Sarah Jessica Parker alquilará el departamento de ‘Sex And The City’ por una noche

Más de 20 años pasaron desde que la columnista Carrie Bradshaw, protagonista de la serie ‘Sex And The City’, entró a nuestras vidas y nos capturó con sus historias de amor, de desamor y de amistad, con la ciudad de Nueva York y su departamento de soltera como principales escenarios.

Para celebrar el próximo lanzamiento de la serie HBO max original ‘And just like that…’, la continuación de ‘Sex and The City’, Sarah Jessica Parker se unió a Airbnb como anfitriona y ofrecerá a los fanáticos dos estadías únicas en el departamento de Carrie en Upper East Side. Allí la actriz y productora recibirá a sus huéspedes, quienes disfrutarán experiencias increíbles relacionadas con la serie - con tutú incluido!-.

Departamento de Carrie Bradshaw. Kate Glicksberg

Entre ellas, recibirán un saludo virtual en el check-in de la propia Sarah Jessica Parker, tendrán una ronda de Cosmopolitans para brindar con amigos, jugarán a disfrazarse con los looks favoritos de Carrie y contarán con una sesión de estilismo y de fotos personalizada.

Esta iniciativa tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre y un costo de $23 USD la noche (más impuestos y tarifas). Airbnb abrirá las reservas el 8 de noviembre a las 14:00 hrs. Quienes soliciten reservar deben vivir en los Estados Unidos.

Clóset de Carrie Bradshaw. Kate Glicksberg

“El personaje de Carrie Bradshaw está cerca de mi corazón y es muy querido para mí, y volver a visitar su mundo para la continuación de la historia de Sex and the City ha sido una gran alegría. Estoy emocionada de que nuestra audiencia experimente el Nueva York de Carrie como nunca antes y camine en sus zapatos, literalmente, por primera vez” . , aseguró Parker.

¿Quién no quisiera ponerse en los zapatos de Carrie y tomar un Cosmopolitan mientras escribe reflexivamente en su computadora por una noche?