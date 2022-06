Saturno retrógrado: cuál es su impacto de acuerdo a tu signo del zodiaco

El 3 de junio terminó la etapa de retrogradación de Mercurio (que se repite cada tres meses) y al día siguiente, el 4, Saturno comenzó su “viaje hacia atrás” de cada año . Saturno retrógrado 2022 durará hasta el 23 de octubre y recorrerá los grados 25° a 18° de Acuario, aunque se sentirá en un rango más amplio, entre los grados 29° y 14° del signo del aguador.

Mientras la temática de Mercurio retrógrado está centrada en la comunicación, las conexiones, las relaciones y el comercio, la de Saturno se trata de estructura, límites, disciplina, rigidez y maduración. En su viaje hacia atrás, va a llegar al grado en el que estuvo la segunda mitad de febrero de este año, y su efecto se extenderá un mes más atrás. Entonces, la revisión se va a tratar de cómo se desarrollaron estos temas entre la segunda parte de enero y el 4 de junio.

Algunos aspectos generales

Mucho alarmismo se ha sembrado alrededor de los fenómenos de retrogradación. Si bien es cierto que la fluidez cambia, esto no es necesariamente malo. Las retrogradaciones planetarias son momentos de revisión . Si no existieran, todo sería una propulsión descontrolada en el tiempo, en la que no tendríamos la oportunidad de parar, reflexionar y decidir si ratificamos o rectificamos el camino elegido.

¿Cómo afecta a tu signo?

Lo ideal sería que buscaras tu carta natal y ubicaras allí los grados 14 a 29 de Acuario, pero si solamente sabés tu signo solar también podés tener una noción de cómo se reflejará este tránsito en tu vida. Simplemente, tené en cuenta que nos estamos basando en un factor de muchos y que lo ideal es tomar el contexto general de tu carta y de los otros tránsitos. Si tenés acceso a tu carta, fijate en qué casa se encuentran estos grados. Ese va a ser el área de vida afectada. Si encontrás planetas en ese rango, o en los que vamos a mencionar a continuación, tené en cuenta que van a sentir la influencia de Saturno retrogradando.

Signos de aire y en sextil

Las acuarianas con planetas o casas entre los 14 y los 29 grados van a ser quienes más fuerte sientan el cimbronazo de Saturno. Cuestiones de responsabilidad, límites y estructuras que hayas estado vivenciando entre fines de enero y el 4 de junio van a entrar en revisión y vas a tener una segunda oportunidad para decidir sobre ellos. Los signos que van a atravesar este tránsito con fluidez son Géminis, Libra, Sagitario y Aries .

Signos fijos

Los que se pueden encontrar con la parte más pesada del planeta de los anillos, experimentando frustración, melancolía, inhibición o bloqueos, son Tauro, Escorpio y Leo . A los dos primeros, este tránsito les hará cuadratura; a Leo, oposición. De todas maneras, no debemos atemorizarnos ni afrontarlo con una perspectiva catastrófica: simplemente es útil saber que la influencia de este tránsito es pasajera y puede enseñarnos mucho.

Signos “indiferentes”