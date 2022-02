¿Cuáles son los mejores restaurantes para celebrar San Valentín en pareja?

Cada año, San Valentín parece llegar con más fuerza. Y esta excusa para celebrar con alguien que amamos, ya no sólo se trata de salir en dupla romántica: puede ser con una amiga o amigo, algún familiar o incluso nuestra pareja, ya sea actual, ex o la que nos gustaría tener: vale todo. La idea es festejar el amor, en todas sus formas, y entre las maneras de hacerlo, la de compartir una rica comida posiciona fuerte. Acá un repaso por variados menúes que se armaron especialmente para este 14 de febrero en distintos lugares de Buenos Aires, con todos los detalles para elegir de acuerdo a distintos estilos, presupuestos y zonas de la ciudad. Propuestas diversas, porque sobre gustos, no hay nada escrito.

Foto gentileza de: Yiyo El Zeneize gentileza

Menú

Bienvenida : ponche afrodisíaco con Gin Apóstoles Rosa Mosqueta, fruta de la pasión, ficor de Amaretto y cítricos.

: ponche afrodisíaco con Gin Apóstoles Rosa Mosqueta, fruta de la pasión, ficor de Amaretto y cítricos. Entradas : burrata, cítricos, palta, garrapiñada + remolachas babys + pesto genovés. Fainá crocante + caponata de vegetales ahumados + almendras + oliva orgánico. Casamiento de Jamón Serrano y Bondiolita servido con aceitunas de la casa.

: burrata, cítricos, palta, garrapiñada + remolachas babys + pesto genovés. Fainá crocante + caponata de vegetales ahumados + almendras + oliva orgánico. Casamiento de Jamón Serrano y Bondiolita servido con aceitunas de la casa. Plato principal : Fuentón de fideos caseros, tuquito con albóndigas de bife de chorizo y queso (hay opción veggie al pesto)

: Fuentón de fideos caseros, tuquito con albóndigas de bife de chorizo y queso (hay opción veggie al pesto) Postre : Torta de boda con chocolate

: Torta de boda con chocolate Bebidas : 1 botella de vino rosado orgánico Jardin Enchante. Agua y limonadas libre. Copita de Lemoncello para el final.

: 1 botella de vino rosado orgánico Jardin Enchante. Agua y limonadas libre. Copita de Lemoncello para el final. Precio: $5000 por pareja.

Dónde: Av. Eva Perón 4402, CABA.

Reservas por WhatsApp: +54 9 11 2754-8495

Foto gentileza de: Basa Gentileza

Menú

Entrada : tiradito de pescado blanco curado, leche de tigre de ají dulce amarillo y naranja, tostón de plátano, palta quemada, mango en pickles, caviar.

: tiradito de pescado blanco curado, leche de tigre de ají dulce amarillo y naranja, tostón de plátano, palta quemada, mango en pickles, caviar. Principales : magret de pato jugoso con piel crocante con salsa de hibiscus y oporto, espuma de zanahoria y peperoncino. Papardelle con salsa de habas, tomates cherry reliquias, habas frescas, trufa en conserva, guanciale crocante.

: magret de pato jugoso con piel crocante con salsa de hibiscus y oporto, espuma de zanahoria y peperoncino. Papardelle con salsa de habas, tomates cherry reliquias, habas frescas, trufa en conserva, guanciale crocante. Postre : volcán de chocolate con crema fresca de Amarulla y praliné de pistachos

: volcán de chocolate con crema fresca de Amarulla y praliné de pistachos Bebidas : 2 sin alcohol y una botella de vino

: 2 sin alcohol y una botella de vino Precio: $12.000 por pareja

Dónde: Basavilbaso 1328, Retiro, CABA.

Reservas por teléfono 4893.9444 o e-mail: basabar@basabar.com.ar

Foto gentileza de: Arde Gentileza

Menú

Bienvenida : dos Gin Tonics.

: dos Gin Tonics. Entradas: empanadas de Carne, croquetas de morcilla y provoleta.

empanadas de Carne, croquetas de morcilla y provoleta. Principales : ojo de Bife con hueso para compartir (también hay otra opción vegetariana).

: ojo de Bife con hueso para compartir (también hay otra opción vegetariana). Postre : marquisse de chocolate.

: marquisse de chocolate. Precio: $5.900 la pareja

Dónde Dr. Pedro Ignacio Rivera 4999, CABA.

