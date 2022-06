¿Quiénes son las nuevas voces del trap argentino?

La música está siempre cambiando y el trap no es la excepción. La publicación de “No vendo trap” (2016), de Duki, en 2016, fue el puntapié para que se conformara un panorama de música local que creció de forma exponencial y, al mismo tiempo, abasteció de nuevas figuras el plano internacional. El éxito del remix de “Loca”, el gran hit de Khea, Cazzu, el mismo Duki y Bad Bunny, fue, además, el gran despegue de esta joven música argenta. Sin embargo, con el correr de los años, ese trap novedoso y pegadizo comenzó a mirar hacia otras fronteras. La nueva ola de artistas que hoy lideran el género se encargó de ampliar los horizontes y redefinir sus búsquedas.

Del algoritmo al viral

Con el impulso de los algoritmos, algunas fórmulas musicales efectivas y los desafíos virales de TikTok, los nombres de María Becerra, Nicki Nicole, Taichu, Saramalacara, Tiago PZK, FMK, Rei, Dillom o El Doctor se suman a los rankings en plataformas de streaming que lideran artistas ya establecidos . Desde esa variedad es que se construye la renovación de figuras que demuestran que la etiqueta de trap ya es insuficiente. Es que los matices centroamericanos empezaron a tomar por asalto la escena argentina y muchos músicos cercanos al trap encontraron dentro de la pista un espacio para darle lugar al reggaetón. Lo mismo pasó con aquellos que se animaron a incorporar tintes melódicos o abrazar, sin tapujos, la cumbia.

La rapera argentina Nicki Nicole se presenta en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio (Foto de VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

“Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna”

Dillom, una de las grandes revelaciones de la última edición del Lollapalooza Argentina , pasó de ser un trapper caótico a una figura pop amada por todos. La repercusión de Post mortem (2021), su disco debut, lo llevó a ser mirado con otros ojos por un nuevo público y así lograr un gran hito personal: en cuatro minutos se agotaron las entradas para sus cuatro shows en el Teatro Vorterix.

Con 21 años y originario de Colegiales, el rapero pasó de una adolescencia errante y plagada de excesos a convertirse en un trapstar punk mundano que editó su propio disco póstumo en vida . Su historia familiar, la falta de plata y el consumo excesivo de pastillas se sumaron a las vicisitudes de la relación con sus padres y se transformaron en los obstáculos de los cuales escapó para refugiarse en la música.

Dillom apareció, desde sus inicios y para finales de 2018, a bordo de un trap denso con furia punk de la mano de canciones como “Dripping” y “Superglue”. Sin embargo, su explosión y punto de quiebre en crecimiento fue, como tantos otros artistas, su Music Session junto al productor estrella Bizarrap. Allí, en la sesión #9, canta el estribillo casi como mantra: “Esto es trash, lo tuyo es basura”. De todas formas, esa imagen inicial con marca de los excesos se fue diluyendo con el paso de sus canciones y, a la hora de abordar su primer disco, renovó su universo discursivo. En canciones que van entre su trap natural más crudo y el rap tradicional inspirado en los Beastie Boys, Dillom abrió el abanico de influencias hacia el pop con momentos melódicos para narrar una especie de historia de terror basada en su propia vida.

“Ah, ya nada me la sube, hubiera sido youtuber”

Otra de las pibas en un ascenso muy marcado es Sara Azul Froján, más conocida como Saramalacara, originaria de Mataderos y de solo 21 años . Su música se pasea entre el trap más clásico como punto de partida y el punk con tintes furiosos del grunge y la electrónica. Sumado a esto, Sara se transformó en un ícono en esto de representar el revival del sonido de la tristeza adolescente y naíf del pop-punk que recuerda a los 2000 de Avril Lavigne. Sus letras van, además, paseándose con cierta inocencia y picardía por el animé, los videojuegos, el sexo, las drogas y el (des)amor.

Hija de una docente de artes plásticas, el primer amor de Sara fue el grafiti. Fue de esa forma que se dedicó durante mucha parte de su adolescencia a pintar trenes y paredes. “Me gusta mil veces más pintar que hacer música. Capaz que ahora lo hago menos, pero no creo que lo deje de hacer nunca”, dijo en algún momento. Sin embargo, la adrenalina que sintió al presentarse por primera vez en vivo hizo que encontrara en la música un nuevo amor por el cual apostar.

