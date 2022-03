¿Qué tenés que saber sobre The Andy Warhol Diaries, la nueva docuserie de Netflix?

Mientras que el mundo de las docuseries sigue creciendo y se expande a pasos agigantados, Netflix es un factor clave en ese caminito de traer nuevas propuestas . Fue su asociación con Ryan Murphy que, mientras que en lo ficcional no logró un gran impacto, sí lo consiguió en sus propuestas de documentales. Desde “The Boys in the Band” hasta “Pray Away”, esta semana se sumó a esta lista “The Andy Warhol Diaries”

Si sos fanático de su arte o simplemente curiosa de su vida, te contamos por qué no deberías perdértela.

Foto gentileza de: Cr. Netflix © 2022 Andy Warhol Foundation/Courtesy of Netflix - Courtesy of Netflix

Está basada en un libro

Publicado bajo el título de “The Andy Warhol Diaries”, se trata de la memorias de Andy Warhol, las cuales fueron dictadas por él mismo y e ditadas por su gran amiga y colega Pat Hackett. El libro fue publicado en 1989 después de su muerte (1987, a los 58 años).

Con un total de 807 páginas, su historia arranca a finales de 1976 y termina -once años después- a principios de 1987; tan solo cinco días previos a que el artista fallerciera . La manera en que Warhol y Hackett trabajaron este texto fue a través de llamadas telefónicas en donde él le iba narrando su historia o aquello que le iba sucediendo, charlas que resultaron en un documento final de más de 20.000 páginas.

Qué tipo de materiales vas a ver

Narrando las entradas de su diario, aparece la voz de Andy Warhol que fue recreada a partir del empleo de IA . Dirigida por Andrew Rossi, a lo largo de la docuserie vemos un montón de material audiovisual, así como documentación y fotografías que recrean momentos icónicos del artista. A esto se suman muchísimas entrevistas : Bob Colacello, Pat Hackett, Christopher Makos, Rob Lowe, Jerry Hall, Mariel Hemingway, Tony Shafrazi, Mary Boone, Vincent Fremont, Shelly Fremont, Jamie Wyeth, Glenn Ligon, Larry Gagosian, David LaChapelle, Wilfredo Rosado, Peter Wise, Donna De Excepto Jay Johnson, Kenny Scharf, Alan Wanzenberg, Michael Chow, Patrick Moore, John Waters, Greg Tate Julian Schnabel, Marc Balet, Lee Quinones, Donald Warhola, Futura 2000, Daniela Morera, Debbie Harry, Paige Powell, John Reinhold, Gigi Williams, Jay Gould, Jeffrey Deitch, Jessica Beck, Cornelia Guest, Lisa Birnbach, Fab 5 Freddy, Benjamin Liu, Lucy Sante, Tama Janowitz, Katy Dobbs, Whit Stillman y Jane Holzer.

Foto gentileza de: Cr. Netflix © 2022 Andy Warhol Foundation/Courtesy of Netflix - Courtesy of Netflix

Cuántos episodios tiene

Con una única temporada (y que, por ahora, Netflix anunció que no tendrá continuidad. Ni con este artista, ni con otros), la docuserie tiene en total seis episodios de casi una hora de duración .

¿Hay avance?

¡Claro! Y podés verlo en la cuenta oficial de Netflix en YouTube.