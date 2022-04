Se viene el BAFICI: la programación y las claves para que lo disfrutes al máximo

Con 23 ediciones en su historia, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nos tiene acostumbradas a un catálogo que reúne lo más destacado de cineastas nacionales e internacionales, y lo más importante es que siempre tiene una programación pensada para todos los públicos. Este año 290 películas van a proyectarse en las salas más tradicionales de la ciudad: aquellos cines en los que comprábamos maní con chocolate vuelven a estar en el centro de la escena.

¿Qué tenés que saber para no perderte nada?

La programación

La grilla de todo el Festival está disponible online. Ahí vas a encontrar todas las pelis por director y temática y elegir qué ver durante los 13 días que dure el Festival. Las entradas saldrán a la venta el 15 de abril (te recomendamos para ese entonces, haber leído toda la grilla porque se agotan rapidísimo) y si algo tiene BAFICI es que te deja ver un montón de películas a un precio mucho más económico que el resto del año en cualquier cine: las entradas regulares tienen un costo de $150, hay descuento para jubilados y un 15% de programación gratuita).

Además, hay un montón de actividades y funciones gratuitas: agendá todo y aprovechá.

El lugar perfecto para armar un paseo completo

El centro porteño puede ser un lugar mágico y esta es una megaoportunidad para salir a turistear por Buenos Aires. Si vivís en la ciudad o si venís de visita, podés empezar a planear el recorrido: armá tu propio circuito de cines, bares y restoranes míticos. Te vas a sorprender de todos los secretos que el microcentro tiene guardados para vos: es un lugar que está ahí aunque no lo veamos y que pocas veces nos animamos a explorar.

El punto de encuentro para cinéfilas

Si sos una fanática del cine independiente de esas que no quieren perderse de nada, en el Cultural San Martín va a haber un punto de encuentro donde podrás disfrutar de proyecciones al aire libre, charlas y conferencias de invitados nacionales e internacionales y hasta un sector gastronómico para que puedas comer algo rico entre función y función.

Los planes con chicos

Para las que suelen ir al cine con hijos, hijas, sobrinos o sobrinas hay una sección exclusiva para chicos y chicas: BAFICITO tiene 7 películas para ver que no vas a ver en ningún otro lado: Icarus and the Minotaur, de Carlo Vogele; Nounours, de Lou Rigoudy; Oink, de Mascha Halberstad; Tarsilinha, de Celia Catunda y Kiko Mistrorigo; Una bolsa encontró el amor y lo perdió en una esquina, de Felipe Infante; Best Birthday Ever, de Michael Ekblad; y Les Voisins de mes voisins sont mes voisins, de Anne-Laure Daffis y Léo Marchand.

Además, hay talleres para los mini cinéfilos que también vas a encontrar en la programación. El must: aprender cómo es el detrás de escena de los dibujitos que ven todos los días en la tele.

La posibilidad de elegir tus pelis según tus gustos

Si querés ordenarte y elegir bien, vas a encontrar secciones temáticas, que son otro clásico del Festival: Artes y Oficios, Comedia, Familias, Hacerse Grande, Lugares, Música, Nocturna, Pasiones, Películas sobre Películas, Romance y Trayectoria son las categorías (no tan convencionales!) entre las que vas a poder elegir.

¡Ahora sí! Estás lista para ver cine y más cine durante 13 días.