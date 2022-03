Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, presentó su nueva serie para AppleTv+

En la televisión ya nos encontramos con decenas de series que tuvieron su origen en una película . Desde Fargo hasta Taken, para llegar a casos como los de Minority Report, The Exorcist o The Karate Kid. En este contexto, sin embargo, fueron muy pocos quienes se animaron a hacerle frente a clásicos del cine; esos que confirman el Olímpo de películas que marcaron un antes y después en la pantalla grande .

Es justamente en ese caminito en el que AppleTv+ se decidió decir presente y hace muy poco anunció un nuevo show: basado en Metrópolis (película de Fritz Lang), Sam Esmail será el responsable de este proyecto enorme . Escrita y dirigida enteramente por el creador de Mr. Robot y director de Homecoming, además él actuará como showrunner de la ficción.

Foto: CULTURA U.F.A / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACTO PHOTO