¿Quién es Carolina Hadad, la argentina detrás de ‘Chicas en Tecnología”?

Según un informe desarrollado por Chicas en Tecnología y J.P. Morgan, el interés en las jóvenes entre 11 y 14 años de formarse en carreras vinculadas a la tecnología es de apenas un 10%. El 62% de mujeres de este segmento sabe poco y nada sobre las profesiones en tecnología. Carolina Hadad no fue una excepción. “En la secundaria vi algo de programación, pero al terminar, no lo tenía presente. Quería empezar a trabajar pronto para independizarme, pero no tenía una vocación súper fuerte. Me gustaban muchas cosas: matemática, sociales, el arte”, cuenta.

Cuando comenzó a leer sobre las carreras de sistemas y vio algunos ejercicios, decidió que iba por ahí. “Entré en la facultad y con el tiempo le di el enfoque que a mí me interesa: la tecnología aplicada a causas sociales y humanitarias”, explica. Durante sus estudios, se sentía sapo de otro pozo. “No tenía un grupo de referencia para acudir. Compañeros que empezaron conmigo hacían cada vez proyectos más interesantes y yo todavía estaba muy abajo. Pensaba que tal vez yo era la que estaba mal”, recuerda.

Foto gentileza de "Chicas en Tecnología"

La brecha de género

La tecnología es uno de los sectores que más dinero genera y emplea a millones de personas en el mundo. Sin embargo, las mujeres solo ocupan el 24% de los puestos en el rubro de ciencia y tecnología en el país, según un estudio de CIPPEC. En sus primeros trabajos, Carolina era la única mujer.

Gracias a una pasantía en Google, participó de un programa en Silicon Valley, donde por primera vez trabajó con compañeras mujeres. “Fue súper interesante conversar con ellas, porque pasamos por lo mismo. Había un problema más grande que no tiene que ver con nosotras: la brecha de género”, relata.

Foto gentileza de "Chicas en Tecnología"

Chicas en tecnología

Después, ganó una beca para participar de la Grace Hopper Celebration, la celebración internacional más grande de mujeres en tecnología. Ahí conoció a Melina Masnatta, Sofía Contreras y Mariana Varela. Presentaban proyectos similares, con un interés en común: romper con la inercia y crear algo para resolver la limitación en el crecimiento profesional por las barreras de género.

En 2015, fundaron Chicas en Tecnología, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico. La ONG ya alcanzó 18 países y más 7000 jóvenes fueron parte de nuestros programas e iniciativas gratuitos. Además, en 2021 publicaron el libro ‘Chicas en tecnología’. Reiniciando el sistema (Conecta). “Es algo que nos trasciende a las que lo fundamos. Hoy hay gente que le pone el cuerpo todos los días a la causa en toda la región”, afirma Carolina.

Foto gentileza de "Chicas en Tecnología"

Ser una referente

El 43% de las jóvenes menores de 17 años no conoce roles modelos cercanos de mujeres que trabajen en tecnología. En el imaginario colectivo, una persona en tecnología es un hombre con lentes, encorvado en la computadora. Así, lejos se ven las mujeres de sentirse identificadas o atraídas por esas carreras. “El problema de la falta de diversidad en tecnología es un tema de género, pero no es un problema de las mujeres, es un problema de las organizaciones”, asegura Carolina.

Referente indiscutida en el rubro, hoy es un modelo a seguir para las chicas. “Cuando hablamos del role models, siempre contamos las historias de éxito y parece que siempre tuvieron el camino fijo y la rompieron. A mí no me interesa un modelo referente de una persona genia que llegó ahí porque es una mente superior”, afirma Carolina, que en febrero del 2020 renunció a su trabajo y, en el camino, co-creó ‘Científicas de acá’ para recuperar historias de mujeres de diferentes ámbitos de las ciencias.

Mamá de un nene de tres años, Caro también tuvo que enfrentar la maternidad en un rubro aún marcadamente masculino. “Yo tenía el privilegio de que tenía un lactario en el trabajo. Aún así me tocó a mí tener que educar a mis compañeros y mi jefe de por qué era necesario el tener ese espacio”, señala.