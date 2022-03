Quién es y qué piensa Eliana Banchik, presidenta de Michelin Argentina

Hace 23 años que Eliana Banchik trabaja en Michelin. Pasó por varios puestos antes de llegar al máximo eslabón de la empresa: desde 2019 dirige la compañía en Argentina, Paraguay y Uruguay. Cuando le propusieron el puesto le pareció un desarrollo lógico de su trayectoria. Pensó que a muchas mujeres les pasaba lo mismo en otras compañías del sector. Pero no. No bien la ascendieron, empezó a recibir mensajes de admiración de otras colegas sin esa misma oportunidad; ella respondía con el compromiso de trabajar para generar más equidad laboral.

Banchik, una porteña de 44 años, es la primera y única mujer en alcanzar el primer puesto en una compañía de neumáticos en la Argentina. Y en las reuniones de CEOs a las que asisten incluso gerentes de la industria automotriz suele ser la única entre todos varones.

Su liderazgo con perspectiva de género y diversidades se volvió un imperativo en ella. Desde el comienzo se comprometió a aprender y, así, fue generando cambios en el sector. “Hoy el equipo directivo de Michelin Argentina está integrado un 50 por ciento por mujeres”, nos cuenta. Aclara que la compañía asumió desde hace años la importancia de mejorar los índices de equidad a nivel global.

Ella hace hincapié en las diversidades, porque también repara en la relevancia de sumar personas trans, personas con discapacidades, de religiones y culturas diversas. No se refiere a cupos, más bien habla de garantizar oportunidades de acceso. También, de facilitar la permanencia en la empresa. ¿Cómo? Con flexibilidad horaria, home office optativo, lactario, días libres en los cumpleaños de los hijos, licencias compartidas de maternidad-paternidad, protocolos contra la violencia de género, espacios de denuncia ante acoso laboral, entre otras.

Charlamos con Eliana una mañana de un sábado de principio de marzo. Dice que es uno de los días más tranquilos para dedicarse a conversar sobre su trayectoria, sus sueños. De todas maneras, aclara que durante la semana logra combinar su trabajo, su rol de madre –tiene dos hijos-, de esposa, amiga, hija. Tal vez, en parte, lo logra por esas conquistas que impulsa Michelin y que ella sueña con que se repliquen en otras empresas.

-¿Cómo fue tu recorrido en Michelin?

-Entré en Michelin hace casi 23 años, en el call center. Atendía puntos de venta, gomería y a usuarios. Después pasé por diversos puestos, analista de precios, investigación de mercado y, en 2003, asumí la gerencia de marketing, un puesto que tuve por 16 años. En 2019 me hice cargo de la dirección de la compañía.

-¿Por qué elegiste Michelin?

-Tenía 21 años cuando entré. Estaba estudiando y venía de distintos trabajos, más que nada pymes. Estaba buscando la experiencia multinacional. Busqué a través de la cartelera de la facultad -estudiaba la Licenciatura en Comercialización- y surgió la oportunidad en Michelin. Sólo conocía al famoso muñeco, y ahí fue el comienzo. No conocía nada del rubro. Después, elegir quedarme porque sentí que se acerca a la misión y los valores con los que adhiero.

-¿Por qué estudiaste la Licenciatura en Comercialización?

-De chica siempre me gustó mucho leer. Y leí un libro que se llama La guerra de las colas, que contaba la batalla entre Coca-Cola y Pepsi y hablaba de muchas cosas, precios, distribución, comercial, tendría unos 14 años y dije: ‘Esto es lo que quiero hacer’. En ese momento supe qué quería estudiar.

-¿En la empresa estás rodeada de varones?

-El equipo de directores de Michelin Argentina hace 10 años que es 50% hombres y 50% mujeres. A nivel regional el equipo de dirección de América del Sur está en un 40% de liderazgo de mujeres. La industria automotriz todavía tiene mayoría hombres: soy la única y la primera directora mujer de una compañía de neumáticos en la Argentina. Todavía estamos en una industria donde hay temas por zanjar, y donde voy a algunas reuniones en las que hay líderes de grandes empresas y ves una predominancia muy grande de hombres. Pero vamos cambiando.

-¿Impulsás una política concreta de inclusión y diversidad?

-Tenemos política de diversidad e inclusión del grupo Michelin a nivel mundial. Cuando te hablo de dirección en Michelin Argentina y te cuento que tenemos paridad eso se fue dando por una política en la que la empresa evalúa y reconoce a las personas por sus capacidades independientemente del género. Hay un desafío en el área comercial aún: hay un equipo con muchos más hombres que mujeres y queremos ir al equilibrio. Eso implica cambios internos y, también, externos: derribar el mito de que la industria del neumático es de hombres. Esto no es así y lo refleja que hay un 40% de mujeres que son responsables del mantenimiento de su vehículo, por ejemplo.

La diversidad es una palanca de competitividad en el mercado. Entendemos que una parte fundamental dentro del desarrollo de Michelin es ser diversos para ser innovadores en el mercado. Diversos en género, religión, política, sexual, racial, etario, de personas con capacidades diferentes.

-En el sector de operarios, los que fabrican neumáticos, ¿son todos varones?

-No, en nuestras fábricas tenemos operarias mujeres, varones y trans. La intención es que esa diversidad esté en la base y en puestos gerenciales también, de liderazgo, para que impacte más en la compañía. No es para llenar un cupo, sino que cada uno con su diversidad haga su aporte.

-¿Creés que como mujeres tenemos un liderazgo diferente al masculino?

-Hay algunas características diferentes entre los géneros. Las mujeres, por mi experiencia, tienden a ser más empáticas, a poder evaluar y anticipar algunas situaciones de impacto ante la crisis, podemos manejar muchos temas a la vez, pero es más una tipificación. Creo que el liderazgo tiene que ser diverso: un equipo es mejor con diversidad y equidad.

-¿En estos años fuiste aprendiendo y sumando esto de la diversidad?

-Aprendí mucho. Cuando me nombraron como directora mucha gente de afuera se acercaba para decirme: ‘Qué bueno, una mujer en un puesto así'. Mujeres de empresas de la competencia me decían que mi caso las inspiraba. No lo tenía tan presente, ahí tomé más consciencia. Al tomar este puesto empecé a ver que en otras empresas no era lo normal. Empecé a asumir como líder la responsabilidad de contar mi historia para mostrar a otras mujeres que es posible.

Entonces, impulsamos políticas con foco en la equidad de género, para que alguien pueda tener una maternidad plena y, a la vez, un desarrollo profesional pleno. Por eso tenemos horarios flexibles, inauguramos un lactario, tenemos día libre en el cumple de nuestros hijos, política de home office. Estos beneficios son para las mujeres, pero también para los hombres porque creemos que deben compartir la responsabilidad del cuidado. También trato que otras empresas lo tomen como política. Vamos inspirando, abriendo otras mentes, así como a mí me la abrieron otras personas.