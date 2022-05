¿Quiénes son Giant Rooks, la banda alemana que no dejás de escuchar en los videos de TikTok?

La imagen la súper tenés: estás scrolleando en tu timeline de TikTok o Instagram y de pronto aparecen ellos. Un grupito de chicos súper jóvenes que arrancan tarareando una canción que te resuena (y luego aprendés que es “Tom’s Diner”) pero que al instante te dejan atónito por el color de sus voces. Lo que quizá no sabés es que probablemente hayas escuchado aún más veces la intro de otras de sus melodías, “All Good Things” ya que -por semanas enteras- influencers de todo el mundo la usaron para un challenge de danza.

El grupo detrás de estas canciones se Giant Rooks, una banda alemana de indie rock que publicó su primer EP en 2017 y que en Spotify ya tiene más de 8 millones de oyentes.

Giant Rooks. Foto: Twitter

Del origen al éxito

Fundada en 2014, la banda nació primero como un proyecto entre dos primos: Frederik Rabe y Finn Schwieters , a quienes se les sumó Jonathan Wischniowski (piano). Ya con una idea de lo que estaban buscando, abrieron la convocatorio para bajista y baterista, momento en el que los últimos miembros del team se incorporaron: Luca Göttner (bajo) y Finn Thomas (batería).

Tan solo un año más tarde lanzaro The Times Are Bursting The Lines y, para el 2017, publicaron New Estate que llamó la atención de la crítica de manera inmediata y les valió un contrato discográfico con Irrsinn Tonträger (Universal Music). Ya frente a una carrera en total ascenso lanzaeron Wild Stare (2019) y en agosto de 2020 publicaron su disco debut ROOKERY. Como tantas otras bandas, las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para la difusión de su música : durante la pandemia empezaron a publicar videos haciendo covers de canciones súperconocidas y -tanto TikTok como Instagram- levantaron parte de sus melodías para convertirlas en canciones virales.

Tom’s Diner: desde Britney Spears a Giant Rooks

Escrita en 1982 por Suzanne Vega, la canción no solo fue reversionada varias veces, sino que -cada vez- logró diferentes éxitos. Quizá entre sus versiones más conocidas está la de Giorgio Moroder junto a Britney Spears (2015) que, con una estética de videojuego de los años 80, la convirtieron en una melodía súper bailable y tecno.