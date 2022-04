Semana Santa: bares y restaurantes con onda para conocer en Punta del Este

Si esta Semana Santa te hacés una escapada a Punta de Este, te dejamos una lista de lugarcitos con onda que no te podés perder. Tres vinerías y tres restó con propuestas artísticas en diferentes zonas de la costa uruguaya para que, además de pasear y disfrutar del paisaje, te regales una experiencia sensorial. Como yapa, le pedimos a cada lugar que nos haga una recomendación de otro lugar. Así que la lista se expande, ¡y viene con recomendaciones bien locales! ¡Anotá!

Ocio Wine

José Severino esq. Bulevar Artigas, Punta del Este.

T: (00598) 4249 4115.

IG: ocio.wine

Cruzar la puerta de Ocio Wine es sumergirse en un universo de sentidos. “En las horas de Ocio solo se hacen cosas extraordinarias”, es el lema de este espacio dedicado al vino en Punta del Este, donde además de catas y degustaciones de quesos, vinos, puros y destilados exquisitos, también hay eventos de la mano de artistas y cocineros locales. “Buena música, arte en todos lados y buena energía”, describe a modo de fórmula su creador, el sommelier Gastón Figún.

El ambiente de Ocio Wine es casero y familiar, las experiencias son con un máximo de 12 personas y en ellas siempre se encuentran productos para paladares sibaritas como: Caviar Oscietra de Uruguay, quesos naturales, olivas de olivares cercanos, pan de masa madre, embutidos locales y armonizaciones que siempre están ligadas a pequeños productores de vino, destilados y vermuth de la zona. Ideal para quienes que quieran profundizar sus conocimientos sobre el vino. Si se visita Ocio por primera vez, Gastón recomienda probar un vino local como el Bodega Oceánica José Ignacio Ambar 2021.

Y si estás paseando por esa zona, la casa sugiere tomar un café y comer algo rico en Picniquería (Av. Italia esq. Pedragosa Sierra).

El ambiente en Ocio Wine es casero y familiar; podés probar Caviar Oscietra de Uruguay, quesos naturales, olivas de olivares cercanos, pan de masa madre, embutidos locales, entre otros

Solera, vinos & tapas

Eugenio Sainz Martínez esq. Ruta 10, José Ignacio.

T: (00598) 98 869 372 / 4486 - 2167.

https://www.solera.uy

IG: @soleravinosytapas

Solera nace en diciembre del 2017, como una vinería y bar de tapas. “Nuestro sueño era que sea un lugar de encuentro donde la gente pueda sentirse como en su casa”, cuenta entusiasmada Soledad Bassani, una de sus mentoras. Hoy este lugar no solo ofrece una variedad de etiquetas de vinos locales e internacionales y platillos gourmet, sino que con el tiempo se volvió una comunidad de habitués fanáticos del vino que se demoran en el local a conversar sobre sus experiencias y maridajes.

Y, hablando de maridajes, la musicalización del lugar también acompaña la propuesta sensorial: se escucha buena música, desde Bob Dylan a Edith Piaf. Los recomendados de la casa es la tortilla babé, las croquetas de jamón serrano, y el pimiento de pitillo relleno de queso de cabra, hierbas de la huerta y un toque de almíbar de quinotos, que hace la mamá de Soledad (es un must!).

Si estás paseando por José Ignacio, y buscás un lugar para almorzar liviano y sabroso, con un mood descontracturado, tapear en Solera con una copa de un buen vino local puede ser tu mejor opción. También podés llevarte una botella para abrir en tu casa.

En la casa te proponen hacer un paseo por las bodegas vecinas, Garzón y Sacromonte.

Estero Estero es un pequeño refugio del vino, en el corazón de La Barra, sobre la ruta 10

Estero Estero Vinería

Ruta 10 esq. Las Estrellas, La Barra.

T: (00598) 95 088 085.

IG: @esteroestero

Una de las novedades de La Barra es Estero Estero, un interesante proyecto ideado por un argentino, Nicolás Sánchez Ricoy, y su compañera Jimena, uruguaya, que se quedaron a vivir en Punta del Este durante la pandemia. Ambos son amantes del vino; en Buenos Aires solían salir en busca de buenos spots para probar diferentes etiquetas y picar algo.

Una vez instalados en Uruguay, se dieron cuenta de que en La Barra hacía falta un almacén de vinos, un lugar donde poder comprar o disfrutar ahí mismo de una copa, por ejemplo de Tannat, acompañada de una tapa. Esa idea empezó a girar en su cabeza, hasta que el destino los cruzó con Soledad Bassini, creadora de Solera, vinos & tapas. Ese fue el último empujón para abrir este pequeño refugio del vino, en el corazón de La Barra, sobre la ruta 10. El mood del lugar es fresco, relajado y familiar; intenta alejarse de la solemnidad de las catas, los sommeliers y ser una tienda para curiosos que buscan estimular sus sentidos.

“La idea es acercar el concepto a una birrería, un lugar en donde se pueda tomar un vino como una birra. Buen vino a precio accesible”, cuenta Nicolás. Las copas pueden venir acompañadas de “platitos” como tablas de quesos, conservas, aceitunas negras, hummus, crackers. Además, funciona como tienda: se puede encargar o ir a comprar vinos, que por supuesto vienen con recomendación incluida. Algo interesante de esta propuesta es que, a diferencia de otros lugares que abren solo durante temporada, Estero Estero apuesta a estar abierto todo el año para la gente local. La música que suena es blues, jazz y a veces hay músicos en vivo.

En la casa recomiendan Crepas, su local vecino, que ofrece una variedad de creps dulces y salados que maridan a la perfección con la propuesta de la vinería.

Más que un parador de playa, Olaf es un club social: restaurante con gastronomía y coctelería de alto nivel, una pata fuerte en el arte plástico y en la música

Parador Olaf

Calle de la Luna, Punta Ballena.

T: (00598) 95 612 758

IG: @olafparador

Olaf es un lugar con historia. La historia de una pareja de argentinos que se mudo hace tiempo a Punta del Este, y crio a sus dos hijos en el tranquilo barrio de Punta Ballena. La historia de una familia de artistas que soñó con abrir algo más que un parador de playa: un club social. Olaf es un parador restaurante con gastronomía y coctelería de alto nivel, —a cargo de Santiago Ojeda—, que además tiene una pata fuerte en el arte plástico y visual, curada por la artista, Juana Guaraglia, y una exquisita propuesta de música en vivo todas la tardes, llevada adelante por su hijo, el músico Manu Ojeda.

“El mood del lugar es tranquilo y ecléctico a la vez, una mezcla de naturaleza y arte, la playa y la mano humana produciendo cosas”, describe Manu Ojeda y agrega: “Si Olaf fuese una canción sería With the love in my heart de Jacob Collier, por la cantidad de moods que tiene ese tema, en Olaf hay muchas cosas sucediendo a la vez.”

El concepto del parador está inspirado en el convivir de la diferencia, es decir, que varias cosas pueden crear una situación única, sin perder su identidad: una jam de jazz, un bartender artesaneando un trago, gente que va a darse un chapuzón al mar y sube a picar algo, una muestra de arte sobre la arena y la caída del sol iluminándolo todo. Todo convive y se multiplica, y da como resultado la experiencia de Olaf. Se recomienda darle un vistazo a la carta de vinos, que ofrece una variedad de etiquetas de bodegas locales o pedir “El Olaf”, el trago clásico del lugar.

En cuanto al menú, son características las pescas y los frutos de mar, y los entrepanes: sándwich con papitas y alioli (¡super abundantes!). Una buena opción si se está de paseo por la zona es ir a dar una vuelta por el barrio de Solanas, y conocer la playa Chihuahua, única playa nudista del Uruguay. Para comer algo, de Olaf sugieren probar Casa Oliva y una novedad de la zona, el café La Proa.

La Curandería

Román Guerra 638, Maldonado.

T: (00598) 92 549 154

IG: @lacuranderia.uy

Ambiente alegre y relajado con variedad propuestas artísticas (lecturas, clases de teatro, música en vivo) anunciadas por sus redes, La Curandería es un lugarcito muy especial en Maldonado, a minutos de Punta del Este. Desde su inauguración, en diciembre de 2020, empezó a circular de boca en boca, por su mood bohemio, sus platos frescos y hogareños con recetas caseras con opción vegetariana y gluten free. “El arte sana, la comida cura”, es el mantra que le da nombre a este restó atendido por sus dueños Lucía Fagetti, Josefina Acosta y Agustín Silvera.

Los imperdibles son las quesadillas de tapioca con vegetales asados, la mila con alioli y las empanaditas de bondiola braseada; para acompañar recomendamos un vermú fresco o una limonada. La ambientación del lugar enamora: cocina a la vista, cuadros de artistas locales colgados de las paredes, muebles vintages e instrumentos musicales. Si el día está lindo, elegir una mesita en su patio lleno de plantas. Precios amigables y servicio súper buena onda.

Bares increíbles en Punta del Este

No me Olvides

Ruta 10 entre Maldonado y Sarandí, Manantiales.

T: (00598) 95 012 013

IG: @nomeolvides_manan

No Me Olvides es un ícono de Manantiales, si todavía no lo conocés te debés una pasada por el “Nome”, como suelen decirle los locales. Una pizzería & parrilla con más de 20 años en el barrio, que se caracteriza por su buena onda, su colorida ambientación que incluye mensajes escritos en las paredes con frases con humor ácido, una fusión de música retro y moderna, y excéntricos personajes que circulan por las mesas. No Me Olvides puede ser un buen plan para subir a almorzar si andás de paseo por la playa Bikini, o para tener una cena diferente y quedarte a tomar algo hasta tarde. Quién dice, terminás bailando.

Del menú, escrito a mano con cómicos comentarios, recomendamos probar “Los buñuelos de espinaca”, famosos por su sabor inigualable; las pizzas crocantes, en especial “La Florcita” con cebolla caramelizada y queso de cabra, y la “Susana Romero” con panceta y Romero. También tiene una muy buena parrilla y una caipiroshkas que son un elixir.

La novedad para esta Semana Santa es la fiesta de fin de verano, que será el viernes 15, a las 00 hs. Después de la cena, se corren las mesas y Milton Winap, el dj de la casa, empieza a desplegar su funky pegadizo. También habrá tambores haciendo sonar el ritmo del candombe uruguayo por todo el lugar. Si querés cerrar tu escapada al Este con una noche mágica, reservá tu mesa a través del Instagram de No Me Olvides.