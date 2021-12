¿Quién es Victoria Alonso, la argentina que lidera Marvel Studios?

Desde hace un par de meses, todos los medios del país se hicieron eco de la gran noticia: una mujer argentina era elegida para liderar uno de los equipos más importantes dentro de Marvel, el gigante de Hollywood. Así fue como el nombre de Victoria Alonso no solo se apropió de los titulares más cliqueros, sino que también despertó la curiosidad por saber un poco más de ella.

Originaria de La Plata, con tan solo 18 años se mudó a Estados Unidos para estudiar y a partir del 2000 estuvo involucrada en algunas de las películas más relevantes del cine. Desde Shrek hasta Big Fish, en 2008 incursionó en el universo superheroico y, a partir de ese año, hizo su aporte como productora ejecutiva de todos los estrenos de Marvel.

Charlamos con ella sobre cómo fue migrar tan joven, su recorrido profesional, el valor de la mirada de género y en dónde encontró el impulso para liderar.

Foto: Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Elisabetta Villa - Getty Images Europe

Tu aventura arrancó cuando emigraste de La Plata a Nueva York, ¿cómo fue dar ese paso? ¿Sentís que hay algo de la cultura argenta que te sigue acompañando?

¿Sabés qué? Yo nunca me fui a Nueva York. Me hubiese encantado, pero en realidad terminé en Los Ángeles, vía la ciudad de Seattle, que es donde estudié. Estaría bueno que lo compartas, porque la prensa argentina tiene mal ese dato (se ríe).

Me parece que no hay manera de que el espíritu argentino no esté presente. No hay forma de taparlo. No hay chances de tacharlo. Pero –primero y principal–jamás traté de decir que no soy argentina. Cada vez que me preguntaron “¿sos española?”, “¿sos italiana?”, mi respuesta fue: “No, soy argentina”. Quizás en algunas situaciones me hubiese ayudado decir que era de un lugar que fuera más conocido en Estados Unidos, pero jamás lo hice porque siempre me pareció que lo más importante es ser quien soy. Es lo único que jamás pude negar. Así que sí, creo que constantemente está conmigo. Es quien soy. Yo hablo mucho en español, como seguro viste en el video de la première de Eternals que se hizo viral en redes. Estoy condicionada a invitar a la gente a que aprenda quiénes somos, que nos vea, que por lo menos se tome un momentito para saber que Latinoamérica no es solamente un país, sino que es todo un continente. Así que sí, el espíritu continúa y jamás se va a ir muy lejos de donde estoy.

Cada vez que me preguntaron “¿sos española?”, “¿sos italiana?”, mi respuesta fue: “No, soy argentina”.

Hablando de ese video, ¿por qué sentís que tuvo semejante impacto entre los argentinos?

No te olvides de que yo estaba ahí, chusmeando con Salma [Hayek], quien es una gran amiga. Con ella hablamos todo el tiempo y, la verdad, nos olvidamos de que estaban las cámaras. Fue eso. No se trató de un momento en el que yo dije: “Están las cámaras”. Cuando ella me dijo: “Parate, no entienden lo que estás diciendo”, ahí me acordé y pensé: “Ah..., no. Pará, estamos en vivo. Bueno, sí, que aprendan, por Dios. No me importa, que aprendan”. Pero fue un instante muy natural y nada estaba ensayado. Pienso que fue eso con lo que las personas se conectaron. Lo miran y se dan cuenta de la espontaneidad de querer que el mundo nos conozca. Que así somos. Ella y yo, así somos.

Foto gentileza Disney

Tenés una carrera increíble que, de alguna manera, hace poco alcanzó un nuevo hito al ser asignada como presidenta ejecutiva en Marvel Studios, ¿pensás mucho en el concepto de liderazgo? ¿Qué creés que define a una buena líder?

No pienso demasiado en liderar. Para mí siempre fue una capacidad natural. Hasta en tiempos en los que no quise liderar, tarde o temprano es como que me vuelve a encontrar y lo tengo que hacer. Porque, por supuesto, hay muchas instancias en las que quisiera estar dos pasos atrás del momento de liderar para dejar que otros lo hagan y, en cierta manera, es como el imán que vuelve a encontrar el magnetismo.

En lo personal, siempre fue importantísimo hacerlo siendo franca y honesta. Recordar desde la humildad quién soy. No te olvides de que todo esto te puede afectar de una manera bastante destructiva. Te puede destruir o hasta crear una forma de ser que realmente no sos. Entonces, yo trato de quedarme con la persona que siempre fui, con la honestidad que siempre tuve. Con el sentido del humor que continúo teniendo. Trabaje 20 o 12 horas, busco acordarme de que hay personas, especialmente las mujeres, que observan a quien está a cargo y que es importante que se vean reflejadas. Pero sobre todo, que en el reflejo de ver quiénes son ellas con respecto de lo que me pasó a mí no se olviden de ser ellas. Lo fundamental y la razón por la cual yo tuve el éxito que tengo es porque nunca dejé de ser quien soy. Jamás. Nunca me traicioné. Existieron momentos en los que, si hubiese pretendido ser alguien más, por ahí habría llegado antes a donde tenía que llegar. Pero, para serte sincera, llegué a donde tenía que llegar en el momento en que tenía que llegar. Nunca me traicioné con respecto a quién soy. Eso, para mí, es importantísimo.

Existieron momentos en los que, si hubiese pretendido ser alguien más, por ahí habría llegado antes a donde tenía que llegar. Pero, para serte sincera, llegué a donde tenía que llegar en el momento en que tenía que llegar. Nunca me traicioné con respecto a quién soy. Eso, para mí, es importantísimo.

Por mucho tiempo existió el preconcepto de que el mundo de superhéroes no era para mujeres, ya fuera delante o detrás de cámara o como fan en la butaca. ¿Creés que hoy está presente la mirada de género?

Pienso que, si bien muchas personas no lo veían, las mujeres siempre estuvimos presentes en este universo también. Quizá lo que sentían era que no podían ser aceptadas si tenían visibilidad. Generar el cambio es una de las cosas que yo, personalmente, busqué alcanzar y que fuera tanto delante como detrás de cámara. Entonces, pienso que lo que es diferente es que esa visibilidad se haga cotidiana, sea constante y no solamente en nuestras películas, sino en todas. Para que Hollywood pueda tener otro punto de vista, porque cuando tenés la equidad del 50% entre el hombre y la mujer, en cualquier ámbito, siempre la conversación va a ser más balanceada, más enriquecida y va a tener otro punto de vista. No se trata de mejor o peor, sino que el hecho de que se pueda dar el diálogo me parece básico. Esa es la llave para que creemos el cambio.