¿Qué tenés que saber sobre Dr Brain, la serie que narra la angustiante historia de un hombre que busca explicar la muerte de su mujer y su hijo?

Hoy la ola surcoreana que inició hace seis años está en uno de sus picos más altos. Es que después del enorme éxito de “Squid Game” y “Hellbound” de Netflix, el interés por este tipo de ficciones creció muchísimo y los fanáticos de la televisión se animan a descubrir el enorme potencial que la televisión coreana tiene.

Alejándonos completamente de sus clásicas historias románticas y triángulo amorosos, los thrillers criminales son su último gran boom. Un universo en donde “You Are My Spring” (Netflix) hizo un gran trabajo pero que “Dr. Brain” es la ficción que viene a traer algo realmente diferente. Te contamos qué tenés que saber sobre este estreno y por qué no deberías dejar de mirarlo.

Las cinco claves sobre esta serie

Drama familiar, thriller y ciencia ficción . Este show es un mix increíble de diferentes géneros a través de los cuales logra constuir un relato súper movilizador, fantástico y 100% entretenido . Con un ritmo que engancha desde el primer momento, también es muy interesante cómo la ficción se anima a trabajar temas relevantes como son las enfermedades mentales, los problemas familiares y el proceso de luto que todos atravesamos frente a la pérdida de nuestros series queridos.

Está basada en un webtoon . Como tantas otras series surcoreanas, "Dr. Brain" está basada en una novela gráfica online . Escrita por Hongjacga -al igual que la ficción- la historia se centra en Sewon, un brillante científico que después de perder a su familia intenta comprender qué fue lo que les sucedió. Aprovechando su investigación sobre los recuerdos y la sincronización cerebral, intenta entrar en la mente de su mujer y buscar allí sus recuerdos ocultos.

Vas a reconocer a su protagonista . El actor que da vida a Sewon es ni más ni menos que Lee Sun-kyun, a quien los argentinos conocimos por su papel en "My Mister". Una ficción disponible en Netflix y que ha sido elegida como uno de los k-dramas preferidos por la audiencia local.

Vas a querer conocer al director . Con una carrera gigante en la pantalla grande, Kim Jee-woon es el directo de "Dr. Brain", primera serie de su filmografía. Pero no solo eso: además es el creador, guionista y producción de AppleTv+.

Está disponible en AppleTv+. Los primeros episodios de "Dr. Brain" estrenaron a principio de noviembre y, con una temporada de solo seis episodios, a principios de diciembre estrenarán los últimos capítulos.

En primera persona: charlamos con su creador

¿Qué fue lo que te atrapó del protagonista de la serie y cómo decidiste construirlo visualmente?

Kim Jee-woon. El protagonista de esta serie es una persona sumamente solitaria que nació con una anomalía en su cerebro: tene un hipocampo muy grande, lo que le permite tener excelente memoria pero hace que la parte de las emociones estén subdesarrolladas.

Así que en las primeras escenas de la serie busqué que su hogar y su laboratorio se vean muy fríos, con el color azul como el protagonista. Algo monótono y hasta oscuro; en contraposición a su pasado, donde tenía un hogar feliz, que vemos tonos más cálidos. Entonces a medida que se involucra más con la resolución del caso, él va sintiendo cada vez más emociones y eso también se ve reflejado en los colores que elegimos, siendo mucho más dinánicos, más intensos y vivos.

Quienes somos fanáticos de la ciencia ficción sabemos que el género es siempre una plataforma para hablar de diferentes problemáticas ¿Cuáles son los temas que Dr. Brain explora, más allá de los experimentos científicos?

Kim Jee-woon. Para mí una de las partes más interesantes del webtoon es que el protagonista busca resolver un misterio a través de la exploración de la mente de otras personas. Es una novela que mezcla algo de drama criminal, thriller y misterio. Pero pensé que podía llevarlo aún más allá y lograr que él se descubra a sí mismo a través de los cerebros de otras personas. Conocer qué tipo de persona realmente és, cuáles son sus defectos y, al enfrentarlos, solucionar sus problemas y así repensar sus relaciones con otras personas, formar nuevas conexiones con los otros y con la sociedad en general.

Algo así como “restaurar” lo que perdió en el pasado y, de esa forma, “Dr. Brain” se convierte en una historia sobre la reconciliación, restauración y solidaridad. Y esa es la historia que quería contar.

La serie tiene una narrativa visual muy impactante ¿Cuál fue el desafío más grande que enfrentaste para crearla?

Kim Jee-woon. Primero tuvimos el desafío de trabajar con términos científicos y conocimientos muy técnico, los cuales buscamos explicar de la manera más sencilla posible a nuestra audiencia.

Junto con esto, teníamos que construir verosimilitud, es decir, que nuestros espectadores crean que es una historia que realmente puede suceder, que los convenciera. Esto fue uno de los puntos más importantes para mí, que la audiencia supiera que es una historia que podía existir en el mundo real y que se sostiene en evidencia científica. Para lograrlo tuvimos el apoyo médicos reconocidos que se dedican a este tipo de investigación y ahí descubrimos que hay registro de un experimento en donde se transfirió la memoria de una rata de laboratorio a otra. Además estudié un montón de libros sobre neurociencia y descubrí que es posible visualizar una foto que una persona miró, solo con analizar sus actividad cerebral.

Por otro lado, esta fue mi primera serie de televisión, eso también fue muy diferente para mí y trabajé con muchos actores que no conocía de otros proyectos. Así que se sintió como algo 100% nuevo. Una sensación que es muy emocionante.