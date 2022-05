Quién es quién en la alfombra roja de los 2022 Billboard Music Awards

Con enormes ausencias, como BTS (responsables de uno de los espectáculos más importantes de la noche de los GRAMMY’s), Billie Eilish, Taylor Swift o hasta el mismísimo Justin Bieber, ayer a la noche se celebró una nueva edición de los 2022 Billboard Music Awards . Y mientras que los grandes ganadores de la ceremonia fueron Olivia Rodrigo y Doja Cat, su alfombra roja también dejó que hablar. Con looks que respiraban un aura muy a los 2000, los corset transparentes, las mini prendas y las telas brillantes fueron algunos de las tendencias que marcaron la pasarela de este espectáculo .

Dove Cameron

Actriz y cantante, seguramente conozcan a Dove por su papel en la saga Descendants y los confunda su pelo castaño oscuro, ya que estamos acostumbrados a verla con un rubio platinado.

Dove Cameron. Foto gentileza de: E! Entertainment

Doja Cat

Una de las artistas femeninas más importantes del momento, hace muy poquito Doja Cat fue el foco de grandes críticas por cancelar su show en Paraguay y no pedirle disculpas a sus fanáticos.

Doja Cat. Foto gentileza de: E! Entertainment

Megan Thee Stallion

En el mundo del rap, es una de las cantantes que lidera las nuevas movidas. Con un disco de estudio (Good News, 2020), seguramente la conozcas por su colaboración con Cardi B.

Megan Thee Stallion. Foto gentileza de: E! Entertainment

Lainey Wilson

Compositora y cantante de música country, quizá la conozcas por su canción Never Say Never.

Lainey Wilson. Foto gentileza de: E! Entertainment

Rauw Alejandro

Rauw Alejandro. Foto gentileza de: E! Entertainment

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Foto gentileza de: E! Entertainment

Becky G

Becky G. Foto gentileza de: E! Entertainment

Anitta

Anitta. Foto gentileza de: E! Entertainment

Megan Fox y Machine Gun Kelly