Sanaciones ancestrales: ¿Qué son y por qué cada vez son más buscadas?

Algunas personas llegan por falta de respuesta en la medicina contemporánea; otras, se acercan por curiosidad o necesidad de expandir la mente y el espíritu. Las medicinas ancestrales (y las sanaciones que de ellas se desprenden) son previas a las grandes religiones, fueron estudiadas por las principales universidades de los cinco continentes, hoy están avaladas por la ciencia y son las que continúan ofreciendo respuestas integrales a enfermedades y dolencias que no encuentran sanación en la medicina actual.

Con la ayuda de Ana Paz, que es bióloga, filósofa, maestra de yoga y fundadora de BioNeuroVida, la 1° Terapia complementaria basada en Neurociencia y Medicina ancestral, buscamos comprender las bases de la medicina ancestral y sus principales alcances.

Para empezar, existen 3 grandes grupos de medicinas: la energética, la actual (o tradicional) y la ancestral.

La medicina actual: trabaja en el síntoma de manera directa. El objetivo es contener el síntoma a través de la alopatía. Los yuyos, las plantas y los minerales fueron tomados por la bioquímica y son la base de la medicina contemporánea.

La medicina ancestral: está vinculada al concepto de "proceso" y la sanación es entendida como la necesidad de volver al equilibrio. Esta medicina trabaja el síntoma y, también, las causas. Entiende que existen varias causas para la aparición de un síntoma o una enfermedad y que es necesario conocer todo el proceso para poder intervenir.

Las bases de la medicina ancestral

“Somos producto de una línea de tiempo. Por eso hablamos de ancestros y del pasado”, dice Ana, quien a su vez nos explica que, desde la neurociencia (una rama de la ciencia que también trabaja en sanaciones ancestrales), se descubrió que nuestra forma de adaptarnos al mundo está condicionada por 6 generaciones anteriores. Es decir, que venimos al mundo programados por nuestro pasado.

“A todas aquellas programaciones inconscientes de nuestros ancestros que ahora sabemos que tenemos se suman las creencias adquiridas y los aprendizajes que, en su gran mayoría, no ocurren a través de las palabras ni de manera consciente, sino que suceden a través del subconsciente mediante gestos y todo aquello que percibimos más allá de las palabras”.

Por su parte, la medicina ancestral trata de intervenir y gestionar nuestro ser de manera completa y de acuerdo a cada historia personal, con el objetivo principal de regresarnos al equilibrio. Ana nos da un ejemplo sencillo: “Si uno viene de varios años de ancestros de grandes guerras, la personalidad no va a ser la misma que alguien que viene de un sitio que nunca tuvo que pelear o vivir una guerra. Tenemos que ser entendidos en nuestra totalidad”.

Por qué se vuelve a poner foco en las medicinas ancestrales

El carácter incompleto de la medicina alopática (la tradicional), la cual aborda el síntoma, pero no la causa, impulsa a que cada vez más personas busquen alternativas holísticas e integrales. “Para la medicina ancestral, nada viene de la nada: todo es parte de un proceso y un movimiento. No desarrollamos un cáncer por arte magia, todo es parte de una cadena de causas y efectos, y entendemos que no hay una sola causa”, cuenta Ana.

Distintas maneras de volver al equilibrio original

Entre las técnicas o herramientas que se utilizan en la actualidad, mencionamos algunas de las más conocidas (hay muchísimas más):

La meditación es otra gran medicina ancestral (que no es relajación) Nos permite entrar en plena atención y conectarnos con el mundo tal cual es. Se logra entrar en estados de compasión y amorosos.

La reconexión sensorial también es muy venerada como medicina de reconexión con la realidad. Esta rama fue muy estudiada sobre todo por el Chamanismo del Tibet y las escuelas Ayurvedas. Se enfoca en la recuperación de nuestra capacidad de vivir en el aquí y ahora.

Movimientos chamánicos de diversas partes del mundo. Hay en Rusia (el más antiguo de todos), en el centro de África, en Australia, en América, en el Tibet, entre otros sitios. Cada lugar tiene sus particularidades, sus creencias y sus distintas técnicas empleadas para la sanación.

Terapias de vidas pasadas y transgeneracional es otra de las formas de acceder al subconsciente y recobrar nuestro equilibrio

Un dato: la palabra chamanismo hace referencia a las principales creencias de cada pueblo previas a las grandes religiones. En el chamanismo se unificaba a las grandes escuelas religiosas, culturales y médicas de cada sitio.

Aspectos claves de la sanación ancestral

La medicina ancestral entiende al cuerpo, la mente y las emociones en sus procesos de adaptación como algo único e integral. Un gran punto de inflexión con la medicina actual. “A través de las emociones y sensaciones percibimos el mundo, y todo esto sucede, gracias a las redes neuronales y de neurotransmisores. Desde este concepto, se entiende al ser humano como algo unificado y no como partes aisladas”.

Por otro lado, este tipo de medicina siempre comprendió que existe una mente consciente y una mente subconsciente. “La ciencia dice que la mente consciente representa solo el 3 al 5 por ciento de la realidad, y que todo lo demás pasa en la trastienda o inconsciente. Ahí nunca se deja de pensar y casi todo se resuelve en ese lugar. Con las sanaciones, a través de distintas técnicas, se logra acceder a ese lugar en donde, por ejemplo, se ´decide´ qué defensas activar para defendernos. Es decir, se puede acceder a la mente inconsciente y cambiar patrones para volver al estado anterior, es decir, al equilibrio”.

IG de la experta consultada: @anapaz.bioneurovida