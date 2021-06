Sex and the City: 5 cosas que tenés que saber sobre su regreso

Si fuiste súper fanática de la serie o, por el contrario, si solo la ponías de fondo mientras hacías otras cosas, hay dos hechos que son innegables. El primero es que todas sabemos de qué se trata “Sex and the City” y el segundo es que -además de ser innovadora para su momento- fue unas de las ficciones responsables de abrir la puerta que permitió que hoy exista un enorme número de narrativas con perspectiva de género.

Pensémoslo así, su episodio piloto estrenó en Estados Unidos a principios de 1998, un año en que los grandes éxitos fueron “That ’70s Show”, “Will & Grace”, “Dawson’s Creek” y “Felicity”. Shows con tintes más bien adolescentes y familiares. Por su lado “Sex and the City” no solo traía como protagonistas a un grupo de amigas mujeres, sino que también estaba lista para subir la temperatura de la pantalla chica con sus escenas de sexo y para profundizar en la exploración de la sexualidad y el placer femenino.

Sabiendo todo esto, es imposible no emocionarnos con la sola idea de su vuelta y preguntarnos cómo sostendrá ese legado que -sin duda- dejó en la televisión. Con muy poquita información (¡y muchos secretos!), acá te dejamos lo que sabemos hasta ahora.

Fuente: HBO Latinoamérica

El regreso ya tiene título

Anunciado por la mismísima Sarah Jessica Parker, hace algunos meses la actriz aprovechó su cuenta en Instagram para compartir el primer video teaser del regreso. Con imágenes de Nueva York amaneciendo y una persona tipeando en su computadora, pudimos descubrir que esta nueva temporada se titula “And Just Like That...” (que, parafraseando, sería algo como “Y así como si nada...”).

Junto a este anuncio (y siguiendo la misma estrategia que el especial del reencuentro de “Friends”) el reboot va a estrenar en HBOmax. Plataforma que en Argentina va a estar disponible a partir del 29 de junio.

Menos episodios

Mientras que las temporadas de la serie original tuvieron de 8 a 20 capítulos, esta nueva entrega estará compuesta por solo 10 episodios de media hora cada uno. Dentro de esta definición hay un dato aún más interesante y es que, tanto sus protagonistas como sus creadores, definieron a este regreso como “Un capítulo totalmente nuevo dentro de la historia de la serie” ¡Una idea que desde el vamos despierta nuestra curiosidad y aumenta nuestras ganas de ver qué se traen entre manos!

Perdimos a una de ellas

Si bien en la serie el grupo era inseparable, HBOmax ya anunció que una de las actrices no volverá a participar en la ficción. En tanto el regreso de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) está súper confirmado, Kim Cattrall (Samantha Jones) ya difundió que no se sumará a la miniserie.

Fuente: HBO Latinoamérica

Aunque será interesante ver cómo explican esta ausencia, Casey Bloys, director de contenido de HBO Max, nos trajo algo de tranquilidad cuando en una entrevista a un medio norteamericano dijo: “Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales de la vida”.

Mucha tela por cortar

Con un hiato de más de 11 años (su última película estrenó en 2010), por el momento sabemos que esta nueva entrega nos permitirá acompañar a las tres amigas mientras navegan la complicada realidad de la vida y la amistad a sus 30, hasta el presente aún más complicado de sus vidas a los 50.

Foto: HBO Latinoamérica

Como es de esperar, la pandemia también aparecerá en la nueva narrativa: “[Covid-19] obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, compartió como teaser Parker.

Sin fecha de estreno

Nada nos gustaría más que poder contarles cuándo podremos volver a ver a Carrie, Charlotte y Cynthia caminando por las hermosas calles de Nueva York. Sin embargo HBOmax todavía no difundió su fecha de estreno, ni tampoco compartió pistas sobre cuándo podría ser. Lo cierto es que la pandemia ocasionada por el COVID-19 también tuvo su fuerte impacto en la industria del entretenimiento y todos los planes de producción se vieron afectados.

Si no aguantás las ganas de este regreso, no te olvides que podés disfrutar del trabajo de Sarah Jessica Parker en su comedia “Divorce” o aprovechar y mirar los nuevos episodios de “In Treatment”. Otro gran clásico de HBO que también estrenó su revival hace muy poquito.