Samuel L. Jackson habló sobre cómo el Alzheimer de su mamá lo conectó con la historia de su nueva serie

Hollywood está repleto de artistas icónicos, de los nuevos nombres que conquistan todo , de historias de superación o resiliencia, de escándalos y de alfombras rojas . Casi como si fuese una nación completamente independiente del mundo real, la industria del entretenimiento norteamericana es tanto una tierra de oportunidades como de pecados . Es en ese mix de situaciones completamente dispares que se encuentra un selecto grupo de actores con quienes sus propios colegas consideran que -trabajar con ellos- es uno de esos honores que solo sucede una vez en la vida. Meryl Streep, Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Maggie Smith... y Samuel L. Jackson.

Con su primer trabajo en el cine recién a los 33 años (Ragtime, 1981) , su carrera en la pantalla grande lo posicionó como el actor de acción vivo más taquillero de todos los tiempos. Pero no solo eso, gracias a sus papeles en Goodfellas (1990), Jurassic Park (1993), Pulp Fiction (1994), Star Wars: Episode I (1991), Kill Bill: Volume 2 (2004) o su participación en el metaverso de MARVEL, además es uno de esos artistas con los cuales la audiencia tiene una conexión emocional muy especial .

Una lista de producciones alucinantes a las que, ayer viernes 11, se sumó The Last Days of Ptolemy Grey . Una ficción que lo llevó a un papel muy diferente del que hemos visto y en donde -como siempre- brilla gracias a su enorme talento.

Samuel L. Jackson en The Last Days of Ptolemy Grey. Foto gentileza de AppleTv+

En OHLALÁ! tuvimos la oportunidad única de charlar con él y que nos cuente cómo fue involucrarse con este proyecto y qué fue lo que aprendió al interpretar a Ptolemy Grey.

En una entrevista contaste que te enamoraste de este proyecto porque la considerás una historia familiar. ¿Qué fue de esto lo que te empujó a involucrarte con la serie?

Samuel L. Jackson. He amado esta historia desde hace diez años. Siempre pensé que era una fantástica historia sobre este hombre que intenta entender qué pasó en su vida cuando se encuentra en un estado que a mí me resultaba muy familiar porque yo vivía con mi abuelo, mi mamá, su hermano y hermana... todas estas personas que sufrieron de Alzheimer y luego demencia. Así que para mí es un honor contar la historia de una persona que impactó a muchos y, sobre todo, por el tipo de vida que vivió.

Así que se presentó esta oportunidad increíble y me habría ‘matado’ el no aprovecharla.

En tu carrera tenés a todos estos personajes súper agerridos pero, en esta serie, vemos el costado más vulnerable de la sociedad. ¿Cómo fue explorar esto?

Samuel L. Jackson. Normalmente tengo la oportunidad de interpretar a estos personajes fuertes y líderes, pero no me resultó difícil dar vida a Ptolemy... con quien tuve la chance de explorar este temor, el hecho de estar perdido en tu propia mente.

Ví cómo es esto en la vida real, lo ví en personas importantes para mí como mi mamá o mi abuelo... [Estuve en la situación de] hablar con ellos, hacerles preguntas que yo sabía que conocían la respueta pero que no podían encontrarla. Ver qué hace esto en ellos, la frustración y enojo que significa. Así que ser capaz de proyectar eso en mi personaje para que las personas logren conectar, sentir el “Oh... recuerdo eso”, era muy improtante para nosotros. He estado en los dos lados de la conversación y me daría mucha felicidad saber que la audiencia de la serie podrá reconocer esto y saber que lo trabajamos desde un lugar muy honesto.

Samuel L. Jackson en The Last Days of Ptolemy Grey. Foto gentileza de AppleTv+

The Last Days of Ptolemy Grey iba a ser una película y terminó convirtiéndose en una miniserie, ¿por qué fue esto?

Samuel L. Jackson. No creo que hubiésemos podido contar esta historia en una hora y media. Definitivamente necesitaba de estas seis horas de miniserie y hasta... podrían haber sido ocho, sin problema. Creo que esta estructura permite a la audiencia conocer en profundidad a todos estos personajes que pasan por la vida de Ptolemy y tuvieron su impacto, así como acompañarlo en la resolución del gran misterio que él intenta develar. [Seis episodios] nos da la oportunidad de viajar junto a él y descubrir el significado de lo que le pasa.

Hablamos un poquito de esto en las otras preguntas pero me gustaría volver a los tópicos de la serie. Sin duda explora el miedo y las dificultades de envejecer pero ¿qué otros temas sentís que trabaja y son también importantes?

Samuel L. Jackson. Siento que también explora la relación entre las personas adultas y los jóvenes, los beneficios de ser viejo o... los beneficios de que exista una conversación entre estas dos generaciones. En términos de alguien aprendiendo qué sucedió en el pasado pero también el adulto conociendo qué están atravesando los chicos hoy. La relación que puede desarrollarse entre dos personas que no se conocen pero que tienen una necesidad de compartir algún tipo de amor... pensá que Ptolemy estuvo tanto tiempo aislado y solo, nadie lo cuidaba o que viera su valor.

Creo que otra de las cosas que explora la ficción es el valor del pasado. ¿Cuán importante crees que es conocer nuestro pasado?

Samuel L. Jackson. Nosotros tenemos esta frase que dice que quien falla en recordar su pasado está condenado a repetirlo. Siento que tener conocimiento, no solo de los errores que cometiste, sino también de las cosas que te llevaron a tomar determinadas decisiones, te da la habilidad de liberarte a vos mismo y hasta ayudar a otros que quizá estén yendo por algo similar a lo que pasaste vos. Creo que todo son lecciones de vida... podremos escucharlas o no, pero siempre intentamos no repetirlas.