborados por animales (como miel, clara de huevo o sustancias lácteas). En tanto los cosméticos veganos, éstos no contienen nada que provenga o haya sido producido por animales vivos o muertos.

Veganos versus sin crueldad animal

Aunque muchas veces estos dos términos se confunden, es importante resaltar que son completamente diferentes. Es que, por ejemplo, un producto puede ser vegano pero haber sido testeado en animales.

Entonces, para que sea libre de crueldad animal, no debe haber ningún tipo de prueba con animales en ningún momento de la creación de los productos de una marca. Es decir, que esto no está relacionado con los ingredientes, sino con los procesos de testeos que se utilizaron.

¿Cómo identificar un producto cosmético vegano?

Revisá si el paquete tiene un sello que certifique condición de “producto vegano”

Leé con atención la lista de ingredientes

Investigá. Hay muchos sitios en donde vas a encontrar una lista de marcas y productos veganos.

Violetta: un caso argentino

Foto: Violetta

Creada por Violeta Montero en 1978 (a poco de cumplir 50), Violetta es una de las líneas de cosméticos que tienen productos veganos. Es decir, no es una marca 100% vegana sino que dentro de su línea tiene varios productos que sí lo son. Van a encontrar: