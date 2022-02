¿Qué tenés que saber sobre Spencer, la película en la cual Kristen Stewart da vida a Lady Di?

La historia de la Princesa Diana ya la conocemos. Spencer, la nueva película de Pablo Larraín no te va a revelar ningún dato secreto y, de hecho, no está calificada como una biopic. No aspira a una rigurosidad documental, sino que se basa en algunos sucesos y personas reales para crear una ficción que responda a ¿cómo pueden haber sido para Lady Di sus últimos momentos en la Casa Windsor?

Con la actuación protagónica de Kristen Stewart -nominada al Oscar 2022-, la película nos muestra el dilema interno de una mujer que ocupa una posición tan privilegiada como compleja y no deseada. La dimensión de sus dudas, sus esfuerzos y sus impulsos descontrolados están realmente muy bien retratados, con giros más poéticos y delirantes que entrecruzan con escenas deliciosamente tradicionales. El guion de Steven Knight (Peaky Blinders) lleva muy bien la oscilación. La superproducción con locaciones y vestuario increíbles, hacen el resto.

Jack Farthing da vida al Príncipe Carlos en Spencer Gentileza

¿Cuál es la historia de Spencer?

La película se desarrolla a lo largo de tres días de tensión, en los que la Familia Real Británica se reúne en un palacio impresionante para celebrar la Navidad. Podría ser 1991 si tenemos en cuenta que Lady Di y el Príncipe Carlos, después de mucho tiempo de rumores de crisis, anunciaron su divorcio a finales de 1992.

En la historia que nos cuenta Larraín, el conflicto ya está instalado: la infidelidad es una de las causas por las cuales el matrimonio entre Carlos (Jack Farthing) y tiana se terminó. La princesa está triste, desorientada, harta, deprimida y al borde de la locura. Voló todo por los aires y ahora queda entender si es posible sostener su decisión. Son todos estos elementos lo que genera una dinámica envuelta en un clima bélico en donde Diana -su persona- es la única arma con la que cuenta y se enfrenta a una batalla en la que no hay realmente villanos.

Son tres días en los que Diana intenta medir hasta dónde y cómo, y lo hace sin certezas ni dudas. Con una fuerte conexión interior y ninguna intención o posibilidad de hacerse la distraída con lo que le pasa. Este proceso es lo realmente interesante de la película.

Stella Gonet interpreta a una, poco conflictiva, Reina de Inglaterra gentileza

“Con respecto a la composición de Diana, no queríamos crear una réplica de ella, sino usar el cine y sus herramientas, como el tiempo, el espacio y el silencio, para crear un mundo interno que tuviera el equilibrio adecuado entre el misterio y la fragilidad de su carácter - Pablo Larraín

Hablemos de Kristen Stewart

El trabajo de Kristen Stewart es lo más elogiado de la película, tanto que se postula como una de las preferidas para los Oscar 2022. Es que -además de lo que vemos en pantalla- logró una gran transformación física para dar con el perfil de Diana. Algo increíble si tenemos en cuenta que su principal obstáculo para parecerse a la señora Spencer no era la nariz demasiado fina ni el pelo oscuro que solía usar sino no ser inglesa. Mucho entrenamiento para dar con el estilo y el acento hicieron posible el aplauso.

“Me sentí sumamente fuera de control en ciertos períodos de mi vida y eso es un factor determinante en su vida. Debe haber sido consciente de que las personas siempre la estaban observando y yo experimenté eso, sé lo que se siente” - Kristen Stewart-

Kristen Stewart podría ganar su primer Oscar por su papel en Spencer gentileza

¿Es real la historia que cuenta Spencer?

La película tiene como disparador un evento que, efectivamente, sucede: los festejos navideños familiares. Entre las diferentes actividades, hay una tradición que la realeza realmente practica: al principio de la celebración se pesan y el desafío es aumentar al menos un kilo al terminar los días de banquetes. Una costumbre que fue instauró por el rey Eduardo VII quien, a principios del siglo XX.

Pero en tanto locaciones, la película no buscó reflejar precisión histórica. Mientras que se alquiló la báscula de jockey victoriana a un coleccionista privado alemán. De hecho, casi todo el film se rodó en Alemania porque la producción -por razones políticas- se encontró con trabas a la hora de conseguir inversión. En Schlosshotel Kronberg se filmaron las escenas que transcurren dentro de Sandringham y en Schloss Nordkirchen, los exteriores.

Además la película usa como recurso la idea de que la casa de la infancia de Diana era vecina a la finca de Sandrigham (Nork Folk) pero en la realidad ella vivió hasta los 14 años en Park House.

En la historia hay un personaje central en el entorno de Diana: su vestuarista Maggie. Esta persona nunca existió como tal. Sin embargo el rumor es que ese vínculo reúne aspectos de la relación de cercanía que ella mantenía con varios integrantes de los sirvientes y asistentes que la rodeaban en su soledad del palacio.

Los trastornos de alimentación que sufrió Diana Spencer son reales . La princesa padecía de bulimia y, en la película es presentada por el choque entre la imposibilidad de alimentarse y aquellos atracones desesperados y violentos de ingesta de comida.

. La princesa padecía de bulimia y, en la película es presentada por el choque entre la imposibilidad de alimentarse y aquellos atracones desesperados y violentos de ingesta de comida. Hay un personaje que también está inspirado y ceñido lo suficiente a la realidad. Darren McGrady (Sean Harris) fue el cocinero real por más de diez años y confidente de Diana.

Sally Hawkins da vida a la estilista y confidente de Diana en Spencer gentileza

Cuándo y dónde verla