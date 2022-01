¿Qué tenés que saber sobre la cuarta temporada de The Sinner y dónde podés verla?

Si sos fanático de los dramas criminales, los thrillers y las historias con detectives cargados de demonios, sabés bien que The Sinner se convirtió en una de las ficciones mejor valoradas dentro de ese universo. Con una primera temporada brillante en donde Jessica Biel no dejó de sorprendernos ni un segundo, también es verdad que la recepción del resto de las entregas fue un poco más variable y estuvieron quienes las amaron y quienes no tanto.

Pero si todavía le tenés fe a esta propuesta, acá la buena noticia: ya está disponible para ver en Argentina y esto es todo lo que tenés que saber antes de darle play.

The Sinner, cuarta temporada Netflix

¿Cuál es la historia de la cuarta temporada?

Siguiendo la sinopsis oficial, en esta nueva entrega la serie va a profundizar aún más en la psique de Detective Ambrose de Bill Pullman y, como es de esperar, presentan un nuevo misterio criminal. Un crimen con el cual se ve involucrado mientras... ¡está de vacaciones!

Esto es lo que ya sabemos: “Todavía recuperándose del trauma del caso anterior -que sucedió hace un año- y ahora retirado, Ambrose viaja a la isla Hanover para reconectar con su pareja. Pero cuando ocurre una inesperada tragedia que involucra a la hija de una prominente familia isleña, él es reclutado para ayudar en la investigación. De esta manera se ve envuelto en un misterio que no deja de crecer y se convierte en paranoia generalizada”.

The Sinner

¿Quién vuelve y quién llega?

Como ya saben, cada nueva temporada cuenta una historia diferente y este es el principal motivo de por qué el elenco cambia tanto. De hecho, Bill Pullman (quien interpreta al detective Harry Ambrose) es el único actor que apareció en las tres temporadas. En tanto los nuevos miembros del equipo, acá sus personajes:

Alice Kremelberg , da vida a Percy Muldoon. Una joven dura y carismática que nació en una prominente familia de pescadores. Ella es la co-protagonista de la temporada quien, después de una horrible tragedia, su vida se pone patas para arriba.

, da vida a Percy Muldoon. Una joven dura y carismática que nació en una prominente familia de pescadores. Ella es la co-protagonista de la temporada quien, después de una horrible tragedia, su vida se pone patas para arriba. Michael Mosley , interpreta a Colin Muldoon. Un robusto pescador de langostas, devoto hijo de Meg Muldoon y tío de Percy.

, interpreta a Colin Muldoon. Un robusto pescador de langostas, devoto hijo de Meg Muldoon y tío de Percy. Frances Fisher , es Meg Muldoon, La matriarca de la familia.

, es Meg Muldoon, La matriarca de la familia. Cindy Cheung , da vida a Stephanie Lam. Una madre que busca cuidar a su hijo (quien está envuelto en un misterio local)

, da vida a Stephanie Lam. Una madre que busca cuidar a su hijo (quien está envuelto en un misterio local) Ronin Wong , es Mike Lam. Un restaurador que, junto con su esposa, dirige un local y que -a pesar de vivir en este lugar hace mucho tiempo- los locales todavía no lo integran.

, es Mike Lam. Un restaurador que, junto con su esposa, dirige un local y que -a pesar de vivir en este lugar hace mucho tiempo- los locales todavía no lo integran. Neal Huff interpreta a un pescador de langostas con un corazón de oro que trabaja para el negocio de su familia.

¿Dónde la puedo ver?

Con ocho episodios de 45 a 60 minutos de duración, la cuarta temporada ya está disponible en Netflix.

¿Tenemos avance?