Reservas por teléfono 11.4708.1229 o WhatsApp: 1131920652

Foto gentileza de: Hija de Tigra Gentileza

Menú

Bienvenida: copa con gin Apóstoles

copa con gin Apóstoles Entrada : harumaki de lomo o ají de gallina

: harumaki de lomo o ají de gallina Principal : sushi, combinado Tigra de 30 piezas

: sushi, combinado Tigra de 30 piezas Postre : Suspiro Limeño

: Suspiro Limeño Bebidas: dos cócteles, dos cervezas o una botella de vino rosado Jardín Echanté

dos cócteles, dos cervezas o una botella de vino rosado Jardín Echanté Precio: $7.500 por pareja

Dónde: Av. Caseros 514, San Telmo, CABA.

Reservas por teléfono: 11 6265-7948

Foto gentileza de: Casa Cavia gentileza

Menú

Entradas : hojaldre tostado, zucchinis, edamames, nabos crujientes, hojas de mostaza y vinagreta de yogurt y eneldo. Langostinos tostados, palta a la parrilla e hinojos crujientes. Pasta hecha en casa, calabaza, láminas de queso azul, alcaparras fritas, y tomillo limón

: hojaldre tostado, zucchinis, edamames, nabos crujientes, hojas de mostaza y vinagreta de yogurt y eneldo. Langostinos tostados, palta a la parrilla e hinojos crujientes. Pasta hecha en casa, calabaza, láminas de queso azul, alcaparras fritas, y tomillo limón Principales : pesca del día, akusai tostado, salsa de maní y apio crujiente. Vacío a la parrilla, tomates de temporada, alioli de ajos confitados y hierbas frescas.

: pesca del día, akusai tostado, salsa de maní y apio crujiente. Vacío a la parrilla, tomates de temporada, alioli de ajos confitados y hierbas frescas. Postre : café y petit fours

: café y petit fours Bebida : cóctel de bienvenida, maridaje con Terrazas de los Andes y regalo para seguir brindando

: cóctel de bienvenida, maridaje con Terrazas de los Andes y regalo para seguir brindando Precio: $8.000 por persona

Dónde: Cavia 2985

Reservas por Whatsapp: (+54911) 3640-7805

Foto gentileza de: OhNoLulu gentileza

Menú

Entrada : tiradito de pesca blanca, aguachiles, limón en conserva.

: tiradito de pesca blanca, aguachiles, limón en conserva. Principal : panceta crujiente, kimchi asado y milhojas de papa.

: panceta crujiente, kimchi asado y milhojas de papa. Postre : pumpkin pie, nueces pecan y merengue de naranja.

: pumpkin pie, nueces pecan y merengue de naranja. Bebidas : 2 Tanqueray tonics y 1 agua con/sin gas

: 2 Tanqueray tonics y 1 agua con/sin gas Precio: $7500 por pareja

Dónde: Aráoz 1019, CABA

Reservas por Whatsapp: (+54911) 2723-3357

7- CHIPPER

Foto gentileza de: Chipper gentileza

Menú

Entrada: ceviche especial Chipper (pesca del día, mix de mariscos, galleta de sésamo, palta, leche de tigre, chutney de maracuyá, jalapeños y ají amarillo).

ceviche especial Chipper (pesca del día, mix de mariscos, galleta de sésamo, palta, leche de tigre, chutney de maracuyá, jalapeños y ají amarillo). Principal : salmón en croute de almendra y miso, cremoso de kabutia, maracuyá y vegetales salteados. Arroz con marisco en salsa marinera a base vino blanco, tomate frescos y mariscos

: salmón en croute de almendra y miso, cremoso de kabutia, maracuyá y vegetales salteados. Arroz con marisco en salsa marinera a base vino blanco, tomate frescos y mariscos Postre : cheesecake de baileys y frutos rojos

: cheesecake de baileys y frutos rojos Bebida : botella de vino tinto Bodega Sottano y otra más va de regalo para llevar.

: botella de vino tinto Bodega Sottano y otra más va de regalo para llevar. Precio: $10.000 por pareja.

Dónde: Humboldt 1895, CABA.

Reservas por teléfono: 011-2328-7842

Foto gentileza de: Cabernet Gentileza

Menú

Entrada. ensalada de peras con queso azul y almendras vinagreta de mango. O mollejas grilladas con mix de hojas verdes y tomates asados.

ensalada de peras con queso azul y almendras vinagreta de mango. O mollejas grilladas con mix de hojas verdes y tomates asados. Principales : langostinos grillados con cous cous de vegetales y castañas de cajú. O Lomo de novillo pampeano en reducción de Vinho do Porto con hortalizas salteadas y ajos.

