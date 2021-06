¡Relanzamos nuestro certificado universitario para emprendedoras!

Si estás emprendiendo y te sentís un poco perdida con respecto a lo que tenés que hacer para que tu marca se vuelva rentable, no estás sola. El camino del emprendedorismo no es fácil y está lleno de obstáculos que pueden ser un tanto desafiantes si no sabés cómo encararlos. Para ayudarte en la tarea, desde OHLALÁ! Makers relanzamos el certificado universitario que creamos junto a Universidad Siglo XXI, esta vez con un formato ágil y una experiencia 360, que no solo te asegura las herramientas necesarias para que tu empresa sea competitiva, sino que además te brinda un acompañamiento personalizado de la mano de facilitadores expertos, que te van a coachear durante los cuatro meses que dura la formación.

¿Cómo funciona?

Este certificado te va a permitir definir y evaluar una idea con potencial u oportunidad de negocio; hacer un análisis económico financiero del emprendimiento, potenciar la comunicación de tu producto y comercializar tu emprendimiento efectivamente. La idea es que tengas encuentros “Inspiring” antes de comenzar cada materia, además otros en vivo para bajar los contenidos a la práctica. Te vas a sentir acompañada en todo momento, incorporando los conocimientos a través de labs que vas a llevar adelante de la mano de facilitadores de la Universidad, durante todo el tiempo que dura la cursada. No por nada elegimos asociarnos a la Universidad Siglo 21: es la institución educativa privada de nivel superior más elegida por los argentinos, fue pionera en educación mediada por tecnologías y cuenta con una de las mejores plataformas de e-learning para acceder a contenidos de forma remota.

¡Anotate!

Para formar parte de esta experiencia cuatrimestral y de la mano de un squad increíble de profes, ENTRÁ ACÁ .

También podés comunicarte al 0810 555 0202, mandar un mail a informesposgrado@ues21.edu.ar y hasta un Whatsapp al +54 9 351 637-1657. ¡Atenti que para los primeros en inscribirse hay descuentos increíbles!

Las materias

Cada materia tiene una parte bien práctica y dinámica y el respaldo teórico necesario para que puedas volver tu proyecto rentable. Te compartimos el programa que arranca en agosto:

De la idea a la acción: todo lo que tenés que chequear para que tu emprendimiento sea exitoso. Ideas para emprender, cómo detectar un problema o necesidad, cómo estructurar el modelo de negocio y cómo ir de la idea a la realidad.

Ordená tus números para crecer: las finanzas y planeamiento son la plataforma de despegue. Acá vas a ver cómo separar tus finanzas personales de las del emprendimiento, cómo calcular costos, precios y rentabilidad, cómo alcanzar el punto de equilibrio y cómo financiar tu emprendimiento en general.

Aprendé cómo comunicar: todo lo que tenés que saber para construir el mejor storytelling de tu marca y lograr pregnancia en tu audiencia y clientes. Desde cómo entender tu producto para salir a comunicarlo, cómo hacer que tu mensaje sea efectivo, cómo establecer una relación para poder crecer y finalmente cómo comunicar para concretar una venta.

Vendé tu producto: cómo lograr la venta de tu producto desde el e-commerce y la venta directa. Básicamente cómo hacer un embudo de ventas, entender cómo se compone la facturación, cuáles son tu principales canales de venta y cómo aprovechar las herramientas de marketing digital en función del embudo de ventas.

Squad de profes

Este es nuestro dream team. Son unas de las que más saben de emprendedorismo en Argentina, sin miradas edulcoradas del emprender, saben lo que funciona y van por ello:

- Fabiana Renault. Licenciada en Publicidad con una maestría en innovación y economía solidaria (pendiente de entrega de tesis), Fabi es una experta en innovación educativa, con 30 años de experiencia en ámbitos docentes y un fuerte foco en métodos que generan transformación e impacto. En Siglo es líder de proyectos, e integra el equipo de innovación educativa. Para nuestro certificado en particular está cumpliendo un rol de consultora pedagógica, diseñando la experiencia alucinante que vas a vivir durante todo el cuatrimestre.

Laura “Lala” Lospennato. Lalá es diseñadora industrial y se especializó en Management de Diseño en Tokio (Japón). Fundadora de Ikitoi.com, dónde revoluciona el mundo de los juguetes incentivando la cultura maker en los más chicos. Profesora y referente temática de la metodología Design Thinking para cursos de Emprendedores de FIUBA y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesora del Instituto Baikal.

Sabrina Castelli. Sabrina es contadora y Lic. en Administración de Empresas (UBA). Es la Fundadora de Mujer Financiera, una startup que tiene por objetivo generar inclusión financiera para las mujeres de toda Latinoamérica. Además, es socia fundadora de Cleo, una consultora de estrategia e innovación donde colabora con empresas y startups en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación, branding digital y creación de productos/servicios de acuerdo a las necesidades de sus clientes.

Betina “Beta” Suárez. Beta es Lic. en Comunicación Social (Universidad Austral) y posee un posgrado en Gestión de Contenidos. Especializada en gestión de contenidos y redes sociales y speaker muy activa en diversas áreas. Escritora, autora de Las madres tenemos derechos y de MujerMadreArgentina.com.ar desde 2005. Escribió para Disney, Netflix, medios nacionales e internacionales. Directora de Lazos - Servicios de Información (press clipping + análisis) durante los 20 años que estuvo en el mercado.

Marina “Mía” Guastavino. Mía es licenciada en Relaciones Internacionales con campo menor en Periodismo (Universidad Torcuato Di Tella). Tiene una amplia experiencia en estrategias de crecimiento a través de ventas, marketing y análisis de data. Fue head of growth y es business development manager en Ikitoi. Profesora de Growth Hacking, e-Commerce y Marketing Digital. Mentora en EmprendING. Fue consultora en commerce brand manager (Glamit), online marketing y product manager (Bisu App).

Anfitriona. Sole Simond. Directora de OHLALÁ!, instructora de técnicas de meditación y respiración conscientes de El Arte de Vivir, autora de varios libros, entre ellos Yo respiro y Empezar de nuevo, acompañará todas las materias, como una aliada para que puedas cumplir los objetivos y te sientas como en casa.

