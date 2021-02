Se casaron en secreto, lo siguió hasta Qatar y tuvo una increíble recompensa

El amor es para valientes, y nuestras lectoras lo saben. Por eso, en el mes de los enamorados te compartimos la historia de Jazmín Dalinkevicius. Ella tiene 32 años, es comunicadora social y en estas líneas nos cuenta su experiencia cuando apostó 100% al amor.

“Era 2009, yo tenía 21 años y él 24 y estábamos de novios desde hacía 6 meses cuando a Diego le llegó una oferta laboral con un detalle: el trabajo era ¡en Qatar! Esa misma noche, él me propuso cenar juntos y me preguntó si, llegado el caso, quería acompañarlo. Yo inmediatamente le dije que sí, la relación recién empezaba, pero estaba buenísima y no me veía lejos de él. Pensábamos irnos como novios, pero nos enteramos de que teníamos que casarnos para avanzar en la contratación. Me preguntó si, de ser así, quería casarme con él, y tampoco lo dudé : así fuera por 6 meses, iba a valer la pena.

"No tenía idea de a dónde estaba yendo, solo había visto algunas fotos de Google y había charlado con otra periodista que conocía un poco más del país". Konevi en Pixabay

SALTO A LA AVENTURA

Nos casamos en secreto, solo con nuestra familia íntima. Cuando llegamos del registro civil, les mandamos un mail a todos nuestros amigos con el asunto Sorpresa y una foto con la libreta roja. Algunas amigas me dijeron: “Estás dejando todo por un pibe”, pero para mí era dejar todo por un proyecto mío: una sabe cuando está tomando la decisión correcta. Él viajó en noviembre, la empresa me iba a mandar a mí el pasaje cuando resolvieran los trámites, pero un feriado largo en Qatar demoraba todo, así que me pagué el pasaje –con ayuda de mi familia– y me fui antes de las fiestas para pasarlas con él, que estaba solo allá. No tenía idea de a dónde estaba yendo, solo había visto algunas fotos de Google y había charlado con otra periodista que conocía un poco más del país. Todo salió bien. Conocimos un grupo de gente espectacular y nos fuimos adaptando a la vida allá; mientras nos conocíamos también entre nosotros, que jamás habíamos convivido . Yo conseguí un trabajo en una aerolínea y eso nos permitió tener muchísimas lunas de miel por todos lados. Estar tan lejos de casa hizo que nuestra relación se consolidara y fuera más fuerte.

Claro que tuve miedo, pero nunca dudé de irme sola con él, al contrario, eso era lo que me daba tranquilidad. De hecho, hice una carrera laboral allá en la que me fue súper y terminamos quedándonos 6 años por mi trabajo y no por el suyo. Esa etapa se coronó con la llegada de nuestro primer hijo, Dino, que hizo que volviéramos a Argentina cuando estaba embarazada de 8 meses.