: langostinos grillados con cous cous de vegetales y castañas de cajú. O Lomo de novillo pampeano en reducción de Vinho do Porto con hortalizas salteadas y ajos. Postre : clafoutis de frutillas y bayas del sur con crema helada y flores. O húmedo de chocolate 60%, almendras, pistachos y nueces e hilos de dulce de leche natural.

: clafoutis de frutillas y bayas del sur con crema helada y flores. O húmedo de chocolate 60%, almendras, pistachos y nueces e hilos de dulce de leche natural. Bebidas : sin alcohol y maridaje. Copa Luigi Bosca Sauvignon Blanc para la entrada. Copa Luigi Bosca Riesling Las Compuertas o Copa Luigi Bosca De Sangre Malbec Valle de Uco con el plato principal. Luigi Bosca Gewürztraminer para el postre

: sin alcohol y maridaje. Copa Luigi Bosca Sauvignon Blanc para la entrada. Copa Luigi Bosca Riesling Las Compuertas o Copa Luigi Bosca De Sangre Malbec Valle de Uco con el plato principal. Luigi Bosca Gewürztraminer para el postre Precio: $9500 por persona

Dónde: Borges 1757, CABA.

Reservas por teléfono 011 4831-3071 o WhatsApp:11 6 8967015

Menú

Aperitivo : chandon Aperitif.

: chandon Aperitif. Entrada : ensalada de zucchinis de la huerta, zanahoria, yogurt, queso de cabra y hierbas frescas. O langostinos al Josper, papines tostados, tomates de temporada y albahaca.

: ensalada de zucchinis de la huerta, zanahoria, yogurt, queso de cabra y hierbas frescas. O langostinos al Josper, papines tostados, tomates de temporada y albahaca. Principal : rack de cerdo ahumado, salsa demiglace y cremoso de papas. O ravioli gigante de provolone ahumado, espinaca, nueces y manteca de avellana.

: rack de cerdo ahumado, salsa demiglace y cremoso de papas. O ravioli gigante de provolone ahumado, espinaca, nueces y manteca de avellana. Postre : bombas de crema diplomata, mousse de dulce de leche y salsa de chocolate.

: bombas de crema diplomata, mousse de dulce de leche y salsa de chocolate. Bebida : botella de vino Terrazas De Los Andes Malbec Rosé y un regalo sorpresa para seguir brindando.

: botella de vino Terrazas De Los Andes Malbec Rosé y un regalo sorpresa para seguir brindando. Precio: $6.000 por pareja.

Dónde: Corrientes 421, CABA.

Reservas por teléfono: 011 2328-7842

Foto gentileza de: Francisca gentileza

Menú

Entrada : dos empanadas a elección: humita, langostinos o molleja

: dos empanadas a elección: humita, langostinos o molleja Dos platitos a elección: carpaccio de zucchini con tzatziki, eneldo, remolacha braseada, pistachos, tierra de alcaparras y quínoa crocante. Portobellos salteados con hummus, menta, pasas de uva y maní tostado.

carpaccio de zucchini con tzatziki, eneldo, remolacha braseada, pistachos, tierra de alcaparras y quínoa crocante. Portobellos salteados con hummus, menta, pasas de uva y maní tostado. Principal : una pizza a elección para compartir. Margherita: salsa de tomates, muzzarella, parmesano, albahaca y oliva. La desconocida straciatella: salsa de tomates biodinámicos infusionados con albahaca y ajo, stracciatella, castañas de cajú, albahaca y oliva. Roja Vegana: salsa de tomates, tomates cherry, aceitunas negras, alcaparras, babaganoush, albahaca y aceite de oliva.

: una pizza a elección para compartir. Margherita: salsa de tomates, muzzarella, parmesano, albahaca y oliva. La desconocida straciatella: salsa de tomates biodinámicos infusionados con albahaca y ajo, stracciatella, castañas de cajú, albahaca y oliva. Roja Vegana: salsa de tomates, tomates cherry, aceitunas negras, alcaparras, babaganoush, albahaca y aceite de oliva. Postre : tiramisú

: tiramisú Bebida : botella de vino Chandon Delice

: botella de vino Chandon Delice Precio: $5.500 por pareja

$5.500 por pareja Dónde: Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo, CABA

Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo, CABA Reservas por teléfono: 11 5836 3195 o por web: francisca-del-fuego.meitre.com

Foto gentileza de: Entre frascos Gentileza

Menú

Bienvenida : campari Orange, dips de berenjenas en escabeche y panes saborizados caseros.

: campari Orange, dips de berenjenas en escabeche y panes saborizados caseros. Entrada : smørrebrød (rodaja de pan negro de molde casero, manteca especiada, peras caramelizadas, queso azul y rúcula)

: smørrebrød (rodaja de pan negro de molde casero, manteca especiada, peras caramelizadas, queso azul y rúcula) Principales: ribs de cerdo a la sidra con papines ecrase ó trucha en corteza de papa con hojas verdes.

ribs de cerdo a la sidra con papines ecrase ó trucha en corteza de papa con hojas verdes. Postre: chocolatoso en frasco sobre base crocante de galletas molidas, ganache de chocolate y crema montado.

chocolatoso en frasco sobre base crocante de galletas molidas, ganache de chocolate y crema montado. Bebida : sin alcohol, copa de vino y café árabe con cardamomo o té.

: sin alcohol, copa de vino y café árabe con cardamomo o té. Precio: $2.300 por persona

Dónde: a puertas cerradas, en zona Villa Urquiza

Reservas por la web: www.entrefrascos.com.ar o mensaje privado en redes sociales en Instagram o Facebook .

Foto gentileza de: Tragos en Mamba gentileza

Menú

Entradas para compartir : empanadas de hongos de estación. Ceviche tibio de frutas asadas. Leche de coco.. Usuzukuri de pescado blanco. Mayonesa de jalapeños verdes.

: empanadas de hongos de estación. Ceviche tibio de frutas asadas. Leche de coco.. Usuzukuri de pescado blanco. Mayonesa de jalapeños verdes. Principales (a elección) : gnocchi de curry con tomate, albahaca y caviar. Ojo de bife curado en yerba mate con puré de batata & toffee.

: gnocchi de curry con tomate, albahaca y caviar. Ojo de bife curado en yerba mate con puré de batata & toffee. Postre (a elección): blondie de chocolate blanco. Mousse de frambuesa. Helado.

blondie de chocolate blanco. Mousse de frambuesa. Helado. Bebidas: Vino blanco, tinto y espumante línea Saint Felicien. Agua o gaseosas

Vino blanco, tinto y espumante línea Saint Felicien. Agua o gaseosas Precio $11.900 (+IVA) por pareja

Dónde Soler 5130, Palermo, CABA.

Reservas por la web : mamba.meitre.com

Foto gentileza de: El Gran Bar Danzón gentileza

Menú

Apetizers : kafta de cordero, tartare de lomo, croquetas de choclo, ñoquis de papa con caponata.

: kafta de cordero, tartare de lomo, croquetas de choclo, ñoquis de papa con caponata. Bebida: botella de vino El Esteco Fincas Notables.

botella de vino El Esteco Fincas Notables. Precio: $5.900 por pareja.

Dónde: Libertad 1161, CABA.

Reservas: Tel: (11) 4811.1108

14- NAMIDA NIKEI

Foto gentileza de: Namida gentileza

Menú

Aperitivo: Coliflor crocante y salsa agridulce de mango.

Coliflor crocante y salsa agridulce de mango. Entradas: Tiradito de pesca blanca, tomates raf y gel de ciruelas. Arroz crocante con tartar de trucha y mayo de wasabi

Tiradito de pesca blanca, tomates raf y gel de ciruelas. Arroz crocante con tartar de trucha y mayo de wasabi Principal: Omakase de 12 piezas (rolls y nigiris) ó Vacío en cocción lenta con puré de boñatos, pak choi grillado y chimi nikkei

Omakase de 12 piezas (rolls y nigiris) ó Vacío en cocción lenta con puré de boñatos, pak choi grillado y chimi nikkei Postre (para compartir): Némesis de chocolate con crema de naranjas

Némesis de chocolate con crema de naranjas Bebidas : agua mineral con y sin gas libre. Una botella de Saint Felicien Sauvignon Blanc o Pinot Noir cada 2 personas.

: agua mineral con y sin gas libre. Una botella de Saint Felicien Sauvignon Blanc o Pinot Noir cada 2 personas. Precio: $9.000 por pareja.

Dónde: El Salvador 5783, CABA

Reservas por la web: namidanikkei.meitre.com

Arroz negro de Trshumante gentileza

