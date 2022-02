¿Se puede tener sexo sin penetración? 5 prácticas sexuales que son igual de placenteras

Mientras que todos coincidimos en que tener relaciones sexuales tiene que ser un acto voluntario y consensuado -dentro de ese marco- también es verdad que no existe una sola definición de qué es tener buen sexo . El espectro es gigante y todo depende de nuestras preferencias: están quienes aman jugar un poco más y quienes no tanto aquellos que les gusta sumar accesorios y los que no, quienes les divierte filmarse y a quienes eso les genera horror. Hay de todo y esta misma lógica aplica a la penetración: vaginal o anal, existen muchas personas para quienes llegar al clímax nada tiene que ver con el acto de penetrar.

¿Sabías que el 80% de las mujeres y las personas con vulvas no pueden llegar al orgasmo solo mediante la penetración y necesitan de estimulación del clítoris para lograrlo?

Así que si estás con ganas de probar cosas nuevas o -dentro de lo que ya te gusta- innovar, acá 5 prácticas sexuales sin penetración que son igual de placenteras:

La penetración (vaginal o anal) no es la única manera de lograr un orgasmo