“Budokai Tenkaichi” fue su primera canción y el punto de partida que, tras otros estrenos, shows y colaboraciones, la llevó hasta uno de los escenarios en el último Lollapalooza.

“¿Quieren que tire?, ¿dónde mierda están los dados?”

Por su parte, a Taichu no le copa que busquen definirla: “ Coqueteo con todo y prefiero que no me etiqueten en un género. Sí, tengo algunas canciones que, por ejemplo, tienen mucho de trap, pero también tengo otros sonidos. Hago música ”, contó. Taise López, su nombre real, estudia canto desde muy chica y con 15 años ya cantaba flamenco. Fue en esas mismas presentaciones donde conoció a Dillom y se comenzó a gestar de a poco la Rip Gang.

Para apostar de lleno por la música, Taichu dejó el colegio y se puso a trabajar de hacer uñas. Influenciada por músicas como Jorja Smith, Rihanna o Katy Perry, comenzó a darle forma a un estilo singular para la escena nacional, en el que combina su lado melódico con un rapeo despojado de reglas. Después de su aparición en 2019 con su single “Luxury”, el despegue definitivo se dio al participar en la edición del festival online BA Trap. Hoy, Taichu pisa el escenario con una seguridad envidiable y con aires arrogantes de diva pop, haciendo que nos olvidemos de que tiene tan solo 20 años. Junto con Sara, publicaron hace más de un año “Water”, un single de trap tradicional que las impulsó de forma viral.

María Becerra durante su show en GEBA LA NACION/Tomás Cuesta

Los que ya conocés

Hoy los mayores cultores del éxito son, sin duda, Nicki Nicole, María Becerra y Tiago PZK, con una proyección internacional demoledora. Los tres consiguieron construir sus carreras desde sus particularidades, pero compartiendo métodos: las colaboraciones con otros artistas como principal motor de expansión de audiencias y las redes sociales como espacio de viralización de sus canciones.

María Becerra : arrancó como youtuber y se convirtió en la primera artista argentina en presentarse sobre el escenario de los premios Grammy. El encierro pandémico significó una oportunidad para artistas de su naturaleza, que en ese momento comenzaron a nutrir una base de fans.

: arrancó como youtuber y se convirtió en la primera artista argentina en presentarse sobre el escenario de los premios Grammy. El encierro pandémico significó una oportunidad para artistas de su naturaleza, que en ese momento comenzaron a nutrir una base de fans. Tiago Uriel Pacheco : empezó en las batallas de freestyle con el objetivo de construir una base para poder hacer sus canciones. “Sola”, su primer gran éxito, contó con la carga emotiva del carácter autobiográfico de la historia de violencia que debió atravesar su madre. “Cuando salió no la escuchaba nunca. La primera vez se puso a llorar un montonazo, fue muy fuerte. Ahora lo pone mientras cocina, la canta”, contó en una entrevista.

: empezó en las batallas de freestyle con el objetivo de construir una base para poder hacer sus canciones. “Sola”, su primer gran éxito, contó con la carga emotiva del carácter autobiográfico de la historia de violencia que debió atravesar su madre. “Cuando salió no la escuchaba nunca. La primera vez se puso a llorar un montonazo, fue muy fuerte. Ahora lo pone mientras cocina, la canta”, contó en una entrevista. Nicki Nicole: es un vendaval. Después de publicar “Wapo traketero”, se desencadenó una serie de hechos que la llevaron desde Rosario hasta los escenarios más importantes de Buenos Aires, la primera BZRP Music Session viral y desde allí a presentarse en The Tonight Show de Jimmy Fallon y el Coachella Festival.

Lejos de ser una escena estática y fácil de definir, el trap nacional logró diversificarse y cambiar la piel. El camino que allanaron artistas como Cazzu, Duki, Neo Pistea o Ysy A significó una oportunidad menos hostil para la camada de artistas que vinieron después. El viento a favor de una industria dispuesta a apoyar y promover sus canciones, sumado a un público sediento, generó una nueva ola de músicos argentinos que trascendieron el país para tener su llegada y oportunidad a niveles internacionales.