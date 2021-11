¿Qué tenés que saber sobre Claroscuro, la película de Netflix que ya es candidata al Oscar?

Los últimos meses del año empiezan a asomar esas películas que mejor se perfilan para la temporada de premios. Y la apuesta de Netflix es “Claroscuro” (Passing, 2021), el drama independiente basado en la novela homónima de Nella Larsen. Una historia de época cuyos temas se conectan directamente con la realidad y que presenta un delicado análisis de la identidad y la feminidad para meterse de lleno en un tema tan relevante como la representación.

Foto: Netflix © 2021

Una adelantada a su tiempo

Antes de convertirse en el debut tras las cámaras de Rebecca Hall, “Claroscuro” (Passing, 2021) ya era un éxito editorial. La aclamada novela de Nella Larsen se publicó por primera vez en 1929, toda una examinación racial por parte de la autora, que se basó en sus propias experiencias, su herencia étnica mixta y la práctica del ‘passing’ -la capacidad de una persona de ‘pasar’ como miembro de un grupo o categoría de identidad diferente al suyo-, muy común en la década del veinte.

Larsen solo escribió dos novelas, pero su trabajo fue y sigue siendo objeto de numerosos estudios académicos gracias a su compleja exploración de la identidad racial y de género, la sexualidad, las responsabilidades de la maternidad y el ejercicio de la feminidad. Para muchos: “No solo la principal novelista del Renacimiento de Harlem, sino una figura importante del modernismo estadounidense”, siempre a la vanguardia de varios cánones literarios.

“Lo leí por primera vez hace unos 13 o 14 años. Había pasado tiempo en los Estados Unidos y empecé a hacer más preguntas sobre mi familia estadounidense. Siempre se había hablado vagamente sobre que mi abuelo era negro y se hacía pasar por blanco, aunque nunca fue encuadrado de esa manera” - Rebecca Hall

Los “intelectuales” años veinte

Larsen ambienta su historia en la Nueva York de la década del veinte, en pleno apogeo del llamado “Renacimiento de Harlem”: un movimiento intelectual y cultural de la música, la danza, el arte, la moda, la literatura, el teatro y la política afroamericana; “cuando las ideas y la conversación se centraban en las formas en que el mundo estaba cambiando, y no cambiando, para las personas de color”.

La adaptación de Hall se alinea con las intenciones de la autora para revelar los conflictos de cada personaje, mientras lidian con cuestiones de etnia, clase y género. Irene Redfield (Tessa Thompson) y Clare Kendry (Ruth Negga) son dos amigas de la infancia que se vuelven a cruzar. Su mezcla racial les permite pasar por mujeres blancas, una “ventaja” que cada una aprovecha a su manera. Pero la relación se transforma en una obsesión mutua, que amenaza con desenmascarar sus realidades cuidadosamente construidas.

Una ficción que se acerca a la realidad

Para Larsen, estar “cortada por la línea de color” era una experiencia de primera mano. Su padre, afrodescendiente, y su madre holandesa se habían separado durante su primera infancia. La mujer se volvió a casar con un hombre blanco y Nella siempre fue un recordatorio de esa vida anterior, convirtiéndose en una “forastera” dentro de su propia familia.

Hall también tiene una conexión personal con “Claroscuro”: su abuelo materno, que era negro, vivió como un hombre blanco durante gran parte de su vida. “Crecí en el Reino Unido, muy desconectada de Detroit y el mundo en el que se crió mi mamá, y me sentí bastante alienada de esa herencia recién revelada”, comentó la realizadora y actriz, una sensación que cambió completamente cuando leyó el libro de Larsen: “La sensación que tuve en ese momento fue solo este shock de reconocimiento. Conocía a estos personajes y los conocía de una manera que me resultaba confusa. No sabía por qué deberían sentirse tan familiares. Terminé la novela y comencé a escribir el guion casi de inmediato en un intento de asimilar ese sentimiento”.

“Aunque soy una persona que se presenta como blanca, y como tal no experimento las presiones diarias de ser negro en este país, también soy una persona que creció en una familia que ha sido moldeada de manera indeleble y dolorosa por el legado del racismo, en particular, el legado del passing racial” - Rebecca Hall

Foto: Emily V. Aragones/Netflix © 2021 PASS5909.RAF

Un debut auspicioso

Como muchos actores impulsados por su amor por el cine, Rebecca Hall decidió hacer el salto detrás de las cámaras, dirigiendo, adaptando y produciendo “Claroscuro”. El proyecto independiente tuvo su estreno mundial en el último Festival de Sundance, recogiendo muy buenas críticas y algunas nominaciones en el camino. Viendo el potencial de la película -con vistas a la próxima temporada de premios-, Netflix adquirió los derechos de distribución y programó su estreno global para este 10 de noviembre.

A Hall seguro la viste en películas como “El Gran Truco” (The Prestige, 2006), “Vicky Cristina Barcelona” (2008), “Iron Man 3″ (2013), “El Profesor Marston y la Mujer Maravilla” (Professor Marston and the Wonder Women, 2017) o su paso por “Tales from the Loop”, la genial serie de Amazon.

“Decidí que necesitaba hacer esta película por mi origen como cineasta y por el tipo de cine que amo, pero también porque hacerla es la forma de llegar a mi familia con compasión, generosidad y amor hacia quienes formaron su identidad en un mundo que les temía y despreciaba” - Rebecca Hall

Dos actrices que pisan fuerte

Tessa Thompson (Irene) y Ruth Negga (Clare) son las protagonistas de este drama que, seguramente, se va a pasear por varias entregas de premios cosechando distintos galardones. Thompson viene demostrando su versatilidad en producciones tan diferentes como “Thor: Ragnarok” (2017), “Creed” (2016), “Sorry to Bother You” (2018) y las tres temporadas de “Westworld”.

Por su parte, Negga participó de pequeñas y grandes producciones como “Guerra Mundial Z” (2013), “Ad Astra” (2019) y “Loving” (2017) -otro relato donde la identidad racial juega un papel fundamental-, por la que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Sobre la importancia de la representación en el arte, aseguró: “Tenemos muchas historias y hay sed de ellas. Esta es solo una de muchas. No se trata solo de raza, se trata de que los negros sean visibles en nuestras pantallas y en todo tipo de medios. Para que no sea una novedad, debería ser parte de nuestra experiencia cultural”.

El elenco de “Claroscuro” lo completan André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe‑Legacy y Alexander Skarsgård, como el marido prejuicioso de Clare.