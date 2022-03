“¿Quién me va a contratar con un bebé recién nacido?”. Es diseñadora gráfica, la despidieron cuando estaba embarazada y se animó a dar un inesperado giro en su vida

Con un mercado laboral hostil para las mujeres, lo primero que se le vino a la mente a Romina Giboudot cuando leyó el telegrama de despido fue: “¿Quién me va a contratar con un bebé recién nacido? ”. Apunto de dar a luz, la diseñadora gráfica no tenía tiempo para perder. Entonces, decidió lanzarse a montar un emprendimiento.

Al principio se dedicó a la reventa de productos de iluminación en un marketplace. El trabajo fue arduo y los resultados poco alentadores: las lámparas no se vendían tan bien como ella esperaba y la cantidad de tiempo de dedicación no era rendidora . Así, impulsada por su pasión por el diseño de interiores, decidió crear sus propios productos y, en septiembre de ese año, vio nacer a su primer hijo y también a Moiso en 2017, un emprendimiento de productos de iluminación de diseño y artículos deco. Los primeros años fueron de gran aprendizaje, pero la verdadera prueba llegó hace dos años .

Romina confiesa que en varias oportunidades quiso “tirar la toalla”. “Varias veces al principio podés sentir que estás estancada, sola, que no se está vendiendo como esperabas o el ingreso no es tan alto como salir a trabajar afuera. Por suerte, mi entorno y, principalmente mi pareja, hicieron que no lo haga, todos me decían: “le tenés que dar tiempo, mínimo un año”. Hoy no tengo dudas que fue la mejor decisión: no bajar los brazos”, nos confiesa Romi.

Después de lanzar Moiso, en 2020 decidió abrir una tienda online en Tiendanube. Jamás se le iba a pasar por la mente que en marzo llegaría una pandemia a descolocar nuestras vidas . “Los primeros días del aislamiento pensé que no iba a vender nada, pero decidí no desanimarme”. Lo cierto es que, contra todo pronóstico, los negocios online tuvieron un crecimiento exponencial durante ese año. Moiso no paraba de facturar.

Romina Giboudot. Foto gentileza de Tienda Nube

La aventura de emprender siendo madre

La tienda online es el presente y el futuro de los negocios de retail. Ni hablar cuando las mujeres reparten su vida con su rol de madres. “Como madre puedo estar haciendo la comida o bañando a mi hijo mientras se está vendiendo por la web. Puedo ir al acto del jardín sin “cerrar” mi local, tampoco cerrar por vacaciones, es genial saber que estés donde estés podés vender”, destaca la diseñadora.

Una de las cuestiones más desafiantes del arte de emprender y el home office es la organización del tiempo . “Tenemos que tomarlo como un trabajo fuera de casa. Si en primera instancia estamos trabajando desde ahí, es importante que no caiga todo en nosotras por estar en el hogar. Estamos en situación laboral y tenemos que definir horarios. Si nuestros hijos no están en edad escolar, es necesario que alguien los cuide, ya sea una niñera o los abuelos. Es clave poder decir “de 9 a 16 es mi horario de trabajo” y que sea tomado como tal”, afirma.

De toda esta experiencia de independizarse y ser “tu propio jefe”, las enseñanzas se capitalizan a diario. “ Aprendí que los sueños se cumplen, que obviamente hay que trabajar en pos de lograrlos, pero capacitándote y aplicando lo aprendido vas creciendo día a día y es más fácil alcanzarlos . También, que hay mucha generosidad y emprendedoras con ganas de ayudar a otras, que se forman redes hermosas donde podés contar con gente que antes no conocías, pero que está dispuesta a ayudarte”.