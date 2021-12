¿Quién es la actriz argentina que trabajó junto a Leonardo Di Caprio en la nueva película de Netflix?

Durante 2021 tuvimos muchísimas películas increíbles y, al parecer, todavía quedan algunas sorpresas. Entre ellas, “Don’t Look Up” es una de las propuestas más esperadas ¿Cómo no serlo? Con un elenco compuesto por actores como Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman y Ariana Grande, además trae a la pantalla grande una problemática súper relevante como es el cuidado del ecosistema y el riesgo a las grandes catástrofes.

Entre los nombres de algunas de las estrellas más importantes de Hollywood, resalta el de la argentina Clara Kovacic, quien también formó parte de producciones como El Desarmadero o Las Estrellas.

Foto gentileza de Clara Kovacic

Conocé a Clara Kovacic

Bautizada por sus seguidores como la “Scream Queen argentina”, Clara forma parte del universo del entretenimiento desed hace ya casi diez años. Multifacética, además de actriz, es música, compositora y bailarina. Su filmografía tiene muchas producciones nacionales e internacionales (así como proyectos de la pantalla chica y grande), algunos de los títulos más relevantes de su carrera son El Desarmadero, Lennons, Muertas Vivas, Demonio Eclipse Rojo, Buenos Aires BZ, Maria y Los Olvidados.

Foto gentileza de Clara Kovacic

En la película de Netflix tiene un pequeño papel y más que curioso ¿Por qué? Da vida a Anya, una croata que se encuentra en el campo filmando un video cuando descubre al meteorito que podría terminar con la Tierra.