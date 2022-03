¿Quién es Tyler Henry, el mediático clarividente que contactó con los espíritus de Brittany Murphy y Robin Williams?

En el mundo de los médiums, clarividentes y espiritistas solo parece haber dos bandos: los que creen y los escépticos que, muchas veces, los tildan de chantas . Con tan solo 20 años, Tyler Henry irrumpió en la escena mediática gracias a sus habilidades, codeándose con estrellas de Hollywood como las Kardashians. Sus lecturas con famosos lo convirtieron en una celebridad que no para de ascender, pero también en el blanco de las críticas de aquellos que lo acusan de comerciar con el dolor ajeno .

Un don que se manifestó a los 10 años

Tyler, nativo de una pequeña ciudad rural de Fresno, California, cuenta que tenía diez años cuando advirtió sus habilidades clarividentes: “Me desperté una noche y supe que mi abuela (enferma de cáncer) iba a morir. Le dije a mi mamá que teníamos que ir a despedirnos, pero no tuvimos la oportunidad porque momentos después llamaron para decirnos que había fallecido”.

La experiencia lo incentivó a mejorar su conexión con el más allá, poderes que puso en práctica durante su paso por la escuela secundaria, donde realizaba lecturas entre sus compañeros y profesores. Henry pretendía asistir a la universidad y convertirse en enfermero de cuidados paliativos para “concentrarse en la gente y poder entregarle mensajes”, pero nunca llegó a ejercer. La fama lo esperaba a la vuelta de la esquina.

“Cuando iba a la escuela, una médium me hizo una lectura y me dijo que con 19 años empezaría mi propio programa de televisión, que escribiría libros y que haría el bien, que ese sería mi propósito vital” - Tyler Henry

Life After Death with Tyler Henry. Foto gentileza de Netflix Courtesy of Netflix

Primero las Kardashians, después el mundo

El destino de Tyler se selló cuando una cazatalentos sorprendida por sus capacidades lo puso en contacto con Ron Scott, un poderoso publicista de Hollywood. Scott lo convenció de mudarse a Los Ángeles y pronto le consiguió una caterva de clientes muy reconocidos, incluyendo al famoso clan Kardashian. En 2015, el joven apareció en el reality show de las hermanas, una performance que impresionó a los ejecutivos de la cadena E! Entertainment Television, los que no dudaron en darle su propio espacio en la pantalla. El primer episodio de Hollywood Medium With Tyler Henry se grabó cuando el clarividente tenía apenas 19 años y, como bien vaticinó aquella médium, en 2016 lanzó Between Two Worlds, sus memorias.

“La razón por la que empecé a hacer esto, ahora sigue siendo la misma: ayudar a la gente a tener una sensación de curación o de cierre. Creo que este don debe ser compartido con todo el mundo, sea famoso o no” - Tyler Henry

Tyler Henry. Foto gentileza: Netflix Courtesy of Netflix

Entre dos mundos

Desde su programa, Tyler interactuó con famosos de segunda línea como Bella Thorne, Carmen Electra, Melissa Joan Hart y el cantante Boy George. Sus mensajes esperanzadores lo convirtieron en un fenómeno de la noche a la mañana, pero la controversia no tardó en llegar.

La polémica se desató en su debut cuando alegó -de manera bastante morbosa- haber contactado con el espíritu de la actriz Brittany Murphy, fallecida en 2009, a los 32 años. El acto se repitió durante la lectura de la comediante Margaret Cho, a quien logró conectar con su amigo Robin Williams. En ambas ocasiones, los detalles suministrados por Henry fueron muy poco precisos y casi de conocimiento público, lo que despertó la alerta de sus más fervientes detractores.

Médicos, activistas y personalidades como John Oliver demostraron su preocupación ante el aumento de la popularidad de Tyler, con la intención de desacreditarlo o, al menos, señalar la falsedad de sus acciones. Muchos de sus críticos sostienen que las lecturas que realiza utilizan técnicas engañosas y no verdaderos “poderes psíquicos”. Y la mayoría de los reproches tienen que ver con los ‘blancos’ del joven médium: “personas afligidas y vulnerables que son explotadas en nombre del entretenimiento”.

“Mi sexto sentido abusa de mis otros cinco para comunicarse. No es como en la película, pero necesito ser consciente de mi cuerpo: puede ser una sensación física, una voz que me dice algo o hasta tener visiones. Eso es la clarividencia” - Tyler Henry

¿Dónde lo podés ver?

Hollywood Medium terminó en 2019, después de cuatro temporadas exitosas, pero E! Latin America todavía reproduce sus episodios. El siguiente escalón para la joven estrella es Life After Death with Tyler Henry, un reality íntimo donde se conecta con el más allá y su propio pasado familiar, el cual llega a la grilla de Netflix el próximo 11 de marzo.