¿Qué tenés que saber antes de comprar tu primera bicicleta?

La pandemia nos sacó a las apuradas de muchas de nuestras zonas de confort, pero quizá la que mejor nos haya venido sea la de encontrarnos con nuevas maneras de movernos. Empezamos a cuestionarnos el transporte público, el viajar apretados, las mil combinaciones y la contaminación. Así es como muchos desempolvaron las bicis, invirtieron en monopatines y descubrieron que las distancias cortas se pueden hacer caminando.

1. Biciboom

La tendencia es indiscutible: la bici llegó para quedarse. Si ya la probaste, te habrás dado cuenta de que tiene un efecto hipnótico, casi como una adicción. Moverte en dos ruedas te permite hacer ejercicio, liberarte del caos del tránsito, el auto y los mil problemas para estacionar, y (como si fuera poco) te recorta los gastos, porque no hay nada más económico que pedalear hasta el trabajo. De repente, nos dimos cuenta de que las distancias que pensábamos enormes no lo eran tanto y que el tiempo que gastábamos esperando el colectivo o trabadas en el tránsito se podía reducir muchísimo si nos poníamos el casco y pedaleábamos. La forma, que parecía un parche momentáneo, de golpe se convirtió casi en un estilo de vida. Ahora nos gusta bicicletear y hasta lo elegimos como paseo los fines de semana. Descubrimos todas las virtudes de ser ciclistas y, además, salimos con la seguridad de que estamos colaborando con el medioambiente, ya que es el transporte más ecológico que existe. Un estudio de la Universidad de Oxford asegura que su uso reduce 10 veces la contaminación respecto de los otros medios de transporte y que la huella de carbono de los viajes diarios de las personas que andan en bicicleta es hasta un 84% menor.

2. Experiencia monopatín

Hoy el monopatín es una de las opciones más elegidas, sobre todo en el centro de la ciudad, donde el tráfico es una tragedia y los espacios son bien acotados. Previo a la cuarentena, más de tres millones de personas ingresaban diariamente a CABA con su vehículo, generando contaminación y problemas en el tránsito. Empujados por la pandemia y con la necesidad de evitar las aglomeraciones, cada vez son más las personas que utilizan estos vehículos por considerarlos, además, económicos, ágiles y versátiles. Es una tendencia que llega al país después de explotar en lugares como Europa y China. Y, además, tienen un plus difícil de igualar: son divertidos y nos reconectan con algo de la infancia.

Antes de la pandemia, que redujo la movilidad más del 50%, varias empresas ofrecían un servicio de alquiler. Sin embargo, hoy ya no queda ninguna en el país. En el mercado, los podés conseguir desde $54.000. Como están pensados para su uso en la ciudad, tienen, generalmente, hasta 30 km de autonomía, cargan la batería por completo en 3 o 4 horas y alcanzan, en promedio, una velocidad de entre 25 y 30 km/h.

Son livianos, prácticos y grandes aliados para subir en edificios o dejar en espacios reducidos. Una buena opción para movernos en la ciudad y no desesperar en el intento.

3. ¿Y los autos híbridos?

Para las que no quieren bajarse de la comodidad del auto, pero eligen disminuir las emisiones tóxicas, esta es una buena opción. En los países desarrollados, los vehículos ecológicos cada vez están están pisando más fuerte. En Noruega, por ejemplo, más del 50% de las ventas de 0 km, en 2020 fueron autos eléctricos.

En Argentina, la apuesta de las automotrices es para los modelos híbridos, que son los que tienen un motor convencional y otro eléctrico. Este último funciona cuando el vehículo circula a bajas velocidades, por ejemplo, en la ciudad. Si bien el consumo no es tan bajo como los autos 100% eléctricos, marcan un alivio para las emisiones de CO2. Su autonomía ronda los 400 kilómetros y prácticamente no tienen gastos de mantenimiento. Sin embargo, todavía falta: acá la infraestructura todavía es débil, no hay redes de cargadores a lo largo del país.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), desde enero de 2020 se vendieron 800 autos híbridos y 40 unidades 100% eléctricas. Si bien es un número bajo, marca el puntapié de lo que se espera a futuro. El modelo híbrido más vendido en Argentina, hasta ahora, es el Toyota Corolla, que se encuentra en el mercado desde $2.580.000